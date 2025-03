Anh vs Latvia: Khi Dan Burn làm đảo lộn hàng phòng ngự tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel

Chính Dan Burn thừa nhận rằng anh đã trải qua 8 ngày đáng kinh ngạc nhất trong 16 năm sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình. Được triệu tập vào đội tuyển Anh lần đầu tiên ở tuổi 32, hai ngày sau đó anh ghi bàn tại Wembley và nâng cao cúp Liên đoàn cùng câu lạc bộ thời thơ ấu Newcastle, chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài 70 năm của họ, trước khi được trao cơ hội ra mắt đội tuyển Anh trong trận gặp Albania vào thứ Sáu.

Anh đã có hai màn trình diễn xuất sắc tại Wembley trong vòng một tuần. Nhưng chính màn trình diễn thứ hai, trong trận đấu đầu tiên của Thomas Tuchel với tư cách HLV đội tuyển quốc gia, đã khiến người ta phải thay đổi cách nhìn về khía cạnh phòng ngự của đội tuyển Anh.

Trong 12 tháng qua, Marc Guehi là trung vệ ổn định nhất của Anh, cầu thủ của Crystal Palace luôn đứng đầu danh sách đội tuyển quốc gia và được ghép đôi trong đội hình xuất phát với nhiều cầu thủ khác nhau. Anh đã đá chính 6/7 trận cho Anh tại Euro 2024, chỉ vắng mặt ở tứ kết gặp Thụy Sĩ do bị treo giò. Guehi luôn đứng đầu về lựa chọn ra sân dưới thời Gareth Southgate, và gần đây hơn là dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Lee Carsley.

Nhưng dường như Tuchel có ý tưởng khác. Cầu thủ 24 tuổi này bị đẩy xuống băng ghế dự bị trong trận vòng loại World Cup vào thứ Sáu, điều này cho thấy hai người đá chính trước Albania - Ezri Konsa và Burn - hiện là những lựa chọn ưa thích của Tuchel, trong khi John Stones và Harry Maguire bị chấn thương vẫn chưa trở lại đội tuyển Anh. Guehi từng gặp vấn đề với đầu gối đau cách đây một tháng, nhưng đã chơi trọn vẹn ba trận kể từ đó, nên có vẻ vấn đề chấn thương không phải là nguyên nhân ở đây.

"Đó là quyết định đơn giản để đưa cậu ấy (Burn) vào sau trận chung kết lớn và tôi không muốn làm gián đoạn đà thăng tiến của cậu ấy - cậu ấy đang có phong độ tốt", Tuchel nói . "Đó có thể là Marc Guehi, có thể là Levi Colwill nhưng chúng tôi đã chọn Dan. Cậu ấy gây ấn tượng trong các buổi tập, rất năng nổ. Cứ như thể đó là lần ra sân thứ 50 của cậu ấy, chứ không phải lần đầu".

Hậu vệ Crystal Palace Marc Guehi là dự bị không sử dụng trong chiến thắng của Anh trước Albania vào thứ Sáu

Điều đáng chú ý là Tuchel đã ca ngợi kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo trên sân của Burn. Đó là điều mà HLV người Đức yêu cầu nhiều hơn ở đội tuyển Anh này, và có lẽ không phải là điểm mạnh của Guehi. Cầu thủ này có ảnh hưởng nhẹ nhàng, yên tĩnh hơn đến các đồng đội - điều này chắc chắn phù hợp với tính cách của Southgate hơn là Tuchel.

Nhưng dù thế nào đi nữa, việc Guehi bị hạ cấp từ hàng thủ số một của Anh có lẽ là quyết định gây sốc và dứt khoát nhất trong kỷ nguyên Tuchel mới cho đến nay. Xét về phong độ ở cấp câu lạc bộ, số liệu thống kê Premier League mùa này cho thấy Guehi là hậu vệ người Anh toàn diện nhất. Anh vượt xa phần còn lại về khả năng giành lại quyền kiểm soát bóng - 118 lần so với đối thủ gần nhất là Colwill với 87 lần - điều mà Tuchel đã nói là ưu tiên của đội tuyển Anh này. Guehi cũng dẫn đầu vượt trội về số lần tắc bóng thành công - tổng cộng 48 lần trong mùa này, với Colwill là đối thủ gần nhất với 34 lần. Và Guehi cùng Burn dẫn đầu về số lần thắng tranh chấp tay đôi (142).

Harry Maguire có nhiều lần cắt bóng hơn - 35 so với 21 của Guehi - và Burn, không ngạc nhiên, thắng nhiều tranh chấp trên không hơn - 101 so với 62. Nhưng hậu vệ của Palace cùng dẫn đầu với Colwill về số lần cản phá (21). Và ở đầu bên kia sân, Guehi có nhiều đóng góp vào bàn thắng hơn (5) so với bất kỳ đối thủ nào - gần nhất là John Stones và Colwill, cả hai đều có hai.

Rõ ràng Tuchel đã được ban lãnh đạo FA giao cho một mục tiêu duy nhất, và ông kiên quyết trong mong muốn vô địch World Cup. Những lời chỉ trích gay gắt của ông về đội Anh dưới thời Southgate - đội mà ông nói rằng sợ thua hơn là hào hứng chiến thắng - là một minh chứng. Cũng như yêu cầu của ông rằng các cầu thủ hiện tại của Anh cần phải chỉ trích nhau nhiều hơn, "đào bới lẫn nhau" như lời đội trưởng nói, cả trên sân lẫn ngoài sân. Tuchel sẽ không khoan nhượng trong việc theo đuổi mục tiêu của mình, và ông muốn các cầu thủ của mình cũng không còn giữ thái độ dễ dãi nữa.

Bạn sẽ mong Tuchel thay đổi đội hình xuất phát trong trận gặp Latvia vào tối thứ Hai, điều này gần như chắc chắn sẽ bao gồm thay đổi ở các vị trí tấn công cánh và có thể cả những điều chỉnh ở hàng thủ.

Nhưng lựa chọn đội hình đầu tiên của Tuchel nên được xem là dấu ấn về tư duy của HLV; là nền tảng mà tất cả các lựa chọn đội hình khác sẽ được so sánh. Burn hiện là người giành huy chương; Guehi đã bị bỏ lại phía sau một cách gây sốc. Nhưng bạn nghi ngờ rằng sẽ còn nhiều tổn thất khác khi sứ mệnh thống trị thế giới của Tuchel tăng tốc.

HỒ VIỆT