Bảng J: Tuyển Áo khởi đầu thuận lợi

Trình độ vượt trội cùng với phong độ đang rất cao đã giúp tuyển Áo giành lấy 3 điểm đầu tiên tại bảng J, với chiến thắng 2-1 trước đại diện châu Á non kém kinh nghiệm Jordan.

Tuyển Áo giành lấy 3 điểm đầu tiên tại bảng J với chiến thắng 2-1 trước Jordan.

Đội tuyển Áo trở lại đấu trường World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998, trong khi Jordan mới có lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết. Trước trận đấu, Áo đã có một chiến dịch vòng loại châu Âu xuất sắc, khi thắng 6, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 8 trận đấu. Đội tuyển được dẫn dắt bởi nhà cầm quân giàu kinh nghiệm Ralf Rangnick tiếp tục duy trì phong độ cao, thắng cả 3 trận giao hữu trước giải. Không bất ngờ khi đại diện châu Âu vươn lên dẫn bàn ở phút 21, khi Romano Schmid khống chế bóng gọn gàng ngay rìa vòng cấm địa và cứa bóng vào góc cao bên phải khung thành.

Jordan ngay lập tức phản ứng, ở phút 22, bàn thắng đầu tiên tại World Cup đã rất gần với họ nhưng tiếc rằng Ali Olwan đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Mặc dù vậy, điều đó cuối cùng đã đến ngay đầu hiệp 2, khi Ali Olwan nhận bóng ở một vị trí ngay trước mặt khung thành và ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Tuyển Áo giành lấy 3 điểm đầu tiên tại bảng J với chiến thắng 2-1 trước Jordan.

Phút 67, Marko Arnautovic đệm bóng vào lưới từ cự li gần, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng. Nhưng chỉ 10 phút sau, hàng thủ Jordan tiếp tục bị xuyên phá bởi một pha tổ chức phạt góc, và lần này đáng buồn với đội bóng châu Á khi Yazan Al Arab là người phản lưới nhà. Sự vượt trội của tuyển Áo được cụ thể hóa khi Arnautovic ấn định chiến thắng 3-1 từ chấm phạt đền ở phút bù giờ thứ 12, sau khi trọng tài xác định Dahane Beida dùng tay cản bóng trong vòng cấm.

Tuyển Áo giành trọn 3 điểm rất quan trọng trong trận đấu mở màn trước Jordan, đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng J, giúp đội bóng của Rangnick hướng đến mục tiêu lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1954. Điều này giúp họ tự tin hơn trước khi bước vào những cuộc chạm trán khó khăn với Argentina và Algeria - những đội đã ra sân trước đó và kết thúc với chiến thắng 3-0 nghiêng về nhà đương kim vô địch Argentina sau cú hat-trick tuyệt vời của Lionel Messi.

LINH SƠN