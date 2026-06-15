Bảng E: Tuyển Đức ghi chiến thắng lớn nhất giải

Đội tuyển Đức đã không để một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử World Cup xảy ra khi họ mở màn bảng E bằng chiến thắng áp đảo 7-1 trước Curacao, đội mới có lần đầu tiên tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển Đức mở màn bảng E bằng chiến thắng áp đảo 7-1 trước Curacao.

Đức bị đánh giá thấp khi nói đến ứng cử viên vô địch World Cup 2026, không thể phủ nhận rằng 2 kỳ giải gần đây của Đức đều gây thất vọng - bị loại ở vòng bảng cả năm 2018 và 2022 - nhưng họ vẫn được chú ý nhiều, đặc biệt là khi xét đến lịch sử hào hùng tại giải đấu với 4 lần vô địch (1954, 1974, 1990 và 2014).

Trong khi Curacao không chịu bất kỳ áp lực nào bởi việc ‘Làn sóng Xanh’ lần đầu giành quyền tham dự vòng chung kết là điều đáng kinh ngạc. Đội tuyển của HLV Dick Advocaat, hiện đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA, trở thành quốc gia nhỏ nhất cả về dân số (dưới 160.000 người) và diện tích giành được suất vào vòng chung kết.

Bất chấp tương quan chênh lệch, bao gồm cả phong độ khi tuyển Đức thắng cả 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, HLV Julian Nagelsmann vẫn tung ra sân đội hình nhiều ngôi sao như Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Leroy Sane, Jamal Musiala, Kavi Havertz và Florian Wirtz. Không mất quá lâu để thầy trò Nagelsmann cho thấy đẳng cấp khi Felix Nmecha thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc cao. Tiếp đó, chỉ trong vòng 16 phút đầu tiên, tuyển Đức đã thực hiện 8 cú sút, và luôn tạo ra cảm giác bàn tiếp theo sẽ đến sớm.

Tuy nhiên, cú sốc đã bất ngờ xảy ra khi Curacao có bàn thắng đầu tiên của họ trong lịch sử World Cup. Phút 22, tức chỉ 2 phút sau cú sút đầu tiên của mình trong trận đấu, Curacao gỡ hòa 1-1 sau khi Livano Comenencia băng vào rất nhanh và sút bóng chéo góc. Diễn biến này đã dẫn đến một thời điểm khó khăn về tinh thần cho đội tuyển Đức, trước khi Nico Schlotterbeck đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc ở phút 38, tái lập cách biệt dẫn bàn.

Nico Schlotterbeck đánh đầu ghi bàn quan trọng giúp tuyển Đức giải tỏa áp lực.

Cởi bỏ áp lực, những bàn thắng liên tiếp đến. Phút bù giờ hiệp 1, sau khi Nmecha bị truy cản trong vòng cấm địa, Havertz gia tăng cách biệt lên 3-1 từ chấm phạt đền, và ghi bàn thứ 23 cho đội tuyển quốc gia. Và chỉ 2 phút sau giờ nghỉ, tuyển Đức đã có bàn thắng thứ 4 khi Kimmich tung ra một đường chuyền tuyệt vời cho Musiala, người băng lên bên cánh phải và đưa bóng vào góc xa với một pha dứt điểm tuyệt vời.

Phút 68, không lâu sau tình huống Curacao bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, Die Mannschaft đã có bàn thắng thứ 5 với cú sút của Nathaniel Brown. Phút 78, Undav dễ dàng ghi bàn từ pha dứt điểm cận thành. Havertz là người lập công cuối cùng, hoàn thành cú đúp cá nhân và ấn định chiến thắng 7-1.

Trận đấu còn lại của lượt trận khai màn bảng E giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 15-6.

LINH SƠN