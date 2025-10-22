43 bàn thắng, 5 thẻ đỏ, 6 quả phạt đền - Một đêm Champions League “bom tấn”

Đó là một buổi tối bóng đá Champions League mà các diễn biến không ngừng nghỉ diễn ra. Nhà vô địch mùa trước Paris St-Germain đã nã 7 bàn thắng vào lưới Leverkusen, khi cả hai đội đều có cầu thủ bị truất quyền thi đấu và Alejandro Grimaldo của đội bóng Đức đã hỏng phạt đền. PSV vùng lên từ bàn thua trước đó rồi ghi liên tục trong chiến thắng 6-2 trước Napoli. 3 đại diện Anh đều có được những chiến thắng thuyết phục, trong đó Haaland ghi bàn ở trận thứ 12 liên tiếp.

Có rất nhiều bàn thắng và tình huống kịch tính, đi sâu vào các số liệu đằng sau một đêm bóng đá giải trí cao của Champions League, chúng ta thấy thêm gì?

Chỉ có hai lần trước đây có nhiều bàn thắng được ghi trong một đêm Champions League duy nhất hơn so với đêm bàn thắng thứ Ba (21-10) vừa qua. Vào mùa giải trước, ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn vòng bảng, đã có kỷ lục 64 bàn thắng. Tuy nhiên, đó là khi tất cả 18 trận đấu diễn ra cùng một lúc, vì vậy số bàn thắng trung bình mỗi trận thấp hơn (3,55).

Trở lại ngày 1-10-1997, đã có 44 bàn thắng được ghi trong 12 trận đấu. Paul Scholes và Zinedine Zidane là những cái tên trong danh sách ghi bàn khi Man United hạ Juventus 3-2 tại Old Trafford tối hôm đó.

Nếu chúng ta nhìn vào số liệu thống kê từ góc độ trung bình số bàn thắng mỗi trận trên nhiều trận đấu, đêm thứ Ba vừa qua chỉ kém hơn một đêm Champions League khác. Đó là 11 năm trước, vào ngày 21-10-2014, đã có 40 bàn thắng trong 8 trận đấu (trung bình 5 bàn mỗi trận).

Sergio Aguero và James Milner đã lần lượt ghi bàn cho Man City trong trận hòa 2-2 trước CSKA Moscow. Chelsea cũng ghi sáu bàn vào lưới Maribor trong cùng đêm đó, trong khi Bayern Munich và Shakhtar Donetsk cùng ghi bảy bàn trong các chiến thắng trước Roma và đội bóng Belarus, Bate Borisov.

Các đại diện Anh ghi số bàn thắng cao nhất vào đêm thứ Ba với chín bàn, nhưng Pháp - chỉ dẫn đầu bởi Paris St-Germain - theo sát ngay sau với bảy bàn. Chỉ có Union Saint-Gilloise (Bỉ), Benfica (Bồ Đào Nha), Kairat (Kazakhstan) và Pafos (Síp) là không ghi được bàn thắng.

Có năm bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ người Anh, với cả Marcus Rashford của Barcelona và Harvey Barnes của Newcastle đều lập cú đúp, trong khi Anthony Gordon cũng ghi bàn cho Newcastle. Tuy nhiên, các cầu thủ Tây Ban Nha ghi nhiều bàn hơn, với hat-trick của người hùng Fermin Lopez (Barcelona) chiếm một nửa trong tổng số sáu bàn thắng đến từ các cầu thủ đồng hương của anh.

LONG KHANG