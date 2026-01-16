ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại Jakarta

Theo lịch thi đấu vòng bảng ASEAN Cup 2026 vừa được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á công bố, đương kim vô địch Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân trên sân khách, gặp đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste vào ngày 24-7-2026.

Xuân Son cùng đội tuyển Việt Nam đã xác định được lịch thi đấu tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Ảnh: TUẤN HỮU

Thể thức thi đấu cũng tương tự như những lần gần đây là các đội sẽ có 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách xen kẽ thay vì thi đấu ở một địa điểm tập trung hay thi đấu hai lượt. Sau chuyến làm khách ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà tiếp đón đội tuyển Singapore vào ngày 31-7-2026.

Trận đấu thu hút sự chú ý nhất ở bảng này sẽ cuộc so tài giữa Indonesia và Việt Nam vào ngày 3-8-2026. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân nhà để đối đầu với đội tuyển Campuchia vào ngày 7-8-2026. Do bảng đấu có 5 đội nên mỗi vòng đấu sẽ có 1 đội nghỉ lượt. Đội tuyển Việt Nam nghỉ ở lượt trận thứ hai vào ngày 27-7, giữa hai cuộc so tài với Brunei/Timor Leste và Singapore.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia trên sân khách ở vòng đấu bảng. Ảnh: TUẤN HỮU

Các trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16-8, lượt về vào các ngày 18 và 19-8. Hai đội giành chiến thắng sau vòng bán kết sẽ bước vào chung kết tranh ngôi vô địch, với trận lượt đi diễn ra ngày 22-8 và lượt về vào ngày 26-8-2026. Giờ thi đấu cụ thể và địa điểm tổ chức từng trận sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo trong thời gian tới.

