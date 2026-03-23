300 VĐV sẽ tham dự Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2026) và hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giải Pickleball 2026, tại Cụm sân Pickleball Tana Sports (TPHCM).

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 - Trong buổi ra mắt áo đấu, cúp và huy chương. Ảnh: Quỳnh Mai

Sự kiện có sự tài trợ kim cương của Công ty TNHH Bia Anheuser Busch Inbev Việt Nam và Cty Cổ phần Acecook Việt Nam cùng sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đây không chỉ là hoạt động thể thao ý nghĩa của giới báo chí mà còn là dịp tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong bối cảnh phong trào thể thao cộng đồng ngày càng phát triển, Pickleball đang trở thành bộ môn thu hút đông đảo người chơi tại Việt Nam nhờ tính linh hoạt, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều độ tuổi. Việc lựa chọn pickleball làm môn thi đấu chính của giải góp phần tạo nên sự mới mẻ, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho những người làm báo.

Điểm đặc biệt nhất của giải, chính là lần đầu tiên trên cả nước có giải Pickleball dành cho những người làm báo đang công tác tại các cấp Hội nhà báo, các cơ quan báo chí tại TPHCM và các địa phương trong đó mỗi Hội nhà báo, mỗi cơ quan báo chí là một đội tham gia nội dung đồng đội.

Phóng viên Dũng Phương và Đức Đồng trong giải đấu Pickleball năm 2025.

Ngoài ra, giải có nội dung dành riêng cho đôi nam lãnh đạo các Hội nhà báo, các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... góp phần tạo thêm sự giao lưu gắn bó giữa báo chí và cộng đồng.

Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 dự kiến thu hút khoảng 25-30 Hội nhà báo các địa phương và các cơ quan báo chí (bao gồm các cơ quan báo chí của TPHCM, các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trú đóng trên địa bàn TP.HCM) với khoảng hơn 300 vận động viên, trong đó có các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, phát thanh – truyền hình trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Bên cạnh lực lượng người làm báo, giải đấu còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, doanh nhân và khách mời, tạo nên không khí thi đấu sôi động và giàu tính giao lưu. Sự tham gia của nhiều lĩnh vực khác nhau được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng.

Toàn bộ giải đấu được tổ chức và điều hành theo Luật thi đấu Pickleball thế giới năm 2026 cùng các hướng dẫn thi đấu Pickleball hiện hành tại Việt Nam, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp.

Ban tổ chức giải đấu chụp ảnh lưu niệm cùng nhà tài trợ trong buổi họp báo.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam, cho biết: “Từ 2024, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí". Vì vậy, thông qua các hoạt động thể thao nói chung và Giải Pickleball của Hội nói riêng, Hội nhà báo Việt Nam mong muốn tạo ra một không gian văn hóa trong các cơ quan báo chí, góp phần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giao lưu, hợp tác, kết nối giữa những người làm báo với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội”.

Giải đấu sẽ diễn ra vào Chủ nhật 19-4, tại cụm sân Pickleball Tana Sports (số 29 Đào Duy Anh, phường Đào Duy Anh, TPHCM). Cổng đăng ký tham gia Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 sẽ chính thức được mở vào lúc 17 giờ ngày 23-3-2026.

DŨNG PHƯƠNG