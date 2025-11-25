Bích Thùy lập cú đúp, đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận đầu tại Nhật Bản

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu trận giao hữu đầu tiên tại Nhật Bản vào chiều 24-11 trong chuyến tập huấn 10 ngày nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33. Đối thủ của đội là trường Đại học Aichi Toho (Nhật Bản) và các cô gái Việt Nam thắng với tỷ số 3-0.

Ngân Thị Vãn Sự cùng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Ra sân với đội hình mạnh nhất và đang đạt phong độ tốt, đội tuyển nữ Việt Nam đã có thế trận chủ động và tạo nhiều cơ hội ngay từ đầu, nhưng không có bàn thắng nào được ghi sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự bắt đầu phát huy hiệu quả. Phút 53, Bích Thùy ghi bàn mở tỷ số sau một pha dứt điểm quyết đoán. Chỉ ba phút sau, cũng chính cô nhân đôi cách biệt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển.

Phút 69, Thái Thị Thảo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 bằng pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm, chỉ sau 2 phút được thay vào sân.

Trong trận, đội tuyển cũng có nhiều sự thay đổi để thử nghiệm đội hình. Kết thúc 90 phút, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0, tạo bước khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản trước khi hướng đến mục tiêu tại SEA Games 33.

Ngày 26-11, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu tiếp theo gặp trường Đại học Shizouka Sangyo.

CAO TƯỜNG