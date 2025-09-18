Bayern Munich sẽ khiến Chelsea hối tiếc khi để Nicolas Jackson ra đi?

Đội bóng của HLV Enzo Maresca trở lại nơi diễn ra chiến thắng đầu tiên tại Champions League của câu lạc bộ, nhưng họ phải đối mặt với cuộc chiến chống lại cựu tiền đạo của mình.

Chelsea sẽ bước vào trận đấu mở màn vòng bảng Champions League tại Allianz Arena, nơi từng chứng kiến khoảnh khắc vinh quang nhất trong lịch sử của họ – chức vô địch Champions League năm 2012. Tuy nhiên, chuyến làm khách lần này không chỉ gợi nhắc ký ức ngọt ngào mà còn mang đến một thử thách đầy căng thẳng khi họ đối đầu với Bayern Munich, đội bóng được dẫn dắt bởi Vincent Kompany – một học trò khác của Pep Guardiola. Đặc biệt, tâm điểm của trận đấu là Nicolas Jackson, cựu tiền đạo Chelsea, người đang khao khát chứng minh rằng đội bóng cũ đã sai lầm khi để anh ra đi.

Enzo Maresca, huấn luyện viên của Chelsea, sẽ đối mặt với một bài kiểm tra chiến thuật khó khăn trước Kompany. Nhưng áp lực lớn nhất có lẽ đến từ việc phải đối đầu với Jackson, người vừa chuyển đến Bayern theo dạng cho mượn vào ngày 30 tháng 8, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 65 triệu euro nếu đạt đủ số lần ra sân. Thương vụ này ban đầu tưởng chừng đơn giản, nhưng đã gặp trắc trở khi Liam Delap, tiền đạo dự bị của Chelsea, dính chấn thương gân kheo trong trận đấu với Fulham. Điều này khiến Chelsea do dự, không muốn mạo hiểm với hàng công thiếu hụt trong lịch trình dày đặc mùa thu. Tuy nhiên, Jackson kiên quyết không muốn trở lại London để đóng vai trò dự bị cho João Pedro, người đã thế chỗ anh sau khi chuyển đến từ Brighton vào tháng 6.

Jackson, được Chelsea chiêu mộ từ Villarreal cách đây hai năm, không phải là một tiền đạo tầm thường. Dù khả năng dứt điểm của anh đôi khi thiếu ổn định, anh vẫn ghi được 24 bàn sau 65 trận tại Premier League, thường xuyên tạo ra mối đe dọa cho hàng thủ đối phương nhờ tốc độ và khả năng phối hợp ăn ý với Cole Palmer. Hồi tháng 4, chính HLV Maresca từng ca ngợi: “Tiền đạo lý tưởng của tôi chính là Nicolas Jackson.” Tuy nhiên, tâm trạng bất mãn của Jackson đã bộc lộ rõ ràng, đặc biệt sau chiếc thẻ đỏ thiếu kiểm soát trong trận thua Flamengo tại Club World Cup. Chỉ sau ba trận, anh nhận thêm một thẻ đỏ nữa, khiến Maresca mất kiên nhẫn và dẫn đến quyết định để anh ra đi.

Tại Bayern, Jackson được kỳ vọng sẽ là phương án dự phòng linh hoạt cho Harry Kane. Anh đã ra mắt trong trận gặp Hamburg, thể hiện khả năng chơi tốt ở cả vị trí tiền đạo cắm lẫn chạy cánh. Vincent Kompany, người từng hai lần được Chelsea cân nhắc bổ nhiệm, rất ấn tượng với tiềm năng của Jackson. Có thông tin cho rằng HLV Kompany đã trao đổi với Jackson để khai thác thông tin về chiến thuật của Maresca, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu này.

Trận đấu tại Allianz Arena mang ý nghĩa đặc biệt với Chelsea, đánh dấu sự trở lại Champions League sau hai năm vắng bóng. Với tư cách là nhà vô địch Club World Cup, đội bóng của Maresca sở hữu đội hình trẻ trung, tài năng và được đầu tư mạnh mẽ. Họ có thể áp dụng chiến thuật từng khiến Paris Saint-Germain bất lực trong trận chung kết Club World Cup, với Cole Palmer dạt cánh phải và Reece James hỗ trợ tuyến giữa cùng Enzo Fernández và Moisés Caicedo. Tuy nhiên, Bayern dưới sự dẫn dắt của Kompany là một đối thủ đáng gờm. Mùa trước, họ ghi tới 99 bàn ở Bundesliga, sở hữu hàng công đa dạng với những cái tên như Luis Díaz, cựu cầu thủ Liverpool, và Michael Olise, người từng thuộc học viện Chelsea.

Olise, một cầu thủ khác từng lọt vào tầm ngắm của Chelsea, là minh chứng cho những gì đội bóng đã bỏ lỡ. Ở tuổi 23, anh mang đến sự sáng tạo, kỹ thuật điêu luyện và đã tỏa sáng rực rỡ tại Bayern với những bàn thắng, kiến tạo và những pha xử lý đầy ma thuật. Chelsea từng cố gắng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Olise tại Crystal Palace vào năm 2023, nhưng cuối cùng Bayern đã giành được chữ ký của anh. Trận đấu này sẽ là cơ hội để Olise chứng minh giá trị trước đội bóng cũ, đồng thời thách thức hàng thủ Chelsea, đặc biệt là Marc Cucurella.

Cuộc đối đầu giữa Maresca và Kompany hứa hẹn sẽ là một trận chiến chiến thuật đỉnh cao. Cả hai đều chịu ảnh hưởng từ triết lý của Pep Guardiola, nhưng Kompany vẫn còn phải chứng minh mình tại Bayern sau những nghi ngờ từ thời dẫn dắt Burnley ở Premier League. Trong khi đó, Chelsea của Maresca đang cho thấy sự tiến bộ, nhưng việc để Jackson ra đi có thể khiến họ trả giá. Jackson, Olise và Kompany đều có động lực lớn để chứng minh rằng Chelsea đã đánh giá thấp họ. Đây không chỉ là trận đấu về chiến thuật mà còn là câu chuyện về những cá nhân muốn khẳng định bản thân. Với Chelsea, đây là cơ hội để chứng tỏ họ không sai lầm khi chia tay Jackson, nhưng với Bayern, đó là lời tuyên ngôn rằng họ đã tìm được những viên ngọc quý mà Chelsea đã bỏ lỡ.

Số liệu nổi bật trước trận đấu

Chelsea trở lại Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2022-23, mang theo thành tích ấn tượng với 12 chiến thắng trong 13 trận đấu châu Âu gần nhất (không tính vòng loại). Đáng chú ý, hành trình này bao gồm chức vô địch Conference League mùa trước và danh hiệu FIFA Club World Cup mùa hè vừa qua, với chiến thắng đậm 3-0 trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết.

Trận đấu tại Allianz Arena đánh dấu sự trở lại của Chelsea tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, đối đầu với Bayern Munich – đội bóng đang có phong độ cao. Dưới sự dẫn dắt của Vincent Kompany, Bayern đã vô địch Bundesliga mùa trước và khởi đầu mùa này với 14 bàn thắng trong 3 trận, giành trọn 9 điểm. Cuối tuần qua, họ hủy diệt Hamburg 5-0, trong khi Chelsea bị Brentford cầm hòa 2-2.

Bayern không quá thành công ở Champions League mùa trước, bị Inter loại ở vòng 16 đội và thua Aston Villa, Barcelona, Feyenoord trong giai đoạn vòng bảng. Tuy nhiên, kể từ khi vòng bảng thứ hai bị xóa bỏ vào mùa 2003-04, Bayern sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất ở giai đoạn vòng bảng/liga của Champions League (73%, 93/128 trận). Họ cũng chỉ thua 1 trong 11 trận sân nhà gần nhất trước các đội Anh (thắng 8, hòa 2), với thất bại duy nhất trước Liverpool vào năm 2019.

Harry Kane là mũi nhọn của Bayern, ghi 11 bàn trên mọi đấu trường mùa này, vượt xa chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 5.3. Hỗ trợ anh là Michael Olise (3 kiến tạo), Serge Gnabry (4 kiến tạo) và Joshua Kimmich (2 kiến tạo, 4.3 xA, 28 cơ hội tạo ra). Kimmich dẫn đầu Champions League 3 mùa gần đây về số đường chuyền hoàn thành (2,525) và cơ hội tạo ra (83), đồng thời đứng đầu về đường chuyền xuyên tuyến (219) mùa trước.

Ở hàng thủ, Manuel Neuer đang tiến gần cột mốc 100 chiến thắng tại Champions League, hiện có 99 trận thắng, giữ kỷ lục giữ sạch lưới (60) và cứu thua (413) trong lịch sử giải đấu. Với Chelsea, Cole Palmer là điểm sáng, góp dấu giày vào 8 bàn trong 8 trận quốc tế gần đây (3 bàn, 5 kiến tạo), trong đó có 2 bàn và 1 kiến tạo trong trận chung kết Club World Cup. Tài năng trẻ Estêvão, nếu ra sân, có thể trở thành một trong những cầu thủ Nam Mỹ trẻ nhất ghi bàn tại Champions League.

Về lịch sử đối đầu, Bayern thắng 3/4 trận gần nhất trước Chelsea (hòa 1, thua luân lưu năm 2012). Chelsea thua 60% số trận trước Bayern, tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ đối thủ nào họ gặp từ 5 lần trở lên. Với hàng công mạnh mẽ của Bayern và phong độ ấn tượng của Chelsea, trận đấu hứa hẹn sẽ là cuộc chiến đầy kịch tính.

HỒ VIỆT