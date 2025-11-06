Bayern chứng minh vì sao họ là ứng cử vô địch Champions League

Đã đến lúc phải nhìn nhận Bayern Munich một cách nghiêm túc như một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Ngay lúc này, gã khổng lồ Bundesliga chính là đội bóng mà mọi đối thủ đều muốn hạ gục trên con đường tới trận chung kết tại Budapest vào tháng Năm tới, và họ đã chứng minh điều đó trong hoàn cảnh đầy khó khăn tại Paris vào thứ Ba.

Nếu bạn có thể đánh bại Paris Saint-Germain ngay tại Sân vận động Công viên các Hoàng tử, điều đó đã đánh dấu bạn là một đội bóng đáng sợ. Nhưng Bayern rời thủ đô nước Pháp với chiến thắng 2-1 bất chấp việc bị giảm xuống 10 người trước khi hiệp một kết thúc, sau khi cầu thủ ghi cả hai bàn thắng Luis Díaz nhận thẻ đỏ vì một pha vào bóng nguy hiểm với Achraf Hakimi.

Chơi với 10 người trước nhà đương kim vô địch châu Âu – và có thể nói là đội bóng mạnh nhất thế giới– Bayern đã chuyển mình từ một màn trình diễn thống trị và đầy phong cách ở hiệp một sang một màn trình diễn phòng ngự kiên cường, dựa lưng vào tường ở hiệp hai.

Và tất cả được gắn kết bởi sự ngoan cường và những pha cứu thần kỳ không tuổi của thủ môn Manuel Neuer – người sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 vào tháng Ba tới – cùng sự hy sinh của Harry Kane, người đã phòng ngự với quyết tâm không thua kém bất kỳ đồng đội nào để đảm bảo Bayern kéo dài màn khởi đầu mùa giải không tưởng lên 16 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

HLV Kompany của Bayern nói với các phóng viên: "Điều quan trọng nhất với tôi, và tôi thường nói điều này, đó là khi có sự cường điệu, tôi bảo các cầu thủ của mình: đừng tin vào đó, các anh chưa giỏi đến thế đâu, nhưng nếu các anh có một màn trình diễn tệ, thì các anh cũng không tệ đến vậy. Chúng tôi đã thắng 16 trận và ngày mai mọi thứ sẽ trở lại con số không. Chúng tôi phải thắng trận tiếp theo. Nhưng việc phòng ngự với 10 người là một minh chứng nữa mà chúng tôi phải mang theo suốt mùa giải."

Cho đến khi Díaz bị truất quyền thi đấu trong thời gian bù giờ hiệp một, Bayern đã xé nát hàng phòng ngự PSG bằng những pha phản công nhanh không kịp thở, với cú đúp của cầu thủ được mua về từ Liverpool với giá 65,5 triệu bảng hè này. Cách mà đội bóng của Kompany thống trị PSG đã đủ ấn tượng, đặc biệt là khi nhà vô địch Ligue 1 chỉ vắng Désiré Doué chấn thương và để João Neves trên băng dự bị ngay từ đầu trận so với đội hình mạnh nhất. Nhưng đội bóng sáu lần vô địch Champions League xứng đáng với danh hiệu ứng cử viên vô địch vì họ cho thấy họ có thể làm chủ cả hai mặt trận – tấn công và phòng ngự. Và việc họ làm điều đó trước PSG có nghĩa là họ hoàn toàn có cơ sở để nói rằng họ đã đối đầu với đội bóng mạnh nhất và giành chiến thắng.

HLV PSG Luis Enrique thừa nhận: "Khi 11 đấu 11, Bayern mạnh hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa".

Rất dễ để bác bỏ sự thống trị trong nước của Bayern như một điều bình thường khi họ đã 12 lần vô địch Bundesliga trong 13 mùa giải vừa qua. Vì vậy, chuỗi 9 trận thắng liên tiếp ở giải quốc nội cho đến nay của họ, dù có bao gồm các chiến thắng trước Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen, có thể được coi là ấn tượng, nhưng chưa đủ để được coi là đội bóng mạnh nhất châu Âu. Tuy nhiên, Champions League mới là thước đo đáng tin cậy hơn, và Bayern cũng không hề có một lộ trình dễ dàng ở vòng bảng.

Họ mở màn với chiến thắng 3-1 trước Chelsea ở lượt trận đầu tiên và giờ đây họ đã hạ gục PSG, vì vậy họ đã có thể tự hào về những chiến thắng trước nhà vô địch thế giới và nhà vô địch châu Âu. Những đội bóng như Arsenal, Liverpool, Real Madrid và Manchester City đều tự tin có thể đối đầu với bất kỳ đối thủ nào ở Champions League và họ đều có những cầu thủ có thể hạ gục Bayern, nhưng tại thời điểm này, không ai có thể khẳng định mình tốt hơn đội bóng của HLV Kompany.

Ở hiệp một tại Paris, Kane, Diaz và Michael Olise đã khiến hàng phòng ngự PSG phải chịu đựng những gì mà Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia và Doué từng gây ra cho các đối thủ của câu lạc bộ Pháp trên con đường hướng tới ngôi vô địch Champions League mùa trước. Và bộ ba tiền vệ Gnabry, Pavlovic và Kimmich của Kompany cũng không hề thua kém Vitinha, Fabián Ruiz và Zaïre-Emery ở trung tâm đội hình PSG.

Nhưng chính việc Díaz bị truất quyền thi đấu cuối cùng đã cho phép Bayern thể hiện mặt còn lại của họ – điều mà họ hiếm khi phải thể hiện ở Bundesliga – đó là khả năng chịu đựng áp lực khủng khiếp từ một đối thủ nguy hiểm. Họ làm được điều đó bởi các cầu thủ của Kompany phòng ngự như một tập thể, nhưng cũng nhờ sự đóng góp của Neuer và bộ đôi trung vệ Dayot Upamecano cùng Jonathan Tah.

Nếu Bayern là một võ sĩ quyền anh hạng nặng, mọi người sẽ đều biết đến sức mạnh và khả năng tấn công của họ, nhưng cũng sẽ có những nghi ngờ về khả năng chịu đựng của họ. Thế nhưng, sau khi đối mặt trực diện với PSG ngay tại sân nhà của đối thủ và bước ra với chiến thắng, giờ đây không ai có thể chất vấn về sự kiên cường và khả năng cầm cự trước những đợt tấn công liên tục của Bayern nữa.

HỒ VIỆT