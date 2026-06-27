Algeria - Áo: Trận đấu sinh tử

Khi vòng bảng World Cup 2026 bước vào lượt trận cuối cùng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về bảng J, nơi diễn ra trận đấu không chỉ có ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp mà còn là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa Algeria và Áo. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau kể từ sự kiện "Nỗi ô nhục Gijón" năm 1982, một vết sẹo lịch sử vẫn còn nguyên đó trong ký ức bóng đá thế giới.

Bối cảnh của trận đấu lần này đầy trớ trêu. Cả Algeria và Áo đều có 3 điểm, đứng sau Argentina đầu bảng với 6 điểm. Tấm vé nhì bảng đồng nghĩa với việc phải đối đầu với nhà vô địch châu Âu, Tây Ban Nha, ở vòng 32 đội - một thử thách cực đại. Điều này vô tình tạo ra một tình thế đầy mỉa mai: thua cuộc có thể lại là lựa chọn có lợi hơn cho cả hai, bởi nó có thể giúp họ tránh được "cửa tử" mang tên La Roja.

Mối ám ảnh Gijón quay trở lại một cách đầy kịch tính. Năm 1982, tại World Cup ở Tây Ban Nha, Algeria đã tạo nên địa chấn khi đánh bại Tây Đức - nhà vô địch năm 1974 - ngay trận ra mắt. Dù thua Áo 0-2 ở lượt trận thứ hai, chiến thắng 3-2 trước Chile ở lượt cuối đã đưa Algeria lên vị trí thứ hai bảng với 4 điểm, bằng điểm với Áo và hơn Tây Đức. Mọi hy vọng đều đặt vào trận đấu giữa Tây Đức và Áo, nơi chỉ cần một trận hòa là đủ để đội bóng châu Phi lần đầu tiên đi tiếp.

Nhưng điều không tưởng đã xảy ra. Trong một trận đấu mà lịch sử gọi là "Sự ô nhục Gijón", Tây Đức và Áo đã có một thỏa thuận ngầm. Sau bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 của Tây Đức ở phút thứ 10, cả hai đội đã ngưng tấn công, chuyền bóng qua lại một cách vô nghĩa trong suốt 80 phút còn lại. Khán giả la ó, vẫy khăn trắng phản đối, bình luận viên người Đức Eberhard Stanjek đã từ chối bình luận vì "xấu hổ", đồng nghiệp Áo Robert Seeger thậm chí kêu gọi khán giả tắt tivi. Trọng tài Bob Valentine sau đó thừa nhận ông đã nhận ra điều bất thường nhưng bất lực. Kết quả 1-0 giúp cả Tây Đức và Áo đi tiếp, còn Algeria bị loại oan uổng.

Chính sự kiện xấu hổ này này đã làm thay đổi mãi mãi luật bóng đá: từ World Cup 1986, các trận cuối cùng của bảng đấu phải thi đấu cùng giờ để hạn chế nguy cơ bắt tay sau khi biết trước kết quả trận còn lại.

Nỗi đau kéo dài 44 năm. Đối với thế hệ già cả ở Algeria, chiến thắng trước Áo lúc này không chỉ là giành vé đi tiếp mà còn là sự phục thù xứng đáng cho một sự bất công lịch sử. Cầu thủ trẻ ngày nay tuy không chứng kiến sự cố Gijón, nhưng lớn lên với câu chuyện đó và thấm nhuần khát khao trả món nợ xưa. Chính tinh thần đó đã khiến Algeria có trận “tử chiến” Đức tại vòng 1/8 World Cup 2014, họ đã chiến đấu kiên cường, để thua 1-2 sau hiệp phụ và ra về với tư thế ngẩng cao đầu. Lần này, rơi vào kịch bản tương tự với Áo, họ muốn viết một kết thúc khác.

Algeria vs. Áo - Cuộc đấu sống còn tại bảng J

Tuy nhiên, kịch bản "Gijón 2.0" khó có thể tái diễn. Nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng, khác với năm 1982, chỉ có 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất mới được vào vòng knock-out, và 3 điểm chưa đủ để an toàn. Do đó, một trận hòa hoặc thua với tỷ số nào đó vẫn có thể khiến họ bị loại. Điều đó buộc cả hai đội phải tấn công và giành chiến thắng tuyệt đối.

Bên cạnh đó, tinh thần của Algeria luôn hướng tới chiến thắng. Một chiến thắng trực tiếp trước Áo sẽ là lời đáp trả hoàn hảo nhất cho vết nhơ năm xưa. Ngoài câu chuyện lịch sử đầy duyên nợ, trận đấu giữa Algeria và Áo tại World Cup 2026 còn hấp dẫn bởi những yếu tố chuyên môn và kỷ lục đáng chú ý. Cả hai đội đều có phong độ song hành tại bảng J: cùng thắng đội tuyển tân binh Jordan và cùng thua trước Argentina dưới sự tỏa sáng của Lionel Messi. Hiện tại, Áo đang nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại, nhưng tất cả vẫn phải chờ kết quả của trận đấu trực tiếp này.

Theo tính toán từ siêu máy tính Opta, khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là rất cao, lên tới 42,1%. Đây là một kịch bản có lợi cho Áo, bởi một điểm là đủ để họ giành vé đi tiếp lần đầu tiên kể từ kỳ World Cup năm 1954 - giải đấu mà họ về hạng 3. Trong khi đó, Algeria đang khao khát giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại vòng chung kết, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử tham dự của họ.

Về mặt thống kê, Áo đang sở hữu hàng phòng ngự rất kỷ luật. Họ là đội bóng đã chơi nhiều trận World Cup nhất (19 trận) mà vẫn chưa để thủng lưới từ một tình huống cố định (phạt góc). Đây là một thách thức lớn cho Algeria, đội vừa lập kỷ lục khi ghi hai bàn từ các tình huống phạt góc trong cùng một trận đấu ở World Cup 2026 (trước Jordan).

Điều thú vị là dù đã đánh bại Tây Đức tại World Cup 1982, Algeria lại không thắng nổi bất kỳ đại diện châu Âu nào trong 8 lần gặp gỡ sau đó (hòa 3, thua 5). Áo, ngược lại, đang giữ kỷ lục về số trận hòa ít nhất tại World Cup (chỉ 13%), và chưa từng có trận hòa 0-0 nào trong 31 trận đấu của mình. Điều này cho thấy khả năng cao sẽ có bàn thắng trong trận đấu căng thẳng này.

Cuối cùng, sự tính toán chiến thuật là yếu tố không thể bỏ qua. Trong khi Áo chỉ cần một điểm và có thể chủ động chơi phòng ngự phản công, Algeria buộc phải thắng và sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu. Điều này sẽ tạo nên một thế trận trái ngược và đầy kịch tính, biến cuộc tái đấu lịch sử này trở thành một trong những trận cầu đáng xem nhất của vòng bảng.

HỒ VIỆT