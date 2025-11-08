Amorim động viên Sesko “đang gặp khó khăn”

HLV Ruben Amorim thừa nhận Benjamin Sesko đang gặp khó khăn tại Man.United.

Sesko chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 11 trận từ khi chuyển đến với mức giá 73,7 triệu bảng từ RB Leipzig. Sau trận hòa 2-2 đáng thất vọng với Nottingham Forest, trong đó cầu thủ 22 tuổi này chỉ có 21 lần chạm bóng trong 90 phút, Neville cho biết “muốn thấy nhiều hơn nữa” từ cầu thủ người Slovenia, người mà ông cũng mô tả là “lúng túng”. Khi được hỏi về những bình luận này, Amorim thừa nhận Sesko đã gặp khó khăn tại Man.United. Tuy nhiên, trước chuyến làm khách đến Tottenham vào thứ Bảy, ông khẳng định tin tưởng cầu thủ trẻ này sẽ thành công tại Ngoại hạng Anh.

“Tất nhiên, chẳng ai muốn nghe những lời chỉ trích cả, nhưng cậu ấy đã gặp chút khó khăn, và đó là sự thật. Vậy nên hãy chấp nhận điều đó”, Amorim chia sẻ. “Đây không phải chuyện cá nhân, cũng không phải chuyện nhỏ. Đó là điều tôi cố gắng giải thích với các cầu thủ. Nhưng loại quan điểm này sẽ thay đổi sau 3 tuần nữa… Vì vậy, chúng tôi sẽ giúp đỡ và bảo vệ Ben vì cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi muốn thành công, vì vậy, cậu ấy cũng sẽ thành công”.

Sesko là một trong những tiền đạo trẻ được đánh giá cao nhất châu Âu trong thời gian thi đấu cho RB Leipzig, nơi anh ghi 39 bàn sau 87 trận trong 2 mùa giải. Phong độ của anh đã thu hút sự quan tâm từ Arsenal và Newcastle trong kỳ chuyển nhượng, trước khi anh chuyển đến Old Trafford.

Benjamin Sesko tỏ ra choáng ngợp trước chất lượng bóng đá của Ngoại hạng Anh.

Amorim thừa nhận rằng Sesko đã chọn CLB quá khó nhằn để khoác áo, nhất là khi Man.United đang là tâm điểm chú ý vì giai đoạn sa sút. Nhưng ông thúc giục cầu thủ hiểu rằng sẽ cần thời gian để thích nghi với một đội bóng mới, và một đất nước mới. “Tôi thoải mái. Cậu ấy thì không”, Amorim nói. “Ý tôi là tôi hiểu mọi thứ trong bóng đá nhưng cậu ấy sẽ gặp khó khăn. Điều đó là bình thường”.

“Cậu ấy không có kinh nghiệm ở đây, và sau đó là tác động đầu tiên: khi mọi người nói rằng bạn rất giỏi, bạn sẽ là một nhân tố lớn tiếp theo… và sau đó bạn đến một CLB là CLB khó khăn nhất. Nếu bạn không thể hiện tốt mỗi tuần, bạn sẽ nghe rất nhiều điều từ các huyền thoại của CLB, từ các chuyên gia, từ giới truyền thông… và đôi khi họ đúng. Đối mặt điều đó mà vẫn duy trì được sự tự tin thực sự rất khó đối với một cầu thủ trẻ. Nhưng cậu ấy sẽ là tiền đạo của chúng tôi trong dài hạn. Cậu ấy sẽ gặp những khó khăn và những va chạm trong suốt chặng đường, và đó là điều bình thường trong bóng đá”.

PHI SƠN