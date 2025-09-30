Bayern Munich có kế hoạch gia hạn với Harry Kane

Harry Kane chỉ cần 104 trận để đạt cột mốc ghi 100 bàn cho Bayern Munich.

Kane gần như không thể ngăn cản sau khi chuyển từ Tottenham sang gã khổng lồ Bundesliga, anh vừa vượt qua Cristiano Ronaldo (Real Madrid) và Erling Haaland (Man.City) trở thành cầu thủ thuộc 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu đạt 100 bàn thắng nhanh nhất cho một CLB, chỉ sau 104 trận cho Bayern trong trận đấu gần nhất gặp Werder Bremen. Nhưng điều đó không ngăn cản được những đồn đoán rằng siêu tiền đạo 32 tuổi này có thể bị cám dỗ bởi việc trở lại Ngoại hạng Anh, cũng như những thông tin về điều khoản giải phóng hợp đồng tiềm năng trong hợp đồng hiện tại có thời hạn đến năm 2027.

Nhưng Eberl đã nói rõ: “Harry là một cầu thủ chủ chốt của chúng tôi, cậu ấy muốn đến Bayern vì cậu ấy thực sự thích chơi bóng ở đây và giành các danh hiệu. Cậu ấy muốn tiếp tục gắn bó lâu dài nên chúng tôi sẽ thảo luận về những bước tiếp theo. Sự kết hợp trong đội hình rất quan trọng. Nếu có được sự kết hợp đó, bạn có thể giữ chân những cầu thủ lớn tuổi nhưng chất lượng cao lâu hơn trong đội hình, và Harry dường như không hề già đi chút nào. Cậu ấy sở hữu phẩm chất đó trên sân”.

Năng lực ghi bàn siêu phàm của Kane cũng đang giúp Bayern khởi đầu mùa giải thăng hoa. Tính cả bàn thắng hôm thứ Sáu, Kane đã có 10 bàn thắng sau 5 trận đấu tại Bundesliga và 15 bàn thắng sau 8 trận đấu trên mọi đấu trường cho Bayern mùa giải 2025-2026, cùng với một bàn thắng cho đội tuyển Anh trước Serbia. Qua đó, Hùm xám trở thành đội duy nhất tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu vẫn toàn thắng trên mọi đấu trường mùa giải mới.

HLV Vincent Kompany cho biết Bayern sẽ không xem thường đội chủ nhà Pafos.

Bayern là một trong 14 đội khởi đầu vòng bảng phân hạng Champions League bằng chiến thắng, với kết quả 3-1 trước Chelsea, và hiện xếp thứ 4. Chuyến làm khách của Bayern đến sân nhà vô địch đảo Síp, Pafos - đội mới lần đầu tiên được góp mặt ở sân chơi lớn nhất cấp CLB châu lục - được xem là cơ hội để họ cải thiện mạnh mẽ hiệu số bàn thắng. Tuy nhiên, HLV Vincent Kompany cho biết Bayern sẽ không xem thường đội chủ nhà, sau khi “tân binh” này đã có màn ra mắt ấn tượng cầm hòa 0-0 tại Olympiacos (Hy Lạp). Pafos, được thành lập cách đây 11 năm, ở mùa giải trước cũng là hiện tượng thú vị khi vào đến vòng 16 đội UEFA Conference League. Thành công này ghi nhận tầm ảnh hưởng của HLV Juan Carcedo, người đã có 13 năm làm trợ lý cho Unai Emery tại 6 câu lạc bộ - từ Almeria năm 2006 đến Arsenal năm 2019.

“Tôi biết họ đã rất thành công trong những năm gần đây, chơi ở UEFA Conference League và vào vòng 16 đội”, Kompany nói. “Sau đó, họ đã đánh bại Maccabi Tel Aviv, Dynamo Kyiv và Red Star Belgrade tại vòng loại năm nay, cũng như chơi tốt trước Olympiacos mới đây. Họ có nhịp độ tấn công tốt, nguy hiểm trong các pha phản công. Tôi biết một vài cầu thủ của họ. HLV viên cũng đã làm việc với Unai Emery lên đến 700 trận. Ông ấy giàu kinh nghiệm. Họ phòng ngự chắc chắn nhưng cũng có cấu trúc tấn công tốt”.

Kompany đánh giá thêm: “Chúng tôi đã quen với việc thi đấu với những đội bóng luôn tìm cách đánh bại chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng vậy. Khán giả có thể đánh giá thấp họ, nhưng chúng tôi thì không. Nó hơi giống với Club World Cup. Bạn phải đối đầu với những đội bóng mà bạn không thường xuyên gặp, nơi bạn phải bắt đầu lại từ đầu và không có nhiều thông tin trước đó. Chúng tôi cũng đã thấy ở Club World Cup, cảm xúc có thể đóng vai trò quan trọng như thế nào. Đó cũng sẽ là một yếu tố quan trọng vào ngày mai. Họ sẽ giữ cho trận đấu sôi động... và khi bạn có tất cả thông tin, bạn phải tôn trọng đối thủ”.

LINH SƠN