Arsenal chấm dứt khởi đầu bất bại của Bayern để độc chiếm ngôi đầu bảng

Các bàn thắng trong hiệp 2 của Noni Madueke và Gabriel Martinelli đã giúp Arsenal giành chiến thắng 3-1 trong trận đấu quan trọng tại Champions League với Bayern Munich vào thứ Tư. Cùng với việc Inter Milan cũng bại trận tại Atletico Madrid, Pháo thủ là đội duy nhất vẫn còn toàn thắng sau 5 lượt trận.

Arsenal giành chiến thắng 3-1 trong trận đấu quan trọng tại Champions League với Bayern Munich.

Madueke, trở lại sau 2 tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối, đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Pháo thủ, trước khi cầu thủ vào thay người Martinelli tận dụng sai lầm của thủ môn Manuel Neuer của Bayern để kéo dài thành tích toàn thắng của Arsenal tại giải đấu lên con số 5 trận thắng sau 5 trận, và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng 36 đội. Bayern cũng đã thắng 4/4 trận trước trận đấu, nhưng giờ đây thành tích 100% đó đã tan biến khi họ phải nhận thất bại đầu tiên trên mọi đấu trường mùa này.

Trước đó, Jurrien Timber đã đánh đầu đưa Arsenal vươn lên dẫn trước ở phút 22, trước khi ngôi sao 17 tuổi Lennart Karl của Bayern cân bằng tỷ số ở phút 32 - cũng là người đầu tiên ghi bàn vào lưới Arsenal tại giải đấu mùa này. Tuy nhiên, trong một ngày mà chân sút chủ lực Harry Kane - cựu sao của Tottenham - không thể tỏa sáng, Bayern đành phải chịu khuất phục trước một chủ nhà đang thăng hoa - màn trình diễn ấn tượng này chẳng kém chiến thắng hủy diệt Totenham với tỷ số 4-1 trong trận derby bắc London cuối tuần qua. “Tottenham đang cải trang à?” và “Harry, tỷ số là bao nhiêu vậy?”… là những tiếng hò reo từ các cổ động viên nhà khi họ ăn mừng chiến thắng xứng đáng trước gã khổng lồ nước Đức, trong khi vẫn hân hoan trước nỗi đau của đối thủ cũ.

Trong khi đó, tiền vệ Declan Rice dù cảnh báo Arsenal đừng “quá phấn khích” sau những gì đã diễn ra, nhưng không giấu được vẻ hào hứng: “Hãy nhìn Bayern Munich mùa này, họ là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Đây có lẽ là trận đấu khó khăn nhất về mặt chiến thuật mà chúng tôi phải trải qua trong mùa giải này. Cách họ vận hành thật sự rất, rất tốt. Chúng tôi đã chơi áp sát họ trong hiệp 2 và tôi nghĩ tối nay chúng tôi đã chơi xuất sắc. HLV rất vui mừng. Đó là một đêm châu Âu đặc biệt. Nhưng chúng tôi chỉ tập trung vào từng trận đấu một. Chúng tôi có khát khao và mong muốn chiến thắng trong mọi trận đấu. Còn một chặng đường dài phía trước - đừng để bị cuốn theo”.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta là đội duy nhất vẫn còn toàn thắng sau 5 lượt trận.

Arsenal đã bị Bayern đánh bại ở vòng tứ kết 2 mùa giải trước, và HLV Mikel Arteta nói thêm: “Chúng tôi khác biệt, họ cũng khác biệt. Đó là một giai đoạn khác biệt của giải đấu. Khoảng cách rất mong manh trong trận đấu đó, cách chúng tôi rời đi. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Hy vọng chúng tôi sẽ học được bài học, chúng tôi đã tốt hơn và chúng tôi sẽ phải thể hiện điều đó. Chúng tôi chắc chắn đã rất, rất ổn định trong giải đấu cho đến nay, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu”.

HLV Arteta của Arsenal cho biết các cầu thủ của ông đã đánh bại “đội bóng xuất sắc nhất châu Âu" bằng chiến thắng trước Bayern. Tuy nhiên, HLV Vincent Kompany của Bayern đã bỏ qua lời khen ngợi và cho rằng còn quá sớm để được coi là đội bóng xuất sắc nhất giải đấu. “Chúng tôi đã thảo luận về điều này 3 tuần trước khi đấu với PSG”, Kompany nói. “Họ cũng nhắc đến điều tương tự. Nhưng tôi không nghĩ bất kỳ ai trong chúng tôi muốn trở thành đội bóng xuất sắc nhất vào tháng 11. Chúng tôi đang cố gắng tận dụng mọi thứ hiện tại để xây dựng mùa giải hướng đến những khoảnh khắc quan trọng”.

LINH SƠN