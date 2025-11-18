Ancelotti: "Neymar còn 6 tháng để có thể góp mặt tại World Cup cùng Brazil"

Carlo Ancelotti đã nói về khả năng triệu tập Neymar, người không có tên trong đội hình Brazil mới nhất trong loạt trận quốc tế này, và cho rằng rằng tiền đạo của Santos có thể cùng "Canarinha" tham dự World Cup, miễn là anh bình phục chấn thương và thể hiện tốt.

HLV đội tuyển quốc gia Brazil Carlo Ancelotti, trước trận giao hữu với Tunisia tại Lille, đã tuyên bố hôm thứ Hai rằng Neymar nằm trong danh sách những cầu thủ có thể tham dự World Cup 2026 cùng Brazil.

Ancelotti nói: "Neymar nằm trong danh sách những cầu thủ có thể tham dự World Cup. Cậu ấy hiện có 6 tháng để lọt vào danh sách cuối cùng. Chúng tôi sẽ theo dõi cậu ấy, giống như những người khác, và cố gắng tạo ra đội hình cuối cùng tốt nhất có thể cho World Cup. Cậu ấy đã bình phục chấn thương và hiện có 6 tháng để hồi phục. Khi giải vô địch ở Brazil kết thúc, cậu ấy sẽ có kỳ nghỉ và sau đó sẽ có thể thể hiện năng lực cũng như thể lực của mình khi giải đấu trở lại," ông nói thêm.

Đội bóng 5 lần vô địch thế giới sẽ có một trận giao hữu khác, lần này là với Tunisia, sau khi đánh bại Senegal với tỷ số 2-0 vào thứ Bảy tuần trước tại sân Emirates ở London. Vì lý do đó, Ancelotti đã nói về việc tiếp tục duy trì những cảm giác tốt đẹp và mở ra khả năng thực hiện một số thay đổi trong đội hình xuất phát.

"Chúng tôi đang cân nhắc một số thay đổi cho đội hình ngày mai. Tôi muốn chờ buổi tập hôm nay và xem các cầu thủ hồi phục như thế nào sau trận đấu với Senegal. Các cầu thủ đều ổn, mặc dù chúng tôi đã có chấn thương của Gabriel, người sẽ không thể ra sân. Chúng tôi có thể có sự góp mặt của Wesley ở cánh phải. Chúng tôi muốn có một trận đấu tốt và tiếp tục duy trì sự năng động như trận gặp Senegal; chúng tôi đã có một trận đấu với tinh thần và chất lượng. Chúng tôi muốn lặp lại điều đó", ông phân tích.

Ancelotti nhấn mạnh tầm quan trọng của "cường độ" trong bóng đá hiện đại và "đọc trận đấu", đồng thời ca ngợi nỗ lực gây sức ép của các tiền đạo trong chiến thắng trước Senegal. "Chúng tôi phải có ý tưởng rõ ràng về những gì mình phải làm. Hệ thống này hoạt động tốt với nhiều cầu thủ ở tuyến trên, nhưng chúng tôi cũng phải nghĩ đến việc bổ sung thêm nhiều cầu thủ phòng ngự, điều này có thể là một lợi thế lớn. Trước Senegal, tôi thích hệ thống này vì các cầu thủ có thái độ rất tốt, công việc họ làm là nền tảng cho việc phòng ngự tốt của đội. Nếu hàng công không làm tốt, chúng tôi có hai lựa chọn: thay cầu thủ hoặc thay đổi hệ thống", ông nói.

Về Tunisia, HLV người Italy nhấn mạnh rằng "đây là một đội bóng được tổ chức phòng ngự tốt" và "có những đặc điểm khác biệt" so với Senegal, vì vậy ông dự đoán "một trận đấu được kiểm soát nhiều hơn và ít trực diện hơn".

Về những vấn đề hiện tại, Ancelotti vẫn chưa nghĩ đến việc có một "số 9" trong khu vực có thể giải quyết một số tình huống nhất định: "Một cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau sẽ tốt hơn cho anh ấy và có nhiều cơ hội ra sân hơn trong đội. Có những cầu thủ chuyên biệt gặp khó khăn hơn khi thay đổi vị trí. Trên hàng công, chúng tôi không có chuyên gia; chúng tôi có thể cần một người hỗ trợ trong một số trận đấu và trong một số tình huống nhất định, nhưng chúng tôi có thời gian để tìm một tiền đạo hỗ trợ trong sáu tháng tới".

Ông cũng nói về "chất lượng" của Luciano Juba, hậu vệ trái 26 tuổi đến từ Bahia, một trong những bất ngờ trong đội hình, và cảnh báo rằng anh ấy có khả năng tham dự World Cup tiếp theo và có thể ra sân trong đội hình xuất phát ngày mai.

HOÀNG HÀ