Becamex TPHCM gặp Đồng Nai ở vòng 1 Cúp Quốc gia 2025-2026

Sáng 11-8, Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 và Cúp Quốc gia 2025-2026 đã diễn ra tại Hà Nội.

Becamex Bình Dương bất phân thắng bại cùng Đồng Nai trong trận giao hữu mới đây. Ảnh: ĐNFC

Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 gồm 13 đội tham dự khởi tranh từ 19-9-2025 đến 20-6-2026. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà – sân đối phương, tính điểm xếp hạng. Giải đấu sẽ có 26 vòng và 156 trận đấu. Kết thúc mùa giải, 2 đội đứng đầu giành suất lên chơi tại V-League 2026-2027, 2 đội đứng cuối bảng xếp hạng xuống chơi tại Giải hạng Nhì mùa kế tiếp.

Theo kết quả bốc thăm, ở vòng đấu mở màn, Trẻ TPHCM sẽ đối đầu CLB TPHCM, Long An tiếp đón Bắc Ninh. Trẻ PVF chạm trán Hòa Bình, Đồng Tháp đấu Bình Định. Quảng Ninh tiếp Đồng Nai và Gia Định sẽ làm khách trên sân của Khánh Hòa. Đại học Văn Hiến nghỉ ở vòng thi đấu đầu tiên.

Trong khi đó, Cúp Quốc gia 2025-2026 quy tụ 26 CLB chuyên nghiệp trong cả nước, bao gồm 14 đội V-League và 12 đội hạng Nhất Quốc gia. Đội Trẻ PVF không tham dự giải do cùng đơn vị chủ quản với CLB PVF thi đấu V-League. Theo thể thức, các đội thi đấu loại trực tiếp. Cúp Quốc gia 2025-2026 dự kiến khởi tranh ngày 13-9-2025 và trận chung kết diễn ra ngày 28-6-2026.

6 đội được miễn thi đấu vòng loại gồm CAHN, SLNA, Nam Định, CA TPHCM, Hải Phòng và PVF. Các đội còn lại được chia vào hai nhánh. Tại nhánh A, Đà Nẵng đối đầu với Trẻ TPHCM, CLB TPHCM gặp Đồng Tháp. Long An sẽ gặp Bình Định, Đồng Nai gặp Becamex TPHCM. Cặp đấu còn lại, Hà Tĩnh sẽ gặp Bắc Ninh. Ở nhánh B, Gia Định sẽ tiếp đón Ninh Bình, Thanh Hóa gặp HAGL. Khánh Hòa sẽ đối đầu với Hòa Bình, TC Viettel sẽ đấu Hà Nội FC, ĐH Văn Hiến gặp Bắc Ninh.

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, hình ảnh cho các giải đấu, Công ty VPF sẽ tiếp tục triển khai, áp dụng công nghệ VAR tại một số vòng đấu, trận đấu quan trọng của Giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2025-2026.

HƯƠNG NGUYỄN