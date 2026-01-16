ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại Jakarta

Thể thức thi đấu cũng tương tự như những lần gần đây là các đội sẽ có 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách xen kẽ thay vì thi đấu ở một địa điểm tập trung hay thi đấu hai lượt. Sau chuyến làm khách ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà tiếp đón đội tuyển Singapore vào ngày 31-7-2026.
Trận đấu thu hút sự chú ý nhất ở bảng này sẽ cuộc so tài giữa Indonesia và Việt Nam vào ngày 3-8-2026. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân nhà để đối đầu với đội tuyển Campuchia vào ngày 7-8-2026. Do bảng đấu có 5 đội nên mỗi vòng đấu sẽ có 1 đội nghỉ lượt. Đội tuyển Việt Nam nghỉ ở lượt trận thứ hai vào ngày 27-7, giữa hai cuộc so tài với Brunei/Timor Leste và Singapore.
Các trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16-8, lượt về vào các ngày 18 và 19-8. Hai đội giành chiến thắng sau vòng bán kết sẽ bước vào chung kết tranh ngôi vô địch, với trận lượt đi diễn ra ngày 22-8 và lượt về vào ngày 26-8-2026. Giờ thi đấu cụ thể và địa điểm tổ chức từng trận sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo trong thời gian tới.