Bảng I, Na Uy - Iraq: Haaland và cuộc chiến của những kẻ khát khao

Đã 28 năm, bóng đá Na Uy mới lại được hít thở bầu không khí của World Cup. Lần cuối cùng họ góp mặt, năm 1998, thế hệ vàng hiện tại với Erling Haaland và Martin Odegaard còn chưa ra đời còn HLV Solbakken chỉ là cầu thủ dự bị . Giờ đây, Na Uy trở lại với tư thế của một thế lực mới, và trận ra quân gặp Iraq tại Boston hứa hẹn sẽ là màn chào sân đầy cảm xúc cho ngôi sao sáng nhất của họ.

“Cỗ máy săn bàn” và giấc mơ Mỹ

Erling Haaland đã giành mọi danh hiệu ở cấp câu lạc bộ: Premier League, Champions League, và vô số giải thưởng cá nhân. Nhưng đối với chàng trai 25 tuổi, sự nghiệp của anh vẫn còn một khoảng trống. Đó là World Cup.

"Vâng, chắc chắn rồi. Đó là cảm giác thiếu vắng ở Qatar 2022 và cả Euro 2024. Bây giờ nó đã xảy ra, và đã đến lúc", Haaland chia sẻ với ESPN . Anh thừa nhận áp lực phải đưa Na Uy trở lại World Cup đã đè nặng lên vai mình kể từ khi khoác áo đội tuyển. Nhưng chính điều đó càng làm cho khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn.

Con đường đến Bắc Mỹ của Na Uy gần như hoàn hảo. Họ toàn thắng cả 8 trận ở vòng loại châu Âu, ghi 37 bàn – hiệu suất cao nhất lịch sử vòng loại World Cup đối với các đội tuyển châu Âu . Họ đã đánh bại Italy hai lần và ghi 11 bàn vào lưới Moldova trong một chiến dịch đầy thuyết phục . Và linh hồn của chiến dịch đó không ai khác chính là Haaland. Anh đóng góp 16 bàn thắng, nhiều hơn gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác ở khu vực châu Âu . Một mùa giải vòng loại đáng kinh ngạc, minh chứng cho đẳng cấp "sát thủ" của anh trên đấu trường quốc tế.

Nỗi khát khao của Na Uy và tham vọng của Iraq

Nếu Haaland là lưỡi kiếm sắc bén, thì Martin Ødegaard chính là khối óc dẫn dắt lối chơi. Đội trưởng của Arsenal dẫn đầu châu Âu về số đường kiến tạo ở vòng loại với 7 lần . Bộ đôi Haaland - Odegaard, với sự hỗ trợ của Alexander Sorloth và Antonio Nusa, tạo nên hàng công đa dạng và khó lường nhất mà Na Uy từng có trong nhiều thập kỷ .

Na Uy không đến World Cup với tư cách kẻ lót đường. Họ là một ẩn số nguy hiểm, tham vọng vượt qua vòng bảng – điều mà cha của Haaland, Alf-Inge, đã không làm được vào năm 1994 . HLV Solbakken tự tin vào sức mạnh của đội bóng, đặc biệt là sự phục vụ dành cho Haaland: "Nếu bạn trao cơ hội cho Erling, cậu ấy có xu hướng ghi bàn" .

Trong khi đó, Iraq cũng mang trong mình một giấc mơ và một hành trình đầy cảm hứng. Sự trở lại của họ sau 40 năm vắng bóng là một câu chuyện về sự kiên cường. Dưới thời HLV Graham Arnold, đội bóng Tây Á đã trải qua 21 trận đấu vòng loại (nhiều nhất trong số các đội tham dự) để giành chiếc vé cuối cùng . Chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Bolivia ở trận play-off liên lục địa đã đưa "Sư tử Lưỡng Hà" trở lại sân chơi lớn .

Đây là lần thứ hai Iraq dự World Cup — sau lần duy nhất năm 1986, khi họ thua cả ba trận vòng bảng. Bốn thập kỷ trôi qua, họ trở lại với một thế hệ cầu thủ trưởng thành trong vòng xoáy biến động của đất nước và bóng đá khu vực.

Vũ khí bí mật của Iraq không phải ở đội hình, mà ở ghế chỉ đạo. HLV Graham Arnold — người đã dẫn dắt Australia vượt qua vòng bảng tại Qatar 2022 trong một bảng đấu có Pháp, Đan Mạch và Tunisia, rồi chỉ thua Argentina 2-1 ở vòng 16 đội. Arnold biết cách biến một đội bóng nhỏ thành một tập thể khó bị hạ, biết cách ép tỷ số ở những trận chênh lệch đẳng cấp.

Trận đấu tại Boston là cuộc đối đầu giữa hai thế giới. Một bên là tham vọng của một thế hệ vàng với ngôi sao sáng nhất hành tinh, sẵn sàng khẳng định vị thế của mình trên đấu trường thế giới. Bên kia là khát khao sống còn của một tập thể đã vượt qua mọi nghịch cảnh để được góp mặt. Theo đánh giá từ hệ thống dữ liệu Opta, Na Uy có tới 75,9% cơ hội giành chiến thắng, trong khi khả năng Iraq tạo nên bất ngờ chỉ là 9,9% .

Haaland đã nói: "Tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác Na Uy ở World Cup trong đời. Tôi rất vui vì bây giờ chúng tôi đã vượt qua vòng loại, và tất cả những đứa trẻ Na Uy có thể trải nghiệm cảm giác đất nước mình có mặt ở đây" . Với một tâm thế của kẻ săn mồi và sự khao khát cháy bỏng, Na Uy và Haaland hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn địa chấn tại giải đấu năm nay.

HỒ VIỆT