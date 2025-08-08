Arne Slot né tránh đề cập về mục tiêu Isak

HLV Arne Slot từ chối tiết lộ về sự quan tâm đối với Alexander Isak của Newcastle.

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh đã bị Newcastle từ chối lời đề nghị trị giá ban đầu 110 triệu bảng cho Isak vào tuần trước. Mặc dù sự quan tâm của Liverpool đối với ngôi sao người Thuỵ Điển vẫn còn, nhưng một nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng Newcastle cần phải thể hiện sự sẵn sàng chia tay tiền đạo ngôi sao của mình thì Liverpool mới có thể quay lại với một lời đề nghị tốt hơn vào mùa hè này.

Với việc Luis Diaz đã rời Anfield để gia nhập Bayern Munich vào tháng trước, và Darwin Nunez sắp chuyển đến Al-Hilal, ESPN tin rằng Liverpool rất muốn bổ sung thêm một tiền đạo nữa vào đội hình, và tất nhiên bất kỳ cầu thủ nào đến cũng phải có chất lượng đủ để đá chính và có giá trị thị trường hợp lý. Arne Slot mới đây cũng đã chia sẻ khi được hỏi về sự quan tâm của Liverpool đối với Isak trong buổi họp báo vào thứ Sáu.

“Như tôi đã nói, và cũng như nhiều huấn luyện viên khác, bạn không bao giờ nói về một cầu thủ không phải của mình”, Slot nhấn mạnh. “Tôi có thể nói về Hugo Ekitike, người mà chúng tôi vừa ký hợp đồng gần đây, và đã chơi rất tốt cho đến bây giờ. Chúng tôi thực sự hài lòng với đội hình hiện tại và có mọi lý do để vui mừng về điều đó, bởi vì chúng tôi đã vô địch giải đấu mùa giải trước. Được rồi, một số cầu thủ đã ra đi nhưng chúng tôi cũng đã đưa về những cầu thủ trẻ và họ đang chơi rất tốt. Vào thời điểm này, Darwin có thể sẽ ra đi nhưng mọi việc vẫn chưa được ký kết nên chúng tôi cần chờ vài ngày nữa”.

HLV Arne Slot nhấn mạnh Liverpool vẫn tích cực trên thị trường chuyển nhượng.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã có rất nhiều sức mạnh tấn công trong đội hình”, Slot nói thêm. “Khi tôi nghĩ về Cody Gakpo, Federico Chiesa, Hugo Ekitike, Mohamed Salah, Jeremie Frimpong, người có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải, hay Florian Wirtz, người có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái, tôi cảm thấy mình đang có rất nhiều lựa chọn tấn công. Nhưng như thường lệ, với tư cách là một CLB, chúng tôi luôn xem xét các cơ hội trên thị trường, cũng có thể ở hàng tiền vệ và hàng công”.

Cuối tuần này, Liverpool sẽ đến Wembley để đối đầu với nhà vô địch FA Cup, Crystal Palace trong trận Siêu cúp Anh, và Slot thừa nhận đội bóng của ông sẽ phải thể hiện phong độ tốt nhất nếu muốn bắt đầu mùa giải mới với một danh hiệu. “Thật tuyệt vời nếu bạn có thể bắt đầu mùa giải với cơ hội giành chiến thắng, bởi vì thông thường bạn phải chơi rất nhiều trận trước khi có cơ hội giành cúp”, nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ. “Thật không may, chúng tôi phải đối mặt với một Crystal Palace rất mạnh, một đối thủ luôn gây khó khăn cho chúng tôi. Các pha phản công, các tình huống cố định, những đường chuyền dài cho Jean-Phillipe Mateta và chất lượng cá nhân của các tiền đạo... Crystal Palace sẽ lại khởi đầu mùa giải một cách mạnh mẽ, họ vẫn là đội bóng như vậy. Một thử thách lớn cho chúng tôi khi bắt đầu mùa giải”.

VIỆT TÙNG