Bayern Munich và Liverpool giành chiến thắng vang dội

Bayern Munich và Liverpool đã giành chiến thắng trong những trận đấu “bom tấn” tại Champions League trước Paris Saint-Germain và Real Madrid hôm thứ Ba. Trong khi Micky van de Ven của Tottenham có lẽ đã ghi bàn thắng đẹp nhất mùa giải của giải đấu với màn solo từ cự ly 90 mét.

Luis Diaz ghi 2 bàn và nhận thẻ đỏ nhưng Bayern Munich vẫn thắng 2-1 trên sân nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain.

Bayern Munich đã thể hiện chất lượng tuyệt vời trong hiệp một trước khi thể hiện sự kiên cường trong hiệp 2 để giữ vững tỷ số với chỉ 10 người trên sân Công viên các Hoàng tử, trong một đêm vận may lẫn lộn cho Luis Diaz. Cựu cầu thủ chạy cánh của Liverpool đã có những pha dứt điểm sắc bén ghi bàn ở các phút thứ 4 và 32, giúp nhà vô địch nước Đức vươn lên dẫn trước 2-0.

Nhưng màn trình diễn của Diaz đã bị phá hỏng bởi một pha vào bóng liều lĩnh từ phía sau vào hậu vệ phải Achraf Hakimi của PSG trong thời gian bù giờ hiệp một. Diaz bị đuổi khỏi sân sau khi xem lại VAR, và Hakimi tập tễnh rời sân vì chấn thương mắt cá chân trái. PSG, đội đã chứng kiến ​​Ousmane Dembele - chủ nhân Quả bóng Vàng 2025 - phải rời sân vì chấn thương, đã rút ngắn cách biệt nhờ cầu thủ vào thay người Joao Neves ở phút 74.

Nhưng Bayern đã trải qua những khoảnh khắc căng thẳng trước khi giành thêm một chiến thắng nữa. Với chiến thắng 2-1 trước nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain, Bayern đã có chuỗi 16 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, khẳng định vị thế là một thế lực hàng đầu mới của bóng đá châu Âu.

Arsenal thắng 3-0 trước Slavia Prague và cùng Bayern là 2 đội còn đạt tối đa 12 điểm.

Vòng bảng phân hạng Champions League đã đi được nửa chặng đường, bên cạnh Bayern thì chỉ còn Arsenal đạt tối đa 12 điểm. Arsenal đã giành chiến thắng 3-0 trước Slavia Prague. Đêm đáng nhớ cho Arsenal tại Prague xảy ra khi Bukayo Saka thực hiện thành công quả phạt đền, và Mikel Merino ghi thêm 2 bàn trong hiệp 2.

Chiến thắng thứ 4 liên tiếp và Arsenal vẫn chưa để thủng lưới bàn nào tại Champions League. Trận giữ sạch lưới thứ 8 liên tiếp cũng san bằng kỷ lục tồn tại 122 năm của bóng đá Anh. Đêm kỷ lục của Arsenal còn ghi nhận màn ra mắt giải đấu của một cậu học sinh 15 tuổi. Max Dowman, 15 tuổi 308 ngày, vào sân thay người trong hiệp 2 cho đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, và lập nên kỷ lục mới nhất của mình - trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League.

Real Madrid trải qua mùa giải thứ 2 liên tiếp thất bại tại Anfield khi để thua Liverpool 0-1.

Trong khi đó, Real Madrid đã trải qua mùa giải thứ 2 liên tiếp thất bại tại Anfield, để thua Liverpool 0-1 khi Trent Alexander-Arnold - người bị la ó mỗi khi chạm bóng - phải chịu đựng một màn trở về đầy khó khăn trước CLB cũ lâu năm của mình. Alexander-Arnold, chỉ vào sân thay người trong hiệp 2. Trước đó, một bức tranh tường tưởng nhớ anh gần Anfield đã bị ai đó bôi bẩn.

Tại Anfield, thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid phải liên tiếp cứu thua, gần như một mình đánh bại Liverpool, nhưng cuối cùng đã bị Alexis Mac Allister khuất phục bằng cú đánh đầu từ một quả đá phạt ở phút 61. Tiền đạo sung mãn Kylian Mbappe phía đội khách đã phải im hơi lặng tiếng hầu như cả trận. Hai đội đã từng đối đầu nhau ở vòng bảng mùa giải trước trên cùng sân vận động, với chiến thắng 2-0 thuộc về Liverpool.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất đêm diễn thuộc về Van de Ven, khi hậu vệ cao gầy của Tottenham đã có pha dốc bóng ngoằn ngoèo suốt 90 mét, từ rìa vòng cấm địa nhà để ghi bàn thắng thứ 3 cho đội bóng, trong chiến thắng 4-0 trước FC Copenhagen. “Cứ như thể Lionel Messi đã biến hình thành trung vệ vậy”, HLV Thomas Frank của Tottenham nói.

Micky van de Ven của Tottenham có lẽ đã ghi bàn thắng đẹp nhất mùa giải với màn solo từ 90 mét.

Khởi đầu của tân HLV Luciano Spalletti cùng Juventus tại Champions League không thuận lợi, đội vẫn đang chờ đợi chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng sau khi bị Sporting Lisbon cầm hòa 1-1. Cựu HLV trưởng đội tuyển Italy và Napoli đã chứng kiến ​​khởi đầu tệ hại khi Maximiliano Araujo ghi bàn từ cột dọc xa ở phút thứ 12. Francisco Trincao sút bóng trúng xà ngang ngay sau đó, khiến Spalletti phải dang rộng hai tay trên đường biên. Nhưng Dusan Vlahovis đã gỡ hòa ở phút 34.

Atletico Madrid đánh bại Union Saint-Gilloise 3-1 trên sân nhà khi Julian Alvarez, Conor Gallagher và Marcos Llorente mỗi người ghi một bàn thắng. Đây là chiến thắng thứ 2 của Atletico tại vòng bảng năm nay. Monaco cũng giành chiến thắng quan trọng 1-0 tại Bodø/Glimt nhờ bàn thắng của tuyển thủ Mỹ, Folarin Balogun trong hiệp 1, qua đó ghi chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa này.

Những bàn thắng được dự đoán trước không đến trong trận hòa 0-0 giữa Napoli và đội khách Eintracht Frankfurt. Trong trận đấu còn lại diễn ra tối qua, tiền đạo người Mỹ Ricardo Pepi đã ghi bàn ở phút bù giờ thứ 3, giúp PSV gỡ hòa 1-1 trước Olympiakos.

VIỆT TÙNG