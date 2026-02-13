Arsenal bất lực bị cầm hòa 1-1 tại Brentford

Tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal gặp trở ngại sau trận hòa 1-1 trước Brentford. Từ 9 điểm xuống còn 4 điểm, khoảng cách dẫn đầu của Arsenal so với Man.City trên bảng xếp hạng đã giảm mạnh chỉ trong chưa đầy một tuần.

Tin tốt cho HLV Mikel Arteta là Arsenal của ông vẫn nắm quyền kiểm soát cuộc đua vô địch ngay cả sau khi bị Brentford cầm hòa 1-1 vào thứ Năm. Tin xấu là dường như đà thắng đã nghiêng về phía Man.City đúng lúc Arsenal đang ở phong độ cao nhất. Cảm giác như đã rất lâu rồi kể từ chiến thắng 3-0 trước Sunderland giúp Arsenal dẫn đầu bảng với 9 điểm cách biệt. Trên thực tế, chỉ mới 5 ngày trôi qua.

Kể từ đó, Man.City đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước một bàn để đánh bại Liverpool tại Anfield hôm Chủ nhật, và tiếp tục giành chiến thắng trước Fulham vào thứ Tư. Trong khi màn trình diễn thiếu tự tin trước Brentford cho thấy Arsenal đang bắt đầu cảm thấy áp lực. “Thất vọng với chỉ một điểm, tất nhiên rồi, nhưng chúng tôi biết đây là một sân đấu khó khăn. Chúng ta chỉ cần đoàn kết vì chúng ta vẫn đang ở một vị trí rất tốt. Cố gắng lên”, thủ môn David Raya của Arsenal nói.

Người hâm mộ Arsenal cảm thấy nhẹ nhõm khi Noni Madueke phá vỡ thế bế tắc tại sân vận động Gtech Community ở phút 61, với một cú đánh đầu đánh lừa thủ môn Caoimhin Kelleher của Brentford. Và điều đó cũng thể hiện rõ trong màn ăn mừng của HLV Arteta trên đường biên. Nhưng dường như điều đó không làm dịu bớt sự căng thẳng của Arsenal khi Brentford tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, và đã san bằng tỷ số nhờ pha đánh đầu hiểm hóc của Keane Lewis-Potter ở phút 71. “Sau khi ghi bàn, chúng tôi thiếu bình tĩnh hơn để duy trì nhịp độ tốt hơn, để chơi ở những khu vực phù hợp, để giữ kỷ luật”, Arteta nói. “Chúng tôi bắt đầu phạm lỗi trong các tình huống cố định, và họ thực sự giỏi trong những tình huống đó - vì vậy cũng phải dành lời khen cho họ”.

Arsenal bị Brentford chia điểm sau pha đánh đầu hiểm hóc của Keane Lewis-Potter ở phút 71.

Tiếp theo là một diễn biến kịch tính đến phút cuối với việc Igor Thiago của Brentford sút bóng vọt xà ngang khi có cơ hội đối mặt trực tiếp, và Kelleher cản phá cú sút của Gabriel Martinelli trong tình huống một chọi một ở thời gian bù giờ. “Những cơ hội mà chúng tôi tạo ra, không cần phải là thiên tài mới thấy rằng chúng tôi có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn khi trận đấu tiếp diễn”, HLV Keith Andrews của Brentford nói.

Với việc Arsenal vẫn phải làm khách trên sân của Man.City vào tháng Tư, cuộc đua giành chức vô địch hứa hẹn sẽ diễn ra gay cấn đến phút cuối. Man.City đã đánh bại Arsenal để giành chức vô địch trong 2 mùa giải liên tiếp 2023 và 2024, sau khi bị dẫn trước trong thời gian dài ở cả 2 năm đó. Và Arsenal đã về nhì năm thứ 3 liên tiếp ở mùa giải trước khi Liverpool giành chức vô địch. “Bạn không thể ngây thơ mà nghĩ rằng điều này sẽ dễ dàng”, tiền vệ Declan Rice của Arsenal nói. “Chúng ta phải bỏ qua những lời bàn tán bên ngoài. Chúng ta đã làm rất tốt điều đó. Mọi người sẽ nói nhiều về cuộc đua vô địch và Arsenal, nhưng chúng ta là một tập thể rất bình tĩnh”.

VIỆT TÙNG