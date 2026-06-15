Bảng F: Nhật Bản hai lần gỡ hòa trước Hà Lan

Đội tuyển Hà Lan lần cuối cùng thua trận mở màn World Cup là năm 1938, lần này, họ tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng đó dù chỉ hòa Nhật Bản 2-2 trong trận mở màn bảng F.

Nhật Bản đã kiên cường 2 lần gỡ hòa trước Hà Lan trong trận mở màn bảng F.

Trong một bảng đấu còn có Thụy Điển và Tunisia, cả 2 đội đều đang hướng đến vị trí trong tốp 2, điều sẽ đảm bảo tấm vé vào vòng loại trực tiếp. Vượt qua vòng bảng sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của Hà Lan, và lịch sử cho thấy họ sẽ dễ dàng vượt qua bảng F: Hà Lan bất bại trong 16 trận đấu vòng bảng World Cup kể từ năm 1994. Năm đó, Ronald Koeman làm đội trưởng đội tuyển Hà Lan tại vòng chung kết diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng bức ở Mỹ, và giờ đây ông dẫn dắt đất nước mình đến một kỳ World Cup khác ở Bắc Mỹ với tư cách HLV trưởng.

Sau hiệp 1 gặp khó khăn trước đội hình chủ động lùi sâu của đối thủ, Hà Lan cuối cùng cũng khoan thủng được hệ thống phòng ngự ấn tượng của đối thủ đến từ châu Á. Phút 50, Gravenberch thực hiện quả tạt chất lượng để Van Dijk đánh đầu, đưa bóng đi hiểm hóc vào góc xa khung thành đánh bại thủ môn Suzuki. Thủng lưới, Nhật Bản buộc phải đẩy cao đội hình và hàng công mạnh nhất vòng loại khu vực châu Á cũng đã nhanh chóng thể hiện giá trị. Phút 57, Kubo xử lý tốt bên hành lang trái trước khi trả ngược cho Nakamura. Tiền vệ của Nhật Bản xoay người rất nhanh rồi tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Verbruggen.

Nhật Bản đã kiên cường 2 lần gỡ hòa trước Hà Lan trong trận mở màn bảng F.

Liên tiếp các bàn thắng khiến bầu không khí trên sân sôi động hơn, và càng nóng hơn khi Hà Lan một lần nữa vượt lên. Phút 64, Summerville đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, ngoặt bóng sang chân trái không thuận rồi tung cú dứt điểm đẳng cấp vào góc xa khung thành. Nhưng phong độ thắng 6 trận giao hữu liên tiếp của thầy trò Hajime Moriyasu không cho phép họ chấp nhận kết quả. Phút 89, Nhật Bản tận dụng thành công một tình huống cố định để gỡ hòa 2-2. Ogawa bật cao đánh đầu trong tình huống phạt góc, bóng chạm đầu Kamada trước khi đi vào lưới Hà Lan. Theo trang chủ FIFA, bàn thắng được tính cho Kamada.

Nhật Bản dù vẫn chưa thể đánh bại Hà Lan tại một kỳ World Cup, họ thua 0-1 trong lần đầu gặp nhau tại Nam Phi năm 2010, nhưng đội bóng số 1 châu Á cho thấy họ đã trưởng thành rất nhiều tại sân chơi hàng đầu thế giới này. Nhật Bản đã thể hiện xuất sắc trước các đối thủ mạnh của châu Âu tại World Cup 2022 ở Qatar - đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng trước khi hòa với Croatia và chịu thất bại cay đắng trên chấm phạt đền ở vòng knock-out. Và trước khi cầm hòa Hà Lan tại World Cup 2026, họ cũng đã đánh bại Brazil và Anh trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Trận đấu còn lại của lượt trận khai màn bảng F giữa Thụy Điển và Tunisia sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 15-6.

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