Bóng chuyền

Bóng chuyền nữ quốc gia: Bốn đội vào trận chiến sinh tử

SGGPO

Bốn đội bóng, hai tấm vé vào chung kết và áp lực không cho phép mắc sai lầm. Vòng bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ cho thấy ứng viên có bản lĩnh, chiến thuật và sự ổn định ở thời điểm quyết định.

VTV Bình Điền Long An cần sớm có những thay đổi trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
VTV Bình Điền Long An cần sớm có những thay đổi trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau giai đoạn vòng bảng, HCĐG Lào Cai, Hà Nội Tasco Auto, Binh chủng Thông tin và VTV Bình Điền Long An đã giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, thành tích trước đó chỉ mang ý nghĩa tham khảo khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, khi một khoảnh khắc lơi lỏng có thể khiến đội bóng phải trả giá.

Hai trận bán kết diễn ra ngày 24-10 tại Vĩnh Long. HCĐG Lào Cai gặp Hà Nội Tasco Auto lúc 14 giờ 30, trước khi Binh chủng Thông tin đối đầu VTV Bình Điền Long An lúc 19 giờ 30.

HCĐG Lào Cai có lợi thế, Hà Nội Tasco Auto chịu sức ép

HCĐG Lào Cai bước vào bán kết với vị trí dẫn đầu giai đoạn hai, cho thấy sự ổn định trong lối chơi. Trong khi đó, Hà Nội Tasco Auto cần tìm lại phong độ sau những kết quả không như kỳ vọng.

Sự góp mặt của chủ công người Serbia Brankica Mihajlovic mang đến thêm hy vọng cho đội bóng Thủ đô. Dù vậy, Hà Nội Tasco Auto không thể chỉ trông chờ vào một cá nhân mà cần cải thiện khả năng phối hợp, bước một và tổ chức tấn công.

Ở phía bên kia lưới, HCĐG Lào Cai phải tránh tâm lý chủ quan. Vị trí dẫn đầu chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hiệu quả trong trận đấu quyết định.

Binh chủng Thông tin có đà, VTV Bình Điền Long An cần thay đổi

Binh chủng Thông tin có thêm lợi thế tinh thần sau chiến thắng 3-0 trước VTV Bình Điền Long An ở lượt đấu cuối giai đoạn hai. Tuy nhiên, kết quả ấy không bảo đảm một kịch bản tương tự khi hai đội tái đấu ở bán kết.

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Binh chủng Thông tin sẵn sàng gây bất ngờ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với tư cách đương kim vô địch, VTV Bình Điền Long An cần nhanh chóng điều chỉnh phương án tấn công và hạn chế những sai sót trong khâu đỡ bước một. Ngoại binh Jess Mruzik có thể tạo khác biệt, nhưng hiệu quả vẫn phụ thuộc vào sự gắn kết của toàn đội.

Trong khi đó, Binh chủng Thông tin cần duy trì khả năng chắn bóng và phòng thủ để tiếp tục gây sức ép lên đối thủ. Bản lĩnh quyết định tấm vé vào chung kết

Ở vòng bán kết, một tích tắc thiếu chuẩn xác sẽ làm thay đổi cục diện. Vì vậy, khả năng kiểm soát tâm lý và điều chỉnh chiến thuật sẽ quan trọng không kém chất lượng đội hình.

HCĐG Lào Cai cần duy trì sự ổn định, Hà Nội Tasco Auto phải tìm lại phong độ, Binh chủng Thông tin muốn tận dụng đà hưng phấn, còn VTV Bình Điền Long An cần chứng minh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Hai trận bán kết hứa hẹn căng thẳng, và cơ hội vào chung kết sẽ thuộc về những đội biết tận dụng thời cơ và hạn chế sai lầm tốt hơn.

GIA MINH

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Binh chủng Thông tin Brankica Mihajlovic Tasco Auto Jess Mruzik Bước một Lơi lỏng Chắn bóng

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