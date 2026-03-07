ASEAN Cup nữ 2026, Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa (FPT trực tiếp lúc 12 giờ ngày 7-3): Màn chạy đua thể lực

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng trước Ấn Độ hôm ra quân. Kết quả này tạo đà thuận lợi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung ở trận tiếp theo gặp đối thủ mạnh hơn là Đài Bắc Trung Hoa.

Đội tuyển nữ Việt Nam so tài với Đài Bắc Trung Hoa vào năm 2023 (ẢNH: THANH QUỐC)

Chiến thắng trước Ấn Độ trở nên quan trọng cho các cầu thủ Việt Nam bởi diễn biến ở lượt trận đầu tiên cho thấy thực lực của Đài Bắc Trung Hoa khá mạnh.

Đội bóng này có lực lượng đồng đều, thể hình và kỹ thuật tốt, gây nhiều khó khăn cho Nhật Bản ở trận ra quân. Họ đã thua trận đầu nên không được phép trắng tay trong màn so tài với đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, trận thắng quý giá trước Ấn Độ giúp đội tuyển Việt Nam thuận lợi hơn cho những toan tính kế tiếp, vì trong trường hợp hòa với Đài Bắc Trung Hoa, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội giành vé vào Tứ kết (suất dành cho 2 đội xếp hạng ba có thành tích tốt).

Thậm chí, theo mã số phân nhánh cho vòng đấu loại trực tiếp, nếu vào Tứ kết với vị trí của đội hạng ba có thành tích tốt nhất, hy vọng tiến xa của đội tuyển Việt Nam sẽ lớn hơn, kể cả việc tranh vé đến World Cup 2027.

Trở lại với trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa, HLV Mai Đức Chung cho biết, chắc chắn sẽ phải "đua" thể lực với đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trên 30 tuổi và vừa dốc sức ở trận gặp Ấn Độ nên ít nhiều sẽ gặp khó khăn khi trận đấu diễn ra vào thời điểm giữa trưa với nhiệt độ có thể lên đến 380C. Mặt khác, đây là trận thứ hai liên tiếp Đài Bắc Trung Hoa thi đấu vào khung 12 giờ, nên khả năng thích nghi của họ sẽ tốt hơn so với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ nào nếu vào vòng trong? Theo mã số ấn định trước, nếu đứng nhì bảng C, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội nhất bảng B (Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên) ở trận tứ kết 2. Nếu thua trận Tứ kết, các cầu thủ Việt Nam sẽ phải gặp đội thua trận thứ 4 (nhì bảng A gặp nhì bảng B), là 1 trong 4 đội: Australia, Hàn Quốc (bảng A), Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên (bảng B). Nhìn vào những đối thủ này thì cơ hội tiến xa của thầy trò HLV Mai Đức Chung không cao. Còn trong trường hợp xếp thứ 3 ở bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A ở tứ kết 1. Nếu thất bại, đội tiếp tục gặp đội thua ở trận tứ kết 3 (đội nhất bảng C gặp đội thứ ba bảng A hoặc B). Khi ấy, đối thủ của các cô gái Việt Nam trong trận play-off sẽ là một trong các đội: Philippines, Iran (bảng A); Uzbekistan, Bangladesh (bảng B). Rõ ràng, những đội này dễ thở hơn rất nhiều so với những đối thủ ở nhánh còn lại trong mục tiêu săn vé đi World Cup 2027. THANH QUỐC

QUỐC CƯỜNG