Arsenal thắng kháng cáo thẻ đỏ của Myles Lewis-Skelly

Tiền vệ Myles Lewis-Skelly của Arsenal không phải chịu án treo giò 3 trận vì thẻ đỏ nhận tại Wolves.

Lewis-Skelly đã bị trọng tài Michael Oliver đuổi khỏi sân ở phút thứ 43 trong chiến thắng 1-0 của Pháo thủ trước Wolves vào thứ Bảy, cầu thủ 18 tuổi này được cho là đã phạm lỗi nghiêm trọng với Matt Doherty. Quyết định của Oliver được trọng tài VAR, Darren England ủng hộ. HLV Mikel Arteta sau trận cho biết ông “vô cùng tức giận” về việc đuổi Lewis-Skelly.

Tuy nhiên, mới đây FA cho biết trong một tuyên bố: “Một Ủy ban độc lập đã chấp nhận khiếu nại về việc sa thải sai liên quan đến Myles Lewis-Skelly, và xóa án treo giò 3 trận của anh ấy”. Đồng nghĩa, Lewis-Skelly có thể chơi trận đấu trên sân nhà vào Chủ Nhật với Aston Villa tại Premier League, trận thứ 2 của vòng bán kết Cúp Liên đoàn tại Newcastle vào ngày 5-2, và chuyến đi đến Leicester City vào ngày 15-2.

Đây là lần thứ 3 trong mùa giải này, một cầu thủ thắng kiện thẻ đỏ tại Premier League, mặc dù VAR đang hoạt động như một lưới an toàn. Vào tháng 9, đội trưởng Bruno Fernandes của Man.United đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Tottenham. Sau đó, vào tháng 11, đội trưởng Christian Norgaard của Brentford đã bị đuổi khỏi sân theo lời khuyên của VAR do vào bóng mạnh với thủ môn Jordan Pickford của Everton. Cả Man.United và Brentford đã kháng cáo thành công thẻ đỏ lên FA, với một hội đồng gồm 3 cựu cầu thủ được triệu tập để bỏ phiếu về quyết định của trọng tài. Trong cả 2 trường hợp, hội đồng đã đi đến phán quyết chia rẽ 2-1 để lật ngược thẻ đỏ. Được biết, lý do bằng văn bản đằng sau đơn kháng cáo của Lewis-Skelly sẽ được công bố vào đầu tuần tới.

Tuy nhiên, đã có những đơn khiếu nại bị bác trong mùa giải này, gồm Fabian Schar (Newcastle, phạm lỗi nghiêm trọng), Daichi Kamada (Crystal Palace, phạm lỗi nghiêm trọng) và Jhon Durán (Aston Villa, hành vi bạo lực).

