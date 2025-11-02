Arsenal "không có điểm yếu" đứng trước thời cơ vô địch

Hy vọng là điều mà người hâm mộ Arsenal đã có rất nhiều trong những cuộc đua danh hiệu gần đây, nhưng nó thường bị tan vỡ khi "Pháo thủ" cuối cùng lại thất bại. Tuy nhiên, mùa giải này lại mang đến một cảm giác khác biệt. Chiến thắng 2-0 trước Burnley vào thứ Bảy vừa qua là chiến thắng thứ năm liên tiếp, giúp họ dẫn đầu bảng với cách biệt bảy điểm, dù đã chơi nhiều hơn một trận so với một số đội xếp dưới.

Chiến thắng này cũng tạo áp lực lên các đối thủ truyền thống như đương kim vô địch Liverpool, đội đang kém bảy điểm ở vị trí thứ ba, và Manchester City - đội kém chín điểm và sẽ tiếp đón đội nhì bảng Bournemouth vào Chủ nhật. Tất nhiên, vẫn còn sớm, nhưng liệu đây cuối cùng có thể là năm của Arsenal sau 22 năm chờ đợi và việc về nhì trong ba mùa giải gần nhất?

Vẫn quân bài “tình huống cố định”

Burnley đã thăng hạng từ Championship mùa trước nhờ vào thành tích phòng ngự đáng nể, chỉ để thủng lưới 16 bàn sau 46 trận, cho thấy họ có thể kiên cường đến mức nào. Điều đó đã thể hiện rõ vào thứ Bảy, nhưng khi đội bóng của Mikel Arteta đối mặt với hàng phòng ngự kỷ luật và có tổ chức, khiến việc ghi bàn từ tình huống mở trở nên khó khăn, các tình huống cố định lại một lần nữa trở nên then chốt.

Arsenal vượt trội trong lĩnh vực này với bàn mở tỷ số tại Turf Moor đến từ một quả phạt góc - bàn thắng thứ tám kiểu này trong mùa giải Vô địch quốc gia, là con số cao nhất từ trước đến nay của một đội trong 10 trận đầu tiên của một mùa giải. Tổng cộng, 12 trong số 18 bàn thắng ở giải đấu mùa này của họ đến từ các tình huống bóng chết - nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ở giải đấu hàng đầu và là tỷ lệ cao nhất của bất kỳ đội nào trong một mùa giải Premier League.

"Tôi không thể thấy một điểm yếu nào", cựu danh thủ Alan Shearer nói. "Họ lại ghi bàn từ một tình huống cố định, nhưng màn trình diễn còn nhiều hơn thế. Tôi thích cách họ sử dụng Calafiori và Timber ở các vị trí cao hơn để tạo ra những pha chồng biên và giành được các cơ hội cố định."

Hàng phòng ngự gần như bất khả xâm phạm

Lần cuối cùng Arsenal để thủng lưới là từ ngày 28-9 trong trận đấu với Newcastle - nhưng họ vẫn chiến đấu để giành chiến thắng 2-1. Họ đã không để lọt lưới trong bảy trận đấu kể từ đó, mặc dù suýt chút nữa đã chấm dứt chuỗi trận này khi Marcus Edwards của Burnley sút trúng cột dọc từ một quả đá phạt ở những giây cuối cùng. Mặc dù có pha thót tim muộn đó, chiến thắng 2-0 có nghĩa là Arsenal đã giữ sạch lưới trong bảy trận liên tiếp trên mọi đấu trường lần đầu tiên kể từ khi làm được điều đó từ tháng 3 đến tháng 4 năm 1999 (cũng là chuỗi bảy trận).

Tiếp theo là chuyến làm khách tới sân của Slavia Prague tại Champions League vào thứ Ba. Nếu họ có thể tránh để thủng lưới một lần nữa, đây sẽ chỉ là lần thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ họ giữ sạch lưới tám trận liên tiếp, sau lần làm được vào năm 1903.

Nhưng Arsenal cũng không cho đối thủ nhiều cơ hội và chỉ phải đối mặt với một cú sút trúng đích trong bốn trận đấu gần nhất tại giải vô địch quốc gia. Trận đấu sân khách với Burnley cũng là một trận đấu mà các đội Arsenal của những mùa giải gần đây có thể đã bị "bắt nạt" trong một cuộc chiến thể lực, nhưng giờ đây họ đang đứng vững trước những thử thách như vậy. Người ta từng biết Arsenal đó là hay yếu ớt ở những thời khắc cần nhất sự mạnh mẽ nhưng bây giờ, nếu cần phải chiến đấu, họ sẽ chiến đấu.

Chiều sâu đội hình

Arsenal đã chi khoảng 250 triệu bảng để củng cố đội hình trong mùa hè này và đang bắt đầu thấy được lợi ích của việc có chiều sâu hơn. Họ đã có một danh sách chấn thương khá lớn với các tiền đạo Gabriel Jesus và Kai Havertz phải nghỉ dài hạn, trong khi đội trưởng Martin Odegaard và Noni Madueke cũng đang phải ngồi ngoài. Nhưng những cầu thủ được thay thế đã đóng góp nhiều hơn vào chuỗi phong độ xuất sắc của Arsenal, giúp giảm bớt áp lực buộc Pháo thủ phải vội vàng đưa các cầu thủ trở lại.

HLV Arteta trước đây từng nói thời điểm là lý do khiến Arsenal chưa vô địch Premier League kể từ khi ông nắm quyền vào năm 2019. Như hồi tháng 5, ông chỉ ra rằng Liverpool đã vô địch Premier League mùa trước với số điểm ít hơn số điểm mà Pháo thủ đã đạt được trong hai mùa giải trước đó. Nhưng thời điểm dường như đang ủng hộ họ mùa này, với chuỗi phong độ mạnh mẽ của họ diễn ra trong khi các đối thủ của họ lại chùn bước.

Liverpool đã có một khởi đầu đặc biệt với năm chiến thắng liên tiếp tại Premier League, nhưng đã thua bốn trận liên tiếp trước khi đánh bại Aston Villa 2-0. Trong khi đó, Manchester City lại tương đối không ổn định với năm chiến thắng, ba trận thua và một trận hòa cho đến nay. Trong khi người hâm mộ Arsenal có thể bắt đầu tin tưởng, không có đội nào dẫn đầu ở giai đoạn này đã giành được danh hiệu trong sáu mùa giải vừa qua.

"Arsenal đáng tin cậy, bạn có thể tin tưởng họ", cựu hậu vệ Manchester United, Gary Neville, nói trên Sky Sports. "Đây là danh hiệu của bạn, Arsenal. Tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy chắc chắn như vậy trước đây, còn quá sớm trong mùa giải, nhưng thực sự là như vậy. Đó không phải là sự tự tin thái quá, hay đặt áp lực. Arsenal phải tự cảm nhận điều đó. Đây là thời điểm Arsenal có thể quay trở lại giành chức vô địch. Cơ hội đang ở đó cho họ; họ phải nắm lấy nó."

HỒ VIỆT