Bảng E: Amad Diallo đưa Bờ Biển Ngà tiến gần lịch sử

Khoảnh khắc tỏa sáng của Amad Diallo ở phút bù giờ đầu tiên đã giúp Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 1-0 trước Ecuador ở bảng E, qua đó đưa đại diện châu Phi cầm chắc suất vào chơi vòng knock-out World Cup lần đầu tiên sau 4 kỳ giải tham dự.

Amad Diallo giúp Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 1-0 trước Ecuador. Ảnh: Free Malaysia Today

Đây là màn đối đầu giữa 2 đội có hàng phòng ngự rất tốt. Bờ Biển Ngà, đội tuyển 3 lần vô địch châu Phi, giữ sạch lưới 10 lần ở vòng loại. Trong khi Ecuador đang tự hào với chuỗi 19 trận bất bại với nền tảng là hàng phòng ngự vững chắc, giữ sạch lưới 13 trận trong giai đoạn này. Mặc dù vậy, việc bàn thắng không đến sớm phần lớn nằm ở duyên ghi bàn của 2 đội, điều còn thiếu trong một thế trận khá cởi mở. Bất chấp diễn biến khá hấp dẫn tại sân vận động Lincoln Financial Field, Ecuador và Bờ Biển Ngà đều không thể đưa được bóng vào lưới đối phương, trong đó đến 4 lần bàn thắng bị xà ngang và cột dọc từ chối.

Bờ Biển Ngà đánh dấu sự trở lại đấu trường World Cup sau 12 năm bằng việc tạo ra những cơ hội đầu tiên, nhưng cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất lại thuộc về Ecuador. Phút 23, John Yeboah khai thác sai sót của thành thủ đối phương và tung cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng bị xà ngang khung thành Bờ Biển Ngà từ chối. Và chỉ 7 phút sau, Alan Minda đặt lòng đẹp mắt nhưng xà ngang một lần nữa từ chối bàn mở tỷ số của đội bóng Nam Mỹ.

Cú sút quyết đoán ở góc rất hẹp của Enner Valencia phía Ecuador đưa bóng vào thẳng cột dọc ngay sau giờ nghỉ tiếp tục là một tín hiệu kém vui cho các người hâm mộ đang mong chờ bàn thắng. Phút 53, đến lượt Bờ Biển Ngà cảm nhận được sự tiếc nuối khi Elye Wahi dứt điểm hiểm hóc đưa bóng trúng xà ngang. Dù nhịp độ trận đấu sau đó đã giảm đi, nhưng khoảnh khắc bùng nổ nhất đã đến. Phút 90+1, trong pha phản công, Singo đã căng ngang loại bỏ hàng thủ đối phương tạo điều kiện thuận lợi cho Diallo đệm bóng ghi bàn.

Trong khi tuyển Đức được dự đoán sẽ đứng đầu bảng E sau chiến thắng hủy diệt Curacao 7-1, Bờ Biển Ngà với chiến thắng này cũng cầm chắc một trong 2 vị trí dẫn đầu khi còn gặp đối thủ yếu Curacao ở lượt trận cuối. Trong khi Ecuador vẫn còn hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 tốt nhất, mà nhiệm vụ là giành 3 điểm trước Curacao vào ngày 21-6.

LINH SƠN