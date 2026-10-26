Binh chủng thông tin chiêu mộ Đinh Thị Vân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Đội đương kim vô địch quốc gia Binh chủng Thông tin sẽ đóng góp lực lượng chính vào đội hình bóng chuyền nữ Quân đội tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Chuyền hai Đinh Thị Vân (2) là cầu thủ đội nữ Quân đội dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào tháng 11. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, đội Binh chủng Thông tin đã ký hợp đồng với chuyền hai tuyển quốc gia Đinh Thị Vân, thuộc biên chế Thể thao Bắc Ninh, nhằm tăng cường lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Hợp đồng được ký kết trước tháng 1-2026, hướng đến mục tiêu bảo vệ HCV môn bóng chuyền nữ tại đại hội diễn ra vào tháng 11 ở TPHCM. Binh chủng Thông tin sẽ là lực lượng nòng cốt của đội nữ Quân đội, đương kim vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

Đinh Thị Vân từng được triệu tập lên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA V.Cup 2026. Mới nhất, cô khoác áo Hà Nội và giành ngôi á quân Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, sau thất bại 1-3 trước chính Binh chủng Thông tin ở trận chung kết tối 25-10 tại Vĩnh Long.

Hiện Binh chủng Thông tin sở hữu hai chuyền hai là Đoàn Thị Lâm Oanh và Lại Thị Khánh Huyền. Trong đó, Khánh Huyền cũng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong năm nay. Việc bổ sung Đinh Thị Vân giúp đội bóng áo lính có thêm phương án nhân sự ở vị trí chuyền hai trước mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch đại hội.

Đội Binh chủng Thông tin vừa giành ngôi vô địch quốc gia 2026 tại Vĩnh Long. Ảnh: VFV

HLV trưởng Phạm Văn Long của đội đã trao đổi: “Sau giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, toàn đội sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại tập luyện, chuẩn bị tham dự Đại hội. Đây là giải đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi chúng tôi được thủ trưởng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cao. Toàn đội ý thức rõ trọng trách này và sẽ tập trung tối đa, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất mục tiêu được giao”.

Vào đầu tháng 11, đội Binh chủng Thông tin sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị chuyên môn cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ 27-11 tới 11-12, gồm 8 đội nam tham gia: Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân, Ninh Bình, Vĩnh Long, Khánh Hòa, TPHCM, Đà Nẵng. 8 đội nữ góp mặt gồm: Hà Nội, Quân đội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên, TPHCM.

MINH CHIẾN