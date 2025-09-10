Anh nâng cao hy vọng World Cup sau chiến thắng ấn tượng trước Serbia

Kỷ nguyên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh cuối cùng đã cất cánh. Chiến thắng đậm đà 5-0 trước Serbia vào thứ Ba có thể là chiến thắng liên tiếp thứ năm dưới triều đại của Tuchel, nhưng đây là trận đầu tiên cho thấy dấu hiệu của sự tiến bộ thực sự, cho thấy mục tiêu giành chức vô địch World Cup mùa hè tới có thể là một tham vọng thực tế.

Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Chiến thắng này có “đóng góp” của đội chủ nhà Serbia thể hiện rất ít ý định tấn công và dù sao đi nữa, họ chỉ xếp hạng 32 trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng chuyến làm khách tại sân Rajko Mitic đầy thù địch ở Belgrade này là một thử thách tiềm tàng đối với một đội tuyển Anh vốn chưa thực sự thuyết phục, và họ đã khéo léo vượt qua với một màn trình diễn đầy uy quyền, chứng minh cho khẳng định trước trận của Tuchel rằng họ đang thực sự tiến hóa đúng hướng.

Thách thức cuối cùng của Tuchel là khiến Anh chơi với mục tiêu và sự uy quyền khi điều đó quan trọng nhất. Đó là điều duy nhất mà người tiền nhiệm Gareth Southgate chưa làm được, khi Anh liên tục lỡ hẹn với danh hiệu lớn đầu tiên sau 59 năm. Thách thức đó rõ ràng chỉ có thể được kiểm chứng vào mùa hè tới, nhưng việc họ thể hiện màn trình diễn tốt nhất dưới thời Tuchel, ở trận đấu khó khăn nhất từ trước đến nay, là một bước tiến đáng kể.

Khi nhận công việc, Tuchel cho rằng Anh của Southgate thiếu một bản sắc rõ ràng dù đã vào chung kết Euro 2024. Cho đến thứ Ba, ông vẫn gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề đó.

Nhưng tại đây, cuối cùng đã có những dấu hiệu rõ ràng về một đội tuyển Anh chơi với phong cách năng động hơn, với sự góp mặt của những cầu thủ chưa từng được ra sân dưới thời Southgate: Elliot Anderson cung cấp những đường chuyền tiến bộ ở tuyến giữa, Noni Madueke mang lại sự sắc bén và mục tiêu ở cánh, trong khi Morgan Rogers là trung tâm của những pha bóng hay nhất của Anh, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên. Sau chiến thắng nhạt nhòa 2-0 trước Andorra hôm thứ Bảy, đây là một câu trả lời đầy thuyết phục.

"Đây chính xác là điều chúng tôi cần," Tuchel nói. "Hôm qua tôi đã nói rằng tôi cảm thấy dịp này sẽ mang lại điều tốt nhất trong chúng tôi, và tôi nghĩ mình đã đúng. Tôi đã nói với các cầu thủ – không chỉ nói với các bạn – rằng chúng tôi đã có một đợt tập trung tuyệt vời và tôi yêu những gì tôi thấy, cảm nhận được trong suốt đợt tập trung hàng ngày. Các cầu thủ cũng vậy, không chỉ là lời nói từ huấn luyện viên, và họ đã tiếp tục tin tưởng, tiếp tục làm việc. Họ tự cảm nhận được rằng đây là tinh thần cần có trong đợt tập trung, điều sẽ mang lại chất lượng vượt trội. Hôm nay tôi thấy một đội bóng làm việc chăm chỉ. Họ không ngừng pressing, phòng ngự, hỗ trợ lẫn nhau và đó là cách nó nên diễn ra."

Anh giành chiến thắng lớn trên sân khách trước Serbia ở vòng loại World Cup, đưa họ tiến gần hơn đến suất tham dự giải đấu tại Bắc Mỹ mùa hè tới. Với sự vắng mặt của Jude Bellingham, Bukayo Saka và Cole Palmer vì chấn thương, Anh thể hiện chiều sâu đội hình và sự tập trung tập thể, áp đảo đội chủ nhà sau khi Harry Kane đánh đầu ghi bàn thắng quốc tế thứ 65 ở phút 33. Pha dứt điểm tinh tế của Madueke hai phút sau đó thiết lập quyền kiểm soát, và Anh mở rộng cách biệt sau giờ nghỉ khi hai trung vệ Ezri Konsa và Marc Guéhi ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên, xen giữa chiếc thẻ đỏ của Nikola Milenkovic ở phút 72 vì phạm lỗi với Kane.

Cầu thủ vào thay người Ollie Watkins bị Strahinja Erakovic phạm lỗi trong vòng cấm, và Marcus Rashford ghi bàn từ chấm phạt đền, bàn thắng đầu tiên cho Anh sau hơn hai năm.

Đây là một bầu không khí khó khăn để giành ba điểm. Dù Liên đoàn bóng đá Serbia đã cảnh báo người hâm mộ, các cổ động viên chủ nhà vẫn tham gia vào các khẩu hiệu liên quan đến Serbia-Kosovo, và một số yêu cầu HLV Dragan Stojković từ chức ngay trong giờ nghỉ. Ngay trước đó, Konsa báo cáo bị chiếu đèn laser xanh vào mắt, và một thông báo đã được phát trong sân.

Bối cảnh trận đấu cũng đầy thử thách cho Serbia. Đội tuyển Anh đến đây vào thứ Hai, cùng ngày hàng chục nghìn người xuống đường ở Belgrade để phản đối Tổng thống Aleksandar Vučić giữa những cáo buộc tham nhũng. Đội bóng rổ Serbia chịu thất bại sốc ở vòng 16 đội trước Phần Lan tại EuroBasket, giải đấu mà họ được đánh giá rất cao. Thậm chí biểu tượng quần vợt Serbia, Novak Djokovic, cũng trở nên "con người" hơn bao giờ hết sau khi bị loại ở bán kết US Open trước nhà vô địch cuối cùng Carlos Alcaraz. Tất cả tạo nên một bầu không khí căng thẳng trong sân, vốn đã bị giảm 15% sức chứa do án phạt của UEFA liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc trước đây.

Cảnh sát chống bạo động đã can thiệp để xử lý một vụ gây rối nhỏ trong khu vực cổ động viên Serbia, và ở một sự việc khác, một người đàn ông đứng trên một cấu trúc tạm để khiêu khích cổ động viên Anh trong vài phút trước khi bị bắt giữ. Đêm đó kết thúc với thất bại sân nhà lớn nhất từ trước đến nay của Serbia, khi Anderson củng cố đáng kể vị trí của mình như một giải pháp cho vị trí số 6 của Anh, và sự đoàn kết được thể hiện ở đây đã thiết lập một nền tảng vững chắc mà Tuchel có thể sử dụng làm điểm tham chiếu trong tương lai.

"Tôi nghĩ đó là tinh thần đồng đội ở hình thức thuần túy nhất," Tuchel nói. "Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau, giữ đúng cường độ. Chúng tôi đã làm việc để không cho phép đối phương có một cú sút trúng đích nào, dù họ là một đội mạnh trên sân nhà. Nếu bạn muốn làm được điều này, bạn cần hỗ trợ lẫn nhau, chơi kỷ luật và duy trì cường độ. Đó là những gì chúng tôi đã làm. Toàn bộ công lao thuộc về đội bóng. Như tôi đã nói, chúng tôi đã có một tuần tuyệt vời từ đầu đến cuối, và đây là minh chứng cho điều đó."

Có nhiều lời bàn tán về đường hầm dài 240 mét mà các cầu thủ phải đi qua từ phòng thay đồ đến sân trước khi bắt đầu trận đấu, cùng với cảm giác lo lắng kèm theo. Nhưng Anh đã chứng minh rằng luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm.