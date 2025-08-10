Benjamin Sesko: từ người ghi bàn tuyệt vời đến tiền đạo xuất sắc của Man United?

Man United vừa chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig với mức giá 65 triệu bảng kèm các khoản phụ phí. Người hâm mộ Man United hy vọng Sesko sẽ phát triển từ một người ghi những bàn thắng đẹp mắt thành một tiền đạo săn bàn xuất sắc, đúng như tiềm năng anh đã thể hiện.

Không quá bất ngờ khi Benjamin Sesko trở thành tâm điểm chú ý tại Anh trong mùa hè này. Với chiều cao gần 2 mét, tốc độ như tia chớp và cú sút mạnh như sấm sét, anh sở hữu mọi phẩm chất của một tiền đạo hoàn hảo cho Premier League. Khi xem Sesko thi đấu, có thể thấy anh sẽ không gặp nhiều khó khăn để thích nghi với sự khắc nghiệt về thể chất của giải đấu hàng đầu nước Anh.

Sau khi Arsenal cân nhắc chiêu mộ anh hồi đầu hè, Manchester United đã vượt qua Newcastle United để giành chữ ký của ngôi sao trẻ này. Arsenal cuối cùng chọn phương án hoàn thiện hơn, ký hợp đồng với Viktor Gyökeres, 27 tuổi, từ Sporting CP. Ở tuổi 22, Sesko vẫn cần trau dồi thêm nhiều kỹ năng, và có lẽ Arsenal không muốn chờ đợi quá trình đó.

Tiền đạo người Slovenia sở hữu tiềm năng to lớn, nhưng anh cũng không phải tay mơ. Điều này mang đến nhiều lý do để Manchester United lạc quan về thương vụ này. Sesko là một tiền đạo toàn diện, sẵn sàng lùi sâu nhận bóng để tham gia xây dựng lối chơi hoặc bám sát hậu vệ cuối cùng để tìm cơ hội xâm nhập vòng cấm.

Phong độ của anh đã tiến bộ vượt bậc trong hai năm tại RB Leipzig, nơi anh gia nhập từ CLB anh em Red Bull Salzburg vào năm 2023. Trong mùa giải đầu tiên tại Đức, Sesko cho thấy anh có tiềm năng trở thành cỗ máy săn bàn. Ở tuổi 20 trong phần lớn mùa giải 2023-24, anh ghi bàn với tỷ lệ 0.82 bàn mỗi 90 phút, đứng thứ ba Bundesliga, chỉ sau Harry Kane và Serhou Guirassy (cùng 1.14 bàn). Anh đặc biệt hiệu quả trong vòng cấm, với 13/14 bàn thắng ở Bundesliga được ghi từ khu vực này, và đứng thứ tư giải đấu về tỷ lệ hành động với bóng trong vòng cấm đối phương (17% trong số các cầu thủ có 500+ lần chạm bóng).

Sang mùa giải tiếp theo, Sesko cho thấy sự đa dạng hơn trong lối chơi. Anh chạm bóng nhiều hơn nhưng ít xuất hiện gần khung thành, tụt xuống vị trí thứ 39 về tỷ lệ chạm bóng trong vòng cấm đối phương (9.7%). Anh cũng sút ít hơn từ trong vòng cấm (từ 2.4 xuống 1.5 mỗi 90 phút) và ghi ít bàn thắng hơn từ cự ly gần. Trong số 12 cầu thủ ghi từ 12 bàn trở lên tại Bundesliga 2024-25, chỉ Michael Olise của Bayern Munich (66.7%) có tỷ lệ bàn thắng từ trong vòng cấm thấp hơn Sesko (76.9%). Sesko cũng là người có tỷ lệ cú sút từ trong vòng cấm thấp nhất trong nhóm này (63.2%).

Kết quả tự nhiên của việc ít xuất hiện gần khung thành là số bàn thắng giảm. Mùa 2024-25, Sesko ghi 13 bàn tại Bundesliga, ít hơn 1 bàn so với mùa trước dù thi đấu ít hơn gần 15 giờ. Một phần lý do là anh thích nhận bóng ngoài vòng cấm để tạo ra những bàn thắng ngoạn mục từ xa. Khả năng sút xa của Sesko thực sự ấn tượng, với 25 bàn thắng không penalty trong hai mùa giải tại Leipzig được chia đều: 13 bàn bằng chân phải, 4 bàn bằng chân trái và 8 bàn bằng đầu, cho thấy sự đa dạng trong cách dứt điểm.

Những bàn thắng của Sesko thường đến sau những pha bứt tốc mạnh mẽ. Theo trang web chính thức của Bundesliga, anh đạt tốc độ tối đa 35.7 km/h mùa trước, đứng thứ 26 trong giải, chỉ chậm hơn một vài tiền đạo và kém 1.5 km/h so với cầu thủ nhanh nhất giải (Jean-Mattéo Bahoya của Eintracht Frankfurt). Nếu so sánh, tốc độ này tương đương với Gabriel Martinelli và chỉ kém Erling Haaland một chút tại Premier League mùa trước.

So sánh với Haaland là điều không thể tránh khỏi từ khi Sesko xuất hiện, do vóc dáng, khả năng săn bàn và hành trình phát triển từ Salzburg đến Đức. Tuy nhiên, trong khi mùa 2023-24 cho thấy Sesko có thể trở thành một tay săn bàn giống Haaland, anh giờ đây đang bổ sung thêm nhiều yếu tố vào lối chơi của mình. Dù không thể nói Sesko vượt trội hơn Haaland, sự đa dạng trong phong cách của anh là một điểm cộng.

Dù những cú sút xa của Sesko rất bắt mắt, chúng không phải nguồn bàn thắng bền vững nhất. Mùa 2023-24, anh vượt xa kỳ vọng bàn thắng không penalty (xG) với +6.3, cao nhất Bundesliga. Mùa sau, con số này giảm xuống +2.7, vẫn tốt nhưng chỉ xếp thứ 20. Nếu chỉ tính các cú sút không penalty trong vòng cấm, Sesko ghi 8 bàn từ 6.47 xG mùa trước, vượt kỳ vọng 1.53, xếp thứ 33. Điều này cho thấy khả năng dứt điểm trên trung bình, mang đến nhiều tiềm năng để Man United khai thác.

Tuy nhiên, vấn đề là Sesko chưa thường xuyên xuất hiện ở những vị trí nguy hiểm. Anh chỉ đạt 8.31 xG (bàn thắng kỳ vọng) không penalty cả mùa, tương đương 0.31 xG mỗi 90 phút – ngang bằng Joshua Zirkzee, người bị chỉ trích vì thiếu mối đe dọa ghi bàn tại Premier League mùa trước. HLV Ruben Amorim có thể sẽ muốn đưa Sesko vào những vị trí thuận lợi hơn, tận dụng việc anh sẽ đá tiền đạo cắm đơn độc tại Man United, thay vì chơi cặp như tại Leipzig.

Ngoài ra, phong độ ghi bàn của Sesko cũng có phần thất thường, phản ánh độ tuổi trẻ của anh. Mùa 2023-24, anh ghi nửa số bàn thắng (7/14) trong chuỗi 7 trận liên tiếp, trở thành cầu thủ trẻ nhất kể từ Rudi Völler (1982-83) làm được điều này. Mùa sau, anh có những giai đoạn bùng nổ (5 bàn trong 4 trận, 7 bàn trong 8 trận) nhưng cũng trải qua các chuỗi trận kém hiệu quả (3 bàn trong 11 trận, 1 bàn trong 10 trận).

Tóm lại, Man United đang sở hữu một tiền đạo trung tâm đầy triển vọng với cú sút uy lực và tiềm năng lớn, nhưng vẫn cần cải thiện nhiều. Liệu Sesko có trở thành sát thủ vòng cấm như Haaland mà người hâm mộ kỳ vọng? Chắc chắn không phải ngay lập tức.

Tuy nhiên, điều này có thực sự quan trọng? Không như Arsenal, Man United không ở vị thế cần chiến thắng ngay lập tức. Họ chưa sẵn sàng cạnh tranh các danh hiệu lớn, nên việc đầu tư vào tương lai của Sesko là hợp lý. Đội bóng cũng đã chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, hai cầu thủ giàu mối đe dọa ghi bàn và khả năng hoán đổi vị trí linh hoạt. Cunha là mối nguy từ cánh trái, trong khi Mbeumo dẫn đầu Premier League về số lần chạy chỗ khi đội kiểm soát bóng (418 lần). Với bộ ba tấn công này trong sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim, áp lực ghi bàn lên Sesko sẽ giảm bớt.

HỒ VIỆT