Arteta: "Arsenal sẽ đến để cướp chiếc vương miện của Liverpool"

Trước cuộc đụng độ đỉnh cao ở Anfield, HLV Mikel Arteta thừa nhận Liverpool là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Premier League mùa này, nhưng quả quyết rằng sẽ cố gắng đến cướp chiếc vương miện trên đầu Liverpool.

Arsenal đã về nhì sau Liverpool mùa trước, kém đội bóng của Arne Slot 10 điểm. Khi được hỏi liệu Liverpool có phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch hay không, Mikel Arteta trả lời: "Ứng cử viên sáng giá nhất luôn là đội đã vô địch năm trước. Phải có ai đó đến và cướp mất chiếc vương miện của họ, vì vậy đó là điều chúng tôi sẽ cố gắng làm. Mục tiêu là phải giỏi hơn họ".

Arteta cho biết chấn thương gân kheo tái phát của Bukayo Saka là một "mối lo ngại lớn" sau khi cầu thủ chạy cánh của Arsenal phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tuần. Saka đã phải rời sân trong hiệp hai trận thắng Leeds của Arsenal cuối tuần trước và sẽ phải ngồi ngoài trong chuyến làm khách đến sân của nhà vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool vào Chủ nhật.

Cầu thủ 23 tuổi này có thể trở lại thi đấu vào tháng tới, nhưng HLV Arteta của Pháo thủ đang lo lắng về tình trạng chấn thương dai dẳng của tiền đạo ngôi sao này. Saka đã vắng mặt ba tháng rưỡi ở mùa giải trước sau ca phẫu thuật gân kheo bên phải vào tháng 12. Anh đã trở lại vào tháng 4 và thi đấu 13 trận trước khi gặp phải chấn thương gân kheo mới nhất, lần này là ở chân trái, chỉ trong lần ra sân thứ hai của anh mùa giải này.

"Cậu ấy không cần phẫu thuật. Tình hình không tệ như lần trước. Cậu ấy cảm thấy có vấn đề gì đó, nên sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần," Arteta nói với các phóng viên hôm thứ Sáu. Nhưng rõ ràng đây là một mối lo ngại lớn, đặc biệt là khi chúng ta nói về một vận động viên chạy nước rút và một cầu thủ thường xuyên vào khu vực đó trong một trận đấu bóng đá, người cần sự bứt phá, sự thay đổi nhịp độ để trở nên nguy hiểm nhất có thể. Chúng tôi sẽ tìm hiểu lại lý do tại sao điều đó xảy ra và cố gắng giúp cậu ấy khỏe hơn. Thật không may, chấn thương là một phần của sự nghiệp. Công bằng mà nói, cậu ấy chưa được ra sân nhiều như vậy, xét đến số trận đấu cậu ấy đã chơi ở độ tuổi của mình, nhưng đó là điều chúng tôi muốn xóa bỏ".

Arteta có thể sẽ thiếu vắng tới 7 cầu thủ trụ cột trong trận đấu sớm của Arsenal với đối thủ cạnh tranh chức vô địch Liverpool tại Anfield. Saka, Gabriel Jesus và Kai Havertz đều vắng mặt, trong khi Martin Odegaard, Christian Norgaard, Leandro Trossard và Ben White vẫn còn bỏ ngỏ.

Havertz đã trải qua một cuộc phẫu thuật đầu gối mà CLB mô tả là một tiểu phẫu trong tuần này. Odegaard có thể ra sân sau khi bị ngã đập vai trong trận thắng Leeds. "Thật không may và rất buồn cho cậu ấy," Arteta nói về Havertz, người đã nghỉ thi đấu ba tháng mùa giải trước vì chấn thương gân kheo. "Cậu ấy đã hồi phục rất tốt sau chấn thương trước đó. Rõ ràng, chúng tôi sẽ mất thêm một cầu thủ quan trọng nữa trong nhiều tuần. Nhưng đó là điều đúng đắn cần làm. Các bác sĩ đã khuyên, và cuối cùng ông ấy đã rất tin tưởng, rằng đó là cách nhanh nhất và tốt nhất để giải quyết vấn đề đó".

