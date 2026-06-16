WORLD CUP 2026

Bỉ vs Ai Cập 1-1: Salah kiến tạo, Ashour khai bàn, De Bruyne chuyền, Meunier kiến tạo, Lukaku áp sát, Hany phản lưới nhà, chia điểm tiếc nuối

Phút 20, Salah kiến tạo vào giữa, Ashour đóng bóng và tung cú sút chân phải rất căng hạ thủ thành Courtois, mở bàn thắng cho Ai Cập:

Phút 66, De Bruyne chuyền bóng, Meunier kiến tạo, Lukaku lao vào và pha cham bóng đầu tiên của ngôi sao này đã gỡ hòa cho tuyển Bi:

Phút 86, Raskin treo bóng đẹp mắt nhưng Lukaku đã chiếm vị trí, nhưng anh lại đánh đầu vọt xà ngang đầy tiếc nuối:

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Bàn thắng:

Bỉ: Hany 66' (phản lưới nhà)

Ai Cập: Ashour 20'

MINH BẢO (tổng hợp)

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