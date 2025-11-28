Arne Slot và thách thức sửa chữa cỗ máy dị dạng của Liverpool

Trước trận đấu thảm họa với PSV, Arne Slot thừa nhận rằng ông cảm thấy "gần như bối rối". Ít nhất, phát ngôn đó cũng gợi mở ra những câu hỏi đầy khiêu khích. Cụ thể hơn, đội bóng Liverpool này sẽ trông như thế nào khi ông thực sự nắm bắt được nó, khi trạng thái bối rối toàn phần cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm, và khi sự hoang mang của Slot không còn là một trạng thái tâm lý mà trở thành hình hài cuối cùng của một tập thể rệu rã?

Một thất bại 1-4 ngay tại thánh địa Anfield, trận thua thứ chín trong 12 trận gần nhất, giống như một bước chân vững chắc tiến về phía đoạn đầu đài đã được định sẵn đó. Hoặc ít nhất, nó xác nhận rằng mùa giải của Liverpool đã chính thức chuyển sang giai đoạn của sự hài hước đen tối – những giai đoạn mà sự kiện không chỉ vuột khỏi tầm tay bạn, mà dường như còn đang công khai chế giễu những nỗ lực tuyệt vọng nhất của bạn.

Virgil van Dijk, trước trận đấu, đã kêu gọi một sự trở lại với những điều cơ bản, làm những thứ đơn giản nhất, gạt bỏ mọi sự rườm rà. Và rồi, đáp lại lời kêu gọi của chính mình, anh thực hiện một pha chơi bóng bằng tay kiểu bóng rổ đầy ngớ ngẩn chỉ sau năm phút bóng lăn, theo sau là một màn cãi vã đầy trịch thượng và khó hiểu với trọng tài về quả phạt đền hiển nhiên đó. Van Dijk luôn là thước đo cho sức khỏe của đội bóng này. Với anh, càng ít xuất hiện càng tốt. Lý tưởng nhất là anh không phải làm gì nhiều, chỉ di chuyển thong dong trong vai trò giám sát.

Nhưng hôm đó, anh có mặt ở khắp mọi nơi theo cách tồi tệ nhất, nhận thẻ vàng vì một pha vào bóng kém cỏi, xoay người trong vô vọng như một con robot bị hỏng vi mạch trong bàn thua thứ ba. Ngay cả hình ảnh quảng cáo ứng dụng du lịch vui vẻ của anh trên truyền hình giữa giờ nghỉ cũng tạo ra một sự tương phản chát chúa và lệch lạc.



HLV Slot dường như vẫn còn bối rối khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, dù sự bối rối đó được diễn đạt một cách trôi chảy như vị thuyền trưởng của một con tàu đang chìm không thể cứu vãn nhưng vẫn say sưa bàn luận về những kỳ lạ kỹ thuật của động cơ. Nhưng bối rối không phải là phản ứng đúng đắn lúc này, bởi vì Liverpool hiện tại không có gì là khó đoán cả. Họ bị áp đảo về sức mạnh và thua kém về tốc độ trong mọi trận đấu.

Ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn ngủi trước giờ nghỉ, Liverpool đã gặp phải một đối thủ có những điểm mạnh hoàn hảo để phơi bày điểm yếu của họ: lối chơi pressing mạnh mẽ, năng lượng không ngừng nghỉ và những pha phản công chớp nhoáng. Không khó để nhận ra điều gì đã xảy ra ở dạng cơ bản nhất. Thành công của Liverpool dưới thời Jürgen Klopp dựa trên việc luôn luôn quyết liệt hơn đối thủ. Bây giờ, họ luôn luôn kém quyết liệt hơn. Những câu hỏi thực sự lúc này là sự sa sút này đến từ đâu và liệu nó có thể sửa chữa được không? Cả hai câu hỏi đều hướng đến việc liệu có còn ý nghĩa gì khi kiên trì với vị huấn luyện viên từng vô địch này, người đang mắc kẹt trong một trạng thái đảo chiều đáng kinh ngạc.

Chỉ có 4 nhà ĐKVĐ thua ít nhất 6 trận trong 12 trận đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng

Tuy nhiên, điều quan trọng là không được nhầm lẫn giữa kết quả và nguyên nhân. Hình hài cuối cùng, kết cục dễ thấy nhất, là một đội bóng bối rối, rệu rã và thiếu sức sống. Người ta có thể nói về tiêu chuẩn, về việc cầu thủ cần nỗ lực hơn, về những khái niệm dễ dãi như sự hèn nhát hay khiếm khuyết về tính cách. Nhưng có những nguyên nhân gốc rễ rõ ràng hơn nhiều. Bán Jarell Quansah, người vừa giúp khóa chặt Erling Haaland vào thứ Ba, và chi một khoản phí kỷ lục cho một trung phong mà bạn không cần. Vâng, đây chính là hệ quả của nó. Những cầu thủ mới đã đến, quá nhiều người trong số họ, dẫn đến sự pha loãng của ý chí tập thể. Nhưng điều này cũng đến từ người quản lý, người mà công việc cốt lõi là bảo tồn văn hóa đội bóng.

Tình thế này nếu không phải là không thể đảo ngược, thì cũng cần một sự khởi động lại toàn diện và cứng rắn. Không có phương pháp, không có một đội bóng thực thụ, chỉ là một con quái vật Frankenstein được khâu vá vụng về từ những mảnh ghép thừa thãi. Liverpool của Slot là một đối thủ "dễ chịu" để đối đầu. Mọi trận đấu của họ đều trông có vẻ như có thể thua. Liệu Arne Slot có thực sự sửa chữa được căn bệnh trầm kha mà ông đã giám sát, thứ mà ông dường như không hề nhìn thấy trước?

HỒ VIỆT