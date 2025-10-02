Arteta khuyến khích Odegaard làm mọi điều mình muốn

Martin Odegaard gây ấn tượng trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Olympiacos.

Odegaard sau khi tạo ảnh hưởng lớn khi vào sân từ ghế dự bị ở những phút cuối trong chiến thắng kịch tính trước Newcastle cuối tuần trước, anh tiếp tục phát huy màn trình diễn đó bằng cách trở thành trung tâm trong lối chơi tấn công đẹp mắt của Arsenal trước nhà vô địch Hy Lạp. Tay nhạc trưởng người Na Uy đã ghi dấu ấn ở bàn mở tỷ số ở phút 12, trước khi chuyền bóng ấn tượng cho cầu thủ vào sân thay người Bukayo Saka dứt điểm trong vòng cấm ấn định chiến thắng.

“Martin, cậu ấy có mọi quyền tự do để tấn công, và chơi với sự tự do đó, và đặc biệt là với mức độ đe dọa đó, không chỉ với những đường chuyền, mà còn với cách cậu ấy cầm bóng, rê bóng, chạy chỗ và áp sát những khu vực thực sự nguy hiểm”, Arteta nói. “Tôi nghĩ hôm nay cậu ấy đã tạo điều kiện cho 3 cầu thủ ghi bàn. Cậu ấy cũng đáng lẽ phải ghi bàn. Thật tuyệt khi cậu ấy trở lại. Cậu ấy đã chơi rất tốt trong trận gặp Newcastle để giúp chúng tôi giành chiến thắng, và tôi nghĩ hôm nay cậu ấy đã chơi xuất sắc”.

“Tôi nghĩ rằng khả năng sáng tạo là bản chất của cậu ấy. Nó không gây áp lực cho cậu ấy bởi vì đó là khả năng tốt nhất của cậu ấy để tạo ra những điều mà không nhiều cầu thủ có thể làm được. Cậu ấy hoàn toàn nhận được sự ủng hộ từ phía tôi để làm, để khám phá, để chấp nhận rủi ro và để cảm nhận sự di chuyển và nơi cậu ấy cần tạo ra những khoảng trống đó. Tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn đã làm được điều đó trong 2 trận đấu vừa qua”.

HLV Mikel Arteta tin rằng đội trưởng Martin Odegaard đang tìm lại phong độ tốt nhất.

Trung vệ Gabriel đã phải rời sân vào cuối trận vì chấn thương, nhưng Arteta đã bác bỏ mọi lo ngại về thể lực trước chuyến làm khách của West Ham vào thứ Bảy. “Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi”, Arteta nói. “Cậu ấy cảm thấy có gì đó, tôi nghĩ là một cú đá, tôi không chắc lắm, trong hiệp một, và cậu ấy hơi khó chịu, nhưng sang hiệp hai thì cậu ấy đã ở đó. Cậu ấy có thể tiếp tục, nhưng chúng tôi quyết định không đưa ra quyết định nào, thực sự là vậy, vì cậu ấy đã chơi rất nhiều trận, cậu ấy cũng vừa trải qua chấn thương dài hạn, và chúng tôi cần phải chăm sóc cậu ấy”.

Arteta nói thêm rằng sức mạnh chiều sâu của Arsenal giúp họ được trang bị tốt hơn để tiến xa hơn tại Champions League mùa này. Pháo thủ, đội đã vào bán kết mùa trước trước khi chịu thua trước nhà vô địch Paris Saint-Germain, hiện là đội bóng Anh duy nhất toàn thắng 2 trận vòng bảng đầu tiên. “Với tất cả sự tôn trọng, mùa trước chúng tôi đã có 5 cầu thủ học viện ở đó, có lẽ chưa bao giờ chơi bóng đá chuyên nghiệp ở Champions League, vì vậy điều đó tạo ra sự khác biệt”, Arteta nói. “Hôm nay chúng tôi quyết định thay đổi sáu cầu thủ vì tôi muốn tất cả mọi người thực sự tham gia và cảm thấy mình là một phần của đội bóng, và điều đó thật tuyệt vời”.

“Chúng tôi cũng cảm thấy thể lực của mình đang sa sút vì đã chơi một trận đấu rất căng thẳng ở Newcastle vài ngày trước. Những người trở lại đã nâng cao trình độ, và họ đã giúp chúng tôi giành chiến thắng, và điều đó thật tuyệt vời”.

LINH SƠN