Bích Thùy lập cú đúp, đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận đầu tại Nhật Bản

Ra sân với đội hình mạnh nhất và đang đạt phong độ tốt, đội tuyển nữ Việt Nam đã có thế trận chủ động và tạo nhiều cơ hội ngay từ đầu, nhưng không có bàn thắng nào được ghi sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự bắt đầu phát huy hiệu quả. Phút 53, Bích Thùy ghi bàn mở tỷ số sau một pha dứt điểm quyết đoán. Chỉ ba phút sau, cũng chính cô nhân đôi cách biệt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển.
Phút 69, Thái Thị Thảo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 bằng pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm, chỉ sau 2 phút được thay vào sân.
Trong trận, đội tuyển cũng có nhiều sự thay đổi để thử nghiệm đội hình. Kết thúc 90 phút, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0, tạo bước khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản trước khi hướng đến mục tiêu tại SEA Games 33.
Ngày 26-11, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu tiếp theo gặp trường Đại học Shizouka Sangyo.