Bất phân thắng bại cùng Long An trên sân Tự Do, Huế đặt 1 chân xuống hạng.

Trận hòa 0-0 trước Long An trên sân nhà ở vòng 20 đã làm cho Huế đến gần với giải hạng Nhì 2025-2026 khi thua chính Long An 2 điểm trong khi Huế chỉ còn 1 trận đấu. Long An, Đồng Tháp, Hòa Bình còn đến 2 trận.

Ở top đầu, cuộc đua giành suất tham dự trận play-off tiếp tục gay cấn khi PVF thắng 1-0 trên sân Đồng Tháp để thu hẹp khoảng cách chỉ còn 4 điểm so với Bình Phước. Vòng đấu tới Bình Phước lại thi đấu trên sân Ninh Bình nên khả năng cuộc đua tranh vẫn còn chờ đến lượt cuối.

LÊ ANH