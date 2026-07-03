Bồ Đào Nha - Croatia 2-1: Ronaldo và Ramos giúp Bồ Đào Nha ngược dòng kịch tính

Cristiano Ronaldo ghi bàn gỡ hòa trước khi Goncalo Ramos ấn định chiến thắng ở phút 90+4, Bồ Đào Nha ngược dòng đầy kịch tính thắng 2-1 trước Croatia để tiến vào vòng 16 đội đối đầu với Tây Ban Nha vào ngày 6-7.

Goncalo Ramos ghi bàn ở phút 90+4 giúp Bồ Đào Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Croatia.

Croatia là đội có cơ hội đầu tiên, phút thứ 3, Ante Budimir dứt điểm nhanh nhưng thủ thành Diogo Costa đã bắt gọn ở góc phải khung thành. Nhưng Bồ Đào Nha đã đáp trả ngay lập tức với tình huống nguy hiểm đầu tiên, Bruno Fernandes tung cú sút thấp buộc thủ môn Dominik Livakovic cản phá, cú sút bồi của Vitinha bị chặn lại trước khi Croatia cuối cùng cũng phá bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phút 12 thì Cristiano Ronaldo - cầu thủ lớn tuổi nhất còn hiện diện ở giai đoạn này và người đầu tiên trong lịch sử thi đấu ở vòng loại trực tiếp World Cup ở tuổi 41 - có cú sút đầu tiên, một quả đá phạt đi thẳng vào hàng rào của Croatia. Pha dứt này của Ronaldo là cú sút thứ 30 của anh trong một trận đấu loại trực tiếp World Cup - nhiều cú sút nhất được ghi nhận (kể từ năm 1966) của bất kỳ cầu thủ nào mà vẫn không thể ghi bàn ở giai đoạn này của giải đấu.

Ronaldo tưởng chừng đã có bàn thắng thứ 3 tại giải, khi ở phút 30, quả tạt sớm của Cancelo đã không được anh và trước đó là Fernandes có pha chạm bóng quyết định ở cự ly gần. Bồ Đào Nha đã làm mọi thứ trừ ghi bàn trong hiệp đấu này - kiểm soát bóng 72% từ phút 15 đến phút 30, tung ra 7 cú sút trước khi tạm dừng trận đấu để uống nước, và đạt độ chính xác chuyền bóng 94,0%...

HLV Zlatko Dalic thực hiện một sự thay đổi người trong giờ nghỉ giữa hiệp cho Croatia, rút ​​Budimir ra sân và Igor Matanovic vào hàng công. Croatia dồn lên tấn công và họ đã có một bàn thắng xứng đáng: Josip Stanisic thực hiện một đường chuyền tuyệt vời vào vòng cấm, bóng được đánh đầu đến cột xa nơi Perisic hoàn toàn không bị kèm. Anh khống chế bóng trước khi tung cú sút thấp chéo góc vào góc dưới bên phải khung thành, 1-0 cho Croatia ở phút 53. Chỉ 3 phút sau, Bồ Đào Nha choáng váng khi Matanovic dứt điểm qua vạch vôi, nhưng may mắn bàn thắng không được tính vì Vlasic bị việt vị trước khi kiến tạo.

Cristiano Ronaldo là người gỡ hòa và sẽ tiếp tục khi đối đầu với Tây Ban Nha ở vòng 16 đội.

Thoát thua, Bồ Đào Nha tìm cách phản công và Leao chỉ cách bàn thắng gỡ hòa đôi chút ở phút 58, khi cú sút cong đánh bại Livakovic nhưng xà ngang đã rung lên. Sau đó 3 phút, Ronaldo tưởng chừng đã làm nên lịch sử, khi xuất sắc khống chế đường chuyền dài của Cancelo rồi dứt điểm gọn gàng hạ gục Livakovic ở cự ly gần. Tuy nhiên, VAR xác nhận anh đã việt vị sít sao.

Phút 68, cuối cùng vận may cũng tìm đến với Bồ Đào Nha, các pha quay chậm cho thấy rõ ràng Vlasic đã kéo áo Renato Veiga, và VAR xác định đó là quả phạt đền. Ronaldo bước lên thực hiện, sút bóng thẳng vào giữa khung thành, ghi bàn thắng đầu tiên của anh ở vòng knock-out World Cup và gỡ hòa 1-1.

Phút 75, Croatia suýt chút nữa đã lật ngược lại tình thế. Kovacic với 2 pha dứt điểm liên tiếp đã bị cột dọc và thủ môn từ chối. Sau đó 2 phút, Matanovic tung cú sút từ góc hẹp nhưng thủ thành Costa đã kịp thời thu hẹp khoảng cách và cản phá thành công ở cột gần. Phút 80, Sucic dứt điểm vượt qua Costa, nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị và một lần nữa Croatia bị từ chối bàn thắng...

Ronaldo phải rời sân ở phút 81, nhưng trên sân các đồng đội và vận may đã giúp anh duy trì sự hiện diện ở kỳ World Cup thứ 6. Phút 90+4, Leao tung ra một đường bóng tuyệt đẹp vào vòng cấm để Ramos bật cao giữa 2 hậu vệ để đánh đầu tung lưới vào góc trên bên phải, gia tăng cách biệt lên 2-1. Nhưng đây chưa phải là sự điên rồ nhất của trận đấu này. Phút 90+13, Gvardiol dứt điểm cận thành ghi bàn, tạo nên một cơn cuồng loạn thực sự ở Toronto. Nhưng, VAR và trọng tài xem lại đều xác nhận rằng Pasalic việt vị trước đó, đồng nghĩa với việc bàn thắng của Gvardiol bị hủy bỏ, và tỷ số lại nghiêng về Bồ Đào Nha với 2-1.

Bồ Đào Nha sau chiến thắng sẽ đối đầu với Tây Ban Nha, đội đã đánh bại Áo 3-0, ở vòng 16 đội. Càng đáng chú ý hơn khi đây là lần thứ 3 Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cùng thắng trong một ngày tại World Cup - 2 lần trước đó là vào ngày 21-6-2010, và ngày 20 -6-2018.

VIỆT TÙNG