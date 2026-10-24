HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Bản lĩnh làm nên thành công

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt luôn điều chỉnh cầu thủ của mình phải có tinh thần quyết tâm thi đấu cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước khi mùa giải năm nay khởi tranh, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ chia tay đội bóng cũ Ngân hàng Công Thương để gia nhập đội nữ Hà Nội.

Đầu năm 2026, ông từng trao đổi: “Với tôi, công việc chuyên môn huấn luyện luôn mang đến nhiều thách thức và bản thân rất hy vọng sẽ có được kết quả tốt cùng đội bóng mới”.

Đội nữ Hà Nội thăng hạng khi vô địch Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025. Ngay khi nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng đội bóng để thi đấu Giải vô địch quốc gia 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết công việc ưu tiên để mình và Ban huấn luyện không phải thay đổi lối chơi mà tập trung hướng cho VĐV có tinh thần chơi bóng quyết tâm, giàu khát vọng chiến thắng.

Đội hình nữ Hà Nội sở hữu nhiều gương mặt trẻ triển vọng như Thanh Chúc, Ánh Thảo, Diệu Linh, Yến Nhi, Thùy Linh, Huyền Trang, Thùy Linh, Quỳnh Anh, Quế Trân. Tuy nhiên, làm sao để gương mặt trẻ vượt qua sự e dè, tự tin bước vào sân chơi lớn là giải quốc gia bằng tinh thần máu lửa nhất luôn cần kinh nghiệm và sự chuẩn bị của HLV trưởng.

Khi bắt tay vào tác huấn luyện, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định bổ sung những VĐV phù hợp nhất như chủ công Vi Thị Như Quỳnh, phụ công Lê Thanh Thúy hay libero Nguyễn Khánh Đang vừa khép lại hợp đồng với đội bóng cũ. “Tôi muốn những VĐV của mình khi đã tập luyện, thi đấu cùng nhau sẽ tạo nên 1 tập thể thống nhất. Toàn đội xây dựng sức mạnh chung và mỗi cá nhân nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của mình thì đội mới có được sự sắc bén”, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt từng chia sẻ.

Mục tiêu của đội nữ Hà Nội sau khi thăng hạng sau Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 là xây dựng đội hình có chiều sâu, chuyên môn, phát triển bền vững từ 3-5 năm trong các nhiệm vụ, chu kỳ. Do đó, lãnh đạo đội nữ Hà Nội đưa ra kế hoạch phấn đấu đứng trong tốp 3 đội bóng của năm 2026 để dần tiến đến những kết quả cao nhất trong các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, cầu thủ nữ Hà Nội xây dựng ý thức chuyên nghiệp tập luyện, không bỏ qua mọi tình huống bóng dù ở tình thế bất lợi trên sân. Các cầu thủ đã giành được những chiến thắng quan trọng tại vòng 1, vòng 2, Cúp Hùng Vương 2026 và bây giờ góp mặt ở chung kết tại Vĩnh Long.

“Mỗi chiến thắng của đội bóng là của tập thể. Tuy nhiên, nếu VĐV không gắn kết thì khó thực hiện ý đồ chiến thuật đã xây dựng. Chúng tôi điều chỉnh VĐV qua từng trận đấu tại vòng 1 rồi các giải để cải thiện điểm yếu, mang đến tinh thần tốt hơn”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng trao đổi.

Ít người biết, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là người chịu khó điều chỉnh chuyên môn sau khi cập nhật những dữ liệu thống kê qua từng trận. Từ các dữ liệu được tổng hợp trên sân, ông không ngại mổ xẻ các vấn đề chuyên môn qua băng hình sau các trận để nhắc nhở học trò phải thay đổi, tránh bị bắt bài chiến thuật.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện đã giúp đội nữ Hà Nội vào chung kết giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong sự nghiệp, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có những lần góp mặt chung kết giải quốc gia năm 2016, 2019 trong Ban huấn luyện đội Ngân hàng Công Thương trước đây. Tuy nhiên, ông chưa từng vô địch quốc gia với vai trò HLV trưởng 1 đội bóng.

Đội nữ Hà Nội còn 1 trận đấu quyết định cuối cùng để hiện thực giấc mơ giành ngôi vô địch năm nay. Chưa ai vội nói sớm nhưng thành công sẽ đến với người có bản lĩnh và đội bóng đạt phong độ cao nhất tại chung kết ở Vĩnh Long.

MINH CHIẾN