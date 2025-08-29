Bốc thăm Champions League: Đương kim vô địch PSG gặp khó

Paris Saint-Germain đã có khởi đầu khó khăn trong hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League, khi nhận kết quả bốc thăm được tiến hành hôm thứ Năm mà không có đối thủ nào đến từ các quốc gia xếp hạng thấp nhất.

PSG đã bốc thăm gặp Bayern Munich và Barcelona từ nhóm các đội xếp hạng cao nhất, trong khi Tottenham - đối thủ của họ trong trận Siêu cúp châu Âu căng thẳng hai tuần trước - đến từ nhóm các đội xếp hạng ba. Và nhà vô địch nước Pháp được xếp cặp với hai đối thủ được cho là khó nhằn khác là Newcastle và Athletic Bilbao. Hoàn thành danh sách tám trận đấu của nhà vô địch trong vòng bảng phân hạng 36 đội là Bayer Leverkusen, Atalanta và nhà vô địch Bồ Đào Nha, Sporting Lisbon.

“Luôn luôn khó khăn”, Chủ tịch Nasser Al-Khelaïfi của PSG - đội chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng vòng bảng mùa trước, trước khi gây bất ngờ giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử - cho biết. “Chúng tôi đã quên mùa giải trước, giờ chỉ nghĩ về mùa giải này”.

Real Madrid sẽ trở lại Liverpool nơi họ từng thua 0-2 ở vòng bảng năm ngoái.

Gã khổng lồ Real Madrid cũng đối mặt nhiều cặp đầu duyên nợ và đầy khó khăn. Đội bóng 15 lần vô địch châu Âu có hai đối thủ đến từ Anh nằm trong nhóm các đội bóng xếp hạng cao nhất. Real Madrid sẽ tiếp đón Man.City - đội mà họ đã đánh bại ở vòng play-off loại trực tiếp mùa trước, và trở lại Liverpool nơi họ từng thua 0-2 ở vòng bảng năm ngoái. Real Madrid cũng sẽ gặp Juventus, và hai đối thủ từ Pháp là Marseille và Monaco. Bảng đấu đầy thử thách của thầy trò Xabi Alonso còn bao gồm chuyến làm khách đường dài đến sân Kairat Almaty của Kazakhstan - cách thủ đô Tây Ban Nha 6.420 km, nơi xa nhất về phía đông mà Champions League từng đi qua.

Trong khi đó, người hâm mộ Liverpool sẽ chào đón Trent Alexander-Arnold trở lại Anfield cùng Real Madrid, đội bóng mà anh đã gia nhập vào tháng 6. “Tôi chắc chắn rằng đó là một trận đấu mà cả thế giới sẽ dõi theo”, HLV Arne Slot của Liverpool nói về một thử thách khác trước Real Madrid. Ngoài ra, nhà vô địch Anh nhận kết quả bốc thăm khá khó chịu với những chuyến làm khách đến các sân vận động sôi động của Inter Milan, Eintracht Frankfurt, Marseille và Galatasaray.

Lịch trình của Bayern Munich đáng chú ý khi sẽ có trận tái đấu của hai trận chung kết gần đây - trên sân nhà gặp Chelsea, nơi nhà vô địch Đức đã thua trận chung kết năm 2012, và trên sân khách gặp PSG, đội mà họ đã đánh bại trong trận chung kết năm 2020. Bayern cũng sẽ đến Síp để đối đầu với Pafos.

Bayern Munich khi đánh bại PSG trong trận chung kết năm 2020.

Man.City sẽ phải di chuyển về phía bắc Vòng Bắc Cực để đối đầu với Bodo/Glimt của Na Uy, và tiếp đón cựu cầu thủ được người hâm mộ yêu thích Kevin De Bruyne cùng CLB mới Napoli của anh.

Inter Milan, đội đã thua hai trong ba trận chung kết gần nhất, sẽ tiếp đón hai đội bóng hàng đầu tại Ngoại hạng Anh mùa trước, Liverpool và Arsenal. Inter Milan từng đánh bại Arsenal tại San Siro mùa trước…

Đây là mùa giải thứ hai của thể thức vòng bảng với 36 đội thi đấu với tám đối thủ khác nhau theo lịch thi đấu được tính điểm cho đến tháng 1, và được xếp hạng trên bảng xếp hạng duy nhất. Các trận đấu bắt đầu vào ngày 16-9 và vòng đấu cuối cùng của giải đấu diễn ra cùng giờ vào ngày 28-1.

Tám đội đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc sẽ tiến vào vòng 16 đội vào tháng 3. Cùng với họ sẽ là các đội chiến thắng trong tám trận play-off, với sự góp mặt của các đội xếp hạng từ thứ 9 đến 24 - dự kiến ​​diễn ra vào tháng 2. 12 đội xếp cuối bảng bị loại.

UEFA sẽ phân bổ 2,47 tỷ EUR (2,88 tỷ USD) tiền thưởng cho Champions League, từ tổng doanh thu thương mại 4,4 tỷ EUR (5,1 tỷ USD) trên tất cả các giải đấu cấp CLB châu Âu mùa giải này. Đội xếp hạng thấp nhất, Kairat Almaty (Kazakhstan) được UEFA đảm bảo ít nhất 20 triệu EUR (23 triệu USD). Các đội xếp hạng cao là Real Madrid và PSG sẽ nhận được ít nhất 60 triệu EUR (69 triệu USD). Các đội sẽ nhận được nhiều hơn cho mỗi chiến thắng và sau khi thành công lọt vào vòng loại trực tiếp… Đội vô địch sẽ nhận được khoảng 150 triệu EUR (175 triệu USD) tiền thưởng.

VIỆT TÙNG