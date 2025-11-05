Becamex TPHCM giành trận thắng đầu tiên trên sân nhà

Trãi qua 10 vòng đấu tại LPBank V-League 2025-2026, CLB Becamex TPHCM mới giành được trận thắng đầu tiên trên sân Bình Dương khi vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1 vào tối 5-11.

Becamex TPHCM ngược dòng giành chiến thắng trước Hải Phòng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước vòng đấu này, Becamex TPHCM có 8 điểm và tất cả điểm số ấy đều được thực hiện trên sân khách. Trong khi đó trên sân nhà, đội bóng đất Thủ chưa giành được điểm số nào khi để thua CAHN, Công an TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội FC. Điều đó ngược hoàn toàn với phong độ ổn định khi thi đấu xa nhà.

Gặp Hải Phòng vào tối 5-11, người hâm mộ đội bóng này đặt niềm tin vào sức trẻ cùng sự hưng phấn tinh thần sau trận hòa mới đây trên sân Ninh Bình sẽ giúp Becamex TPHCM “giải hạn” sân nhà. Ở bên kia sân, Hải Phòng đang cho thấy phong độ ổn định, gần nhất là trận thắng Công an TPHCM ngay trên sân Thống Nhất đủ để làm cho thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh thêm thận trọng.

Trận đấu khởi đi với thế trận cởi mở, đội chủ nhà Becamex TPHCM nhập cuộc tốt hơn khi áp đảo về thời gian kiểm soát bóng và sút cầu môn, nhưng hầu hết đều ít gây nguy hiểm cho thủ môn Đình Triệu trước hàng thủ chắc chắn của đội khách.

Lép vế về thời gian kiểm soát bóng, nhưng đội khách bất ngờ ghi bàn vượt lên dẫn trước ở phút 33 từ pha lập công của Friday, chân sút khá có duyên ghi bàn trong những trận gần đây. Đó cũng là bàn thắng thứ 6 từ đầu giải của tay săn bàn này.

Một pha sóng gió trước khung thành đội chủ nhà

Sang hiệp hai, đội chủ nhà càng gia tăng sức ép nhằm hy vọng giành lại điểm. Mãi đến phút 74, những nỗ lực của họ mới được đền đáp do công của Việt Cường từ chấm phạt 11m. Lên tinh thần sau bàn thắng. Becamex TPHCM như dốc toàn lực tấn công trong khoảng thời gian còn lại. Phút 89, từ pha phối hợp chớp nhoáng chỉ sau hai đường chuyền, bóng được lật vào trong để Ismaila băng nhanh đánh đầu cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Thắng trận này Becamex TPHCM đạt 11 điểm, tạm hoán đổi vị trí thứ 8 với ĐKVĐ Nam Định, trong khi Hải Phòng lỡ bước gia nhập top 3.

CAO TƯỜNG