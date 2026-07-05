Bóng đá trong nước

9 CLB nữ Đông Nam Á tham dự vòng loại AFC Women’s Champions League 2026-2027

SGGPO

Mùa bóng 2026-2027 của đấu trường AFC Women’s Champions League 2026-2027 sẽ có sự tham dự của 30 câu lạc bộ, được lựa chọn từ các nhà đương kim vô địch quốc gia trong năm 2025. Đại diện Việt Nam ở đấu trường này tiếp tục là CLB nữ TPHCM, đội được vào thẳng vòng đấu bảng cùng với 5 đội mạnh khác.

9 CLB nữ Đông Nam Á tham dự vòng loại AFC Women’s Champions League 2026-2027

24 đội còn lại được chia vào 6 bảng vòng loại sơ bộ, thi đấu vòng tròn 1 lượt tại địa điểm tập trung từ ngày 7 đến 23-8. Mùa giải năm nay khu vực Đông Nam Á có 10 đội tham dự, trong đó có 9 đội thi đấu vòng loại sơ bộ gồm: Sabah FA (Malaysia), Kaya FC (Philippines), Phnom Penh Crown FC (Campuchia), Master FC (Lào), College Of Asian Scholars (Thái Lan), S’Amuser FC (Timor Leste), Ayewady FC-Women (Myanmar) và FC Jurong (Singapore).

Sau khi kết thúc vòng sơ bộ, sáu đội đứng đầu mỗi bảng tham dự giải đấu chính thức cùng với 6 đội được vào thẳng gồm: Naegohyang (CHDCND Triều Tiên, đương kim vô địch), Melbourne City FC (Australia), Hwacheon (Hàn Quốc), INAC Kobe (Nhật Bản), Bắc Kinh Jingtan FC (Trung Quốc) và CLB TPHCM.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp CLB nữ TPHCM tham dự đấu trường châu Á sau các mùa 2024-5025 (vào bán kết) và 2025-2026 (vào tứ kết). Hai lần tham dự trước, CLB nữ TPHCM có thuận lợi khi được đăng cai vòng loại bảng trên sân Thống Nhất.

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Ảnh: Aseanfootball
QUỐC CƯỜNG

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