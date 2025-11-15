Ancelotti tận hưởng vai trò HLV đội tuyển quốc gia Brazil

HLV Carlo Ancelotti ngày càng cảm thấy thoải mái trong vai trò HLV trưởng tuyển Brazil.

Ancelotti là nhà cầm quân duy nhất vô địch ở tất cả 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, và là HLV vô địch Champions League nhiều nhất (5 lần)… Nhưng việc thích nghi với bóng đá quốc tế đòi hỏi sự kiên nhẫn từ một HLV vốn đã quen với việc tương tác hàng ngày với các cầu thủ ở cấp độ CLB. “Đối với tôi, đó là một trải nghiệm tốt. Khi tôi đến, đó là để chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup (gặp Ecuador và Paraguay), và sau đó tôi đã có một số điều chỉnh cần thiết”, ông nói. “Tôi không quen làm việc theo thời gian. Trước đây tôi làm việc mỗi ngày, và giờ thì khác. Công việc tuyển trạch cầu thủ là khó thích nghi nhất, nhưng tôi đang rất thích thú”.

Gần 6 tháng sau khi nhậm chức, cựu HLV của Real Madrid đang thích nghi với một lịch trình hoàn toàn khác so với thời còn ở CLB, chuyển từ các buổi tập luyện hàng ngày sang các buổi tập định kỳ để hướng tới World Cup 2026. Bất chấp những thách thức, Ancelotti dường như tràn đầy năng lượng với môi trường mới, tại ngôi nhà mới của mình ở Rio de Janeiro. “Điều này rất tốt cho tôi, một công việc khác biệt và là một công việc quan sát, và nó rất tốt”, Ancelotti nói thêm. “Tôi có cơ hội làm việc trong một môi trường rất tốt, tìm hiểu về một đất nước khác. Brazil thật tuyệt vời và sự đón tiếp nồng hậu thật sự ấn tượng”.

Trận đấu và thứ Bảy này tại sân vận động Emirates của Arsenal (Anh) mang đến một dấu ấn lịch sử thú vị - Senegal là một trong 2 đội tuyển mà Brazil từng đối đầu nhưng chưa từng thắng, cùng với tuyển Na Uy. Thành tích của Selecao trước quốc gia châu Phi này là một trận hòa vào năm 2019, và một trận thua vào năm 2023 - đồng nghĩa với việc trận đấu thứ 7 của Ancelotti sẽ là cơ hội để giải quyết những vấn đề còn dang dở.

Ancelotti dự định sẽ sử dụng kinh nghiệm và đẳng cấp của trung vệ Eder Militao ở vị trí hậu vệ phải.

Tuy nhiên, thách thức mà Ancelotti đối mặt là cải thiện năng lực phòng ngự, điểm yếu khiến họ thất bại 2-3 trước Nhật Bản hồi tháng trước là một lời cảnh tỉnh thật sự. Bao gồm, Ancelotti dự định sẽ sử dụng kinh nghiệm và đẳng cấp của trung vệ Eder Militao (Real Madrid) ở vị trí hậu vệ phải ở trận đấu với Senegal, trong bối cảnh vẫn đang chưa tìm thấy được những hậu vệ cánh đáng tin cậy.

“Hàng phòng ngự là yếu tố then chốt trong những danh hiệu World Cup gần đây nhất của Brazil - một đội bóng với cá tính tuyệt vời, tận hưởng trận đấu nhưng biết cách không để bị lộ”, Ancelotti nói, lấy cảm hứng từ những chiến thắng tại World Cup 1994 và 2002 của đội tuyển này. “Tôi nhớ năm 1994, một đội bóng với 2 tiền vệ phòng ngự, rất chặt chẽ ở hàng phòng ngự và các tiền đạo Bebeto cùng Romario tạo nên sự khác biệt. Đó là những gì tôi nghĩ về World Cup. Hàng phòng ngự chắc chắn sẽ là bệ phóng cho những cầu thủ chất lượng tạo nên sự khác biệt”.

“Chúng tôi đã để thủng lưới 3 bàn trước Nhật Bản, chúng tôi đã đánh giá được những sai lầm của mình và sẽ cố gắng cải thiện điều đó để chơi một trận đấu tốt”, ông nói thêm. “Militao có phong cách khác biệt so với các hậu vệ phải khác. Tôi sẽ yêu cầu một điều gì đó khác biệt về chất lượng và phong cách chơi. Đó là một lựa chọn mà chúng tôi có thể sử dụng tại World Cup để tăng cường sự chắc chắn cho hàng phòng ngự đội bóng”.

VIỆT TÙNG