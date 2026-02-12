Trước trận gặp Brentford, HLV Mikel Arteta đã kêu gọi Arsenal chỉ tập trung vào chính mình trong cuộc đua vô địch và không để bị phân tâm bởi những gì các đội bóng phía sau đang làm.

Arteta kêu gọi Arsenal “phải tập trung vào chính mình”

Arsenal đã tạo ra khoảng cách 9 điểm trên bảng xếp hạng vào thứ Bảy với chiến thắng 3-0 trước Sunderland, nhưng chiến thắng đầy kịch tính của Manchester City trước Liverpool một ngày sau đó đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm. Và với việc Man City đối đầu với Fulham vào thứ Tư trước khi Arsenal làm khách trên sân của Brentford, khoảng cách đó có thể đã thu hẹp xuống còn 3 điểm khi Pháo thủ ra sân.

Arsenal vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất để chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch Premier League, với siêu máy tính Opta dự đoán họ có 90,2% cơ hội đứng đầu bảng. Nhưng Arteta nói rằng Arsenal không thể nhìn lại phía sau và phải tập trung vào trận đấu trước mắt. Arteta nói: "Tôi hiểu nỗi thất vọng lan truyền khi Man City thắng, nhưng đây là những điều chúng ta không thể kiểm soát. Chúng ta phải tập trung vào hiện tại, và cứ ba ngày một lần, chúng ta sẽ nghĩ về những gì sắp tới, và hãy tận hưởng điều đó. Hãy giữ vững sự tập trung, bởi vì chuyện Man City thi đấu trước khi Arsenal ra sân sẽ xảy ra 2 lần từ giờ đến cuối mùa giải, như đã xảy ra trong sáu tháng qua, vì vậy đó là điều bình thường, tự nhiên - và tôi đang rất mong chờ điều đó".

Arsenal đang hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Premier League khi đối đầu với Brentford, và họ đã thắng ba trận sân khách gần nhất trước đội bóng này với tổng tỷ số 7-1. Arsenal chỉ thua một trong 23 trận derby London gần nhất tại Premier League (thắng 17, hòa 5), ​​với hai trận đấu như vậy sắp diễn ra trong ba trận đấu tiếp theo của họ tại Premier League, khi họ cũng đối đầu với Tottenham vào cuối tuần tới.

Tottenham đã thông báo vào thứ Tư rằng họ đã chia tay với huấn luyện viên trưởng Thomas Frank, người từng dẫn dắt Brentford, sau chuỗi phong độ tệ hại khiến họ chỉ còn hơn khu vực xuống hạng 5 điểm. Arteta nói: "Vâng, rõ ràng đó là một tin rất buồn. Khi bạn có một đồng nghiệp không tiếp tục công việc của mình, bởi vì Thomas là một HLV xuất sắc, và cũng là một người đàn ông phi thường - và anh ấy đã chứng minh điều đó ở giải đấu. Chúng tôi biết mình đang ở đâu, và trách nhiệm của chúng tôi không chỉ dừng lại ở thành tích. Tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất với bất cứ điều gì anh ấy quyết định làm tiếp theo".

Khi được hỏi về sự nghiệp lâu dài của mình, vốn đã ở Arsenal hơn sáu năm, Arteta nói thêm: "Tôi nghĩ mỗi kỷ nguyên đều khác nhau ở mỗi CLB. Tôi nghĩ, ở Ngoại hạng Anh, chúng ta có hai trong số những HLV huyền thoại nhất, với Arsene Wenger và Sir Alex Ferguson trong nhiều năm. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều đối với cả 2 CLB, vì vậy tôi không biết - nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và yếu tố đầu tiên là có các cầu thủ ủng hộ bạn, yêu thích những gì họ làm, và tin tưởng vào những gì bạn làm - đó là một điều rất quan trọng. Và sau đó, bạn phải thắng thật nhiều trận, bởi vì cuối cùng, nếu bạn không làm được điều đó, bạn sẽ không thể tiếp tục công việc của mình".

HOÀNG HÀ