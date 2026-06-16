Bỉ vs Ai Cập 1-1: Salah kiến tạo, Ashour khai bàn, De Bruyne chuyền, Meunier kiến tạo, Lukaku áp sát, Hany phản lưới nhà, chia điểm tiếc nuối

⚽Phút 20, Salah kiến tạo vào giữa, Ashour đóng bóng và tung cú sút chân phải rất căng hạ thủ thành Courtois, mở bàn thắng cho Ai Cập:

⚽Phút 66, De Bruyne chuyền bóng, Meunier kiến tạo, Lukaku lao vào và pha cham bóng đầu tiên của ngôi sao này đã gỡ hòa cho tuyển Bi:

Phút 86, Raskin treo bóng đẹp mắt nhưng Lukaku đã chiếm vị trí, nhưng anh lại đánh đầu vọt xà ngang đầy tiếc nuối:

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⚽ Bàn thắng:

Bỉ: Hany 66' (phản lưới nhà)

Ai Cập: Ashour 20'

MINH BẢO (tổng hợp)