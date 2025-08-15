Aston Villa sẽ gửi lời đề nghị tái ký hợp đồng với Marco Asensio của PSG

Asensio đối mặt Donnarumma khi Aston Villa gặp PSG tại Champions League mùa trước. Ảnh: REUTERS

Aston Villa chuẩn bị gửi lời đề nghị chiêu mộ Marco Asensio từ Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn. Câu lạc bộ thành phố Birmingham muốn đưa tiền vệ tấn công người Tây Ban Nha trở lại Villa Park sau khi anh trải qua nửa cuối mùa giải trước theo dạng cho mượn từ nhà vô địch Ligue 1. Trong giai đoạn này, Asensio đã chứng tỏ giá trị tại Aston Villa với 21 trận ra sân, ghi 8 bàn và có 1 kiến tạo.

Asensio được Monchi, Giám đốc thể thao của Aston Villa nhấn mạnh là mục tiêu ưu tiên đối với câu lạc bộ Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Villa lại đang gặp khó khăn về tài chính sau khi không giành được vé tham dự UEFA Champions League. Họ vừa mới đồng ý bán Jacob Ramsey cho Newcastle United, 40 triệu EUR từ thương vụ này giúp họ đạt được tình trạng tài chính tốt để trở về với mục tiêu Marco Asensio, người đã không còn nằm trong kế hoạch tại PSG.

PSG dự kiến xem xét cựu tiền vệ Real Madrid với mức phí chuyển nhượng khoảng 20 triệu EUR. Với cá nhân Asensio, anh rất muốn trở lại Birmingham và đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Aston Villa. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã đồng ý ký hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Villa Park, bất chấp việc đội bóng không thể dự Champions League. Trước khi Aston Villa trở lại bàn đàm phán với Asensio, cựu ngôi sao Real Madrid được những đại gia từ Thổ Nhĩ Kỳ là Besiktas và Galatasaray tiếp cận nhưng anh đã từ chối vì nguyện vọng thi đấu đỉnh cao.

Bán đi những cầu thủ không còn trong kế hoạch như Asensio là nhiệm vụ tất yếu với PSG từ giờ đến hết kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2025. Ngoài cái tên này, PSG còn một danh sách những cầu thủ khác cần thanh lý như Carlos Soler, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Ilyes Housni và Randal Kolo Muani.

QUANG ANH