10 điểm nhấn đáng chú ý tại vòng 3 Premier League cuối tuần

1. Chelsea giảm sự phụ thuộc vào Palmer

Gọi Chelsea là “Cole Palmer FC” không hẳn là một lời xúc phạm. Ồ, bạn có một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Ồ, bạn mua anh ấy với giá hời. Ồ, anh ấy giúp bạn vô địch Club World Cup tháng trước. Tuy nhiên, không đội bóng nào muốn phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân. Chelsea đang hướng tới việc dựa vào sức mạnh tập thể hơn là một ngôi sao. Họ từng gặp khó khăn khi thiếu Palmer, nhưng tuần trước đã chơi tốt trước West Ham dù anh vắng mặt.

Palmer dính chấn thương háng trong lúc khởi động và chưa chắc ra sân gặp Fulham vào trận đấu trưa thứ Bảy. Dù vậy, HLV Enzo Maresca vẫn có nhiều lựa chọn. Estêvão Willian đã chơi xuất sắc ở cánh phải khi thay Palmer trước West Ham, trong khi João Pedro và Pedro Neto cũng rất ấn tượng. Chelsea có đủ tài năng để đánh bại Fulham dù thiếu Palmer.

Chelsea vs Fulham, Thứ Bảy 18g30

2. Amorim cứng đầu sẽ mạnh tay thay đổi?

HLV Ruben Amorim cần kết thúc chiều thứ Bảy với một mục tiêu duy nhất: chiến thắng đầu tiên của mùa giải để xoa dịu những tiếng ồn ào quanh anh và Man United. Burnley sẽ đến Old Trafford với mục tiêu ngược lại và nên nghiên cứu cách Grimsby đánh bại đội bóng yếu ớt của Amorim trong trận thua luân lưu 12-11 tại Carabao Cup hôm thứ Tư. Đây là lúc HLV cần mạnh dạn, chọn đội hình với Bruno Fernandes ở vị trí số 10, Kobbie Mainoo ở trung tâm hàng tiền vệ, Benjamin Sesko đá trung phong lần đầu tiên tạiintre từ Premier League và có thể thay đổi sơ đồ từ 3-4-3 yêu thích của anh sang 4-3-3, vì sơ đồ hiện tại không hiệu quả. Liệu Amorim cứng đầu có thay đổi gì không? Khả năng thay đổi sơ đồ gần như là không.

Manchester United vs Burnley, Thứ Bảy 21g

3. Thomas Frank sẽ khiến cầu thủ Spurs làm việc cật lực

Một thống kê thú vị nhưng rất quan trọng cho 9 cầu thủ dự bị của Tottenham: tuần trước, thời gian trung bình cho lần thay người đầu tiên ở Premier League là phút 54; nếu bỏ qua những ca chấn thương sớm, con số này tăng lên phút 63. Tottenham thay người đầu tiên ở phút 78, và họ cùng Nottingham Forest là hai đội duy nhất chưa thay người trước phút 70 trong mùa giải này.

Trung bình, các cầu thủ dự bị của Spurs chỉ chơi 11 phút mỗi trận, thấp nhất giải đấu (bằng với Forest và Bournemouth, con số của Bournemouth bị lệch do hai lần thay người ở phút 89 trong trận mở màn tại Anfield). Mùa trước, đội có cầu thủ dự bị chơi ít thời gian nhất là Brentford của Thomas Frank. Điều này có thể gây ngạc nhiên, vì cường độ mà Frank yêu cầu ở các cầu thủ, đặc biệt trong chiến thắng của Spurs trước Manchester City tuần trước, nhưng đội hình xuất phát của anh cần quen với việc làm việc cật lực và thời gian thi đấu dài, còn các cầu thủ còn lại thì phải ngồi dự bị lâu hơn.

Tottenham vs Bournemouth, Thứ Bảy 21g

Thomas Frank không ngừng nghỉ và yêu cầu tương tự từ các cầu thủ của mình.

4. Wissa lỡ hẹn tái hợp bạn cũ

Dù Yoane Wissa khao khát chuyển đến vùng đông bắc Anh, tiền đạo của Brentford khó có thể ra sân đối đầu với những người bạn cũ tại Sunderland. Vấn đề là Wissa muốn gia nhập Newcastle, nhưng Brentford quyết giữ anh, dẫn đến sự bất mãn khiến anh vắng mặt trong đội hình của HLV Keith Andrews mùa này. Điều này có thể làm hài lòng Régis Le Bris. HLV của Sunderland rất hiểu Wissa sau vô số giờ rèn giũa kỹ năng của tiền đạo CHDC Congo khi còn làm HLV tại Lorient.

Wissa – người từng chơi cùng Enzo Le Fée của Sunderland tại Lorient – chuyển đến Brentford trước khi Le Bris được thăng chức làm HLV trưởng của Lorient, và ngay sau một sự kiện thay đổi cuộc đời khủng khiếp. Một vụ tấn công vô cớ bằng axit vào mặt khiến việc chuyển đến tây London từng bị đe dọa. Nỗi lo ban đầu rằng Wissa, người vẫn cần nhỏ thuốc mắt hàng ngày, có thể bị mù giải thích tại sao thành công sau đó của cầu thủ 28 tuổi khiến Le Bris, Le Fée và những người bạn cũ từ Brittany vui mừng.

Sunderland vs Brentford, Thứ Bảy 21g

5. Moyes sẽ tung Dibling vào hàng công?

Mọi thứ đang dần vào guồng với David Moyes. HLV của Everton, người ưu tiên củng cố hàng thủ, đã rõ ràng cần tăng cường sau khi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải với 15 cầu thủ chính. Với Tyler Dibling, ông có được mục tiêu quan trọng. Cầu thủ chạy cánh phải 19 tuổi, trị giá 42 triệu bảng, là bản hợp đồng đắt giá thứ hai của CLB, là một tài năng thô nhưng đầy triển vọng, từng được các đội hàng đầu châu Âu theo dõi. Dù phong độ ban đầu tại Southampton giảm sút, sự xuất hiện của Dibling tại Everton là một thành công lớn.

Dibling vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng tại cúp liên đoàn giữa tuần và đang lấy lại thể lực sau giai đoạn tiền mùa giải gián đoạn. Chuyến làm khách tại Molineux là cơ hội đầu tiên để Moyes hòa quyện hàng công mới với sự góp mặt của Dibling, Jack Grealish, Thierno Barry và Carlos Alcaraz, người Argentina từng chơi cho Everton theo dạng mượn nửa sau mùa trước. Wolves vs Everton, Thứ Bảy 21g

6. Longstaff chứng minh bản thân trước đội bóng cũ?

Chấn thương đầu gối của Ao Tanaka và Ethan Ampadu là tin xấu cho Leeds, nhưng mở ra cơ hội để Sean Longstaff đá chính ở hàng tiền vệ khi đội bóng cũ Newcastle đến làm khách tại Elland Road. Hè này, Rafael Benítez, cựu HLV của Longstaff tại Newcastle, đã chúc mừng cậu học trò cũ vì quyết định bắt đầu lại ở West Yorkshire sau khi mất suất đá chính tại đội bóng anh yêu từ nhỏ. Giờ đây, Longstaff có cơ hội chứng minh cho Eddie Howe thấy anh đang bỏ lỡ điều gì.

Với chấn thương của Sandro Tonali và Joelinton làm suy yếu hàng tiền vệ Newcastle, cơ hội đang đến với cầu thủ trị giá 12 triệu bảng này. Nếu Daniel Farke nhẹ nhõm vì Alexander Isak tiếp tục vắng mặt, Leeds cần xóa đi ký ức về thất bại 0-5 trước Arsenal hôm thứ Bảy. Không có Isak, Newcastle chỉ giành 1 điểm sau 2 trận nhưng đã không may mắn khi thua Liverpool 2-3 trên sân nhà hôm thứ Hai. Dù Anthony Gordon bắt đầu án treo giò ba trận, không nên đánh giá thấp Newcastle.

Leeds vs Newcastle, Thứ Bảy 21g

7. Tzimas của Brighton có thể khẳng định mình

Brighton đã chi hơn 50 triệu bảng cho hai tài năng trẻ Hy Lạp, Stefanos Tzimas và Charalampos Kostoulas, và nhận được thành quả đầu tiên hôm thứ Tư khi Tzimas ghi hai bàn trong 7 phút trong chiến thắng 6-0 trước Oxford United tại Carabao Cup sau khi vào sân từ ghế dự bị. Kostoulas, tiền đạo 18 tuổi trị giá 30 triệu bảng từ Olympiakos, cũng ra mắt trong 12 phút cuối tại sân Kassam, giúp đội hình thử nghiệm của Fabian Hürzeler giành vé gặp Barnsley ở vòng sau. Brighton muốn đẩy một số cầu thủ dự bị trước hạn chót chuyển nhượng tuần tới, nghĩa là sẽ có thêm cơ hội cho cả hai khẳng định mình trong vài tuần tới.

Nhưng Hürzeler rõ ràng không vội vàng và chưa xác nhận liệu Tzimas, người trị giá 20 triệu bảng từ Nürnberg hồi tháng 2, có ra sân gặp Manchester City vào Chủ Nhật hay không. “Chắc chắn cậu ấy đang tiến gần hơn, nhưng tôi chưa chắc liệu cậu ấy có phải lựa chọn cho cuối tuần không, chúng ta cần xem phản ứng của cậu ấy,” HLV Brighton nói. “Chúng ta cần kiên nhẫn với cậu ấy và chờ xem bước tiếp theo sẽ là gì.”

Brighton vs Manchester City, Chủ Nhật 20g

8. Những con số kỳ lạ của West Ham cho thấy chỉ có thể tiến bộ

Cuối mùa trước, có thời điểm cảm thấy West Ham gần đạt được điều gì đó – họ chỉ thắng 4 trong 16 trận cuối, nhưng cả 7 thất bại trong giai đoạn đó đều chỉ thua với cách biệt một bàn, và họ có thể đã giành thêm nhiều điểm nếu không để thủng lưới ở phút 89 hoặc muộn hơn trước Everton, Liverpool, Southampton và Brighton. Nhưng nếu họ kém may mắn lúc đó, thì đó không là gì so với khởi đầu mùa này.

Họ chơi tệ, nhưng chỉ chuyển hóa 24 cú sút thành 1 bàn, không có điểm và xếp chót bảng, trong khi Forest, ví dụ, biến 20 cú sút thành 4 bàn, 4 điểm và vị trí thứ 5. Ở đầu kia sân, 55% cú sút đối phương nhắm vào khung thành họ trúng đích, và 2/3 trong số đó – tức 36,4% tổng số cú sút họ nhận – thành bàn. Đây là những con số bất thường không thể duy trì: trong 5 mùa giải gần đây, không đội nào có tới 16% cú sút của đối thủ thành bàn. Mọi thứ chỉ có thể tốt hơn – đúng không? Nottingham Forest vs West Ham, Chủ Nhật 20g

Jarrod Bowen của West Ham là tâm điểm tuần này

9. Thử thách tại Anfield cho Eze phấn khích

Phản ứng của Eberechi Eze khi được trao áo số 10 tại Arsenal cho thấy sân Emirates có ý nghĩa lớn thế nào với fan hâm mộ Gunners từ nhỏ. Đó là sự kết hợp giữa kinh ngạc và niềm vui trẻ thơ, phản ứng của một người hâm mộ thực thụ hơn là một cầu thủ chuyên nghiệp, khiến Eze cam kết “cống hiến tất cả những gì tôi có” để đền đáp vinh dự được kế thừa Dennis Bergkamp và các huyền thoại Arsenal khác.

Không nơi nào tốt hơn Anfield để bắt đầu đền đáp khoản đầu tư 67,5 triệu bảng, nơi Arsenal chưa thắng từ năm 2012 và tham vọng vô địch của họ đã lụi tàn qua nhiều lần viếng thăm sau đó. Với Bukayo Saka và Martin Ødegaard chưa chắc ra sân, và Kai Havertz chắc chắn vắng mặt, Eze có thể sẽ ra mắt Arsenal trước nhà vô địch Premier League. Anh có thể đá số 10 hoặc ở vị trí quen thuộc bên cánh trái, tùy vào lựa chọn của Mikel Arteta. Dù thế nào, Eze sẽ thích thú khi lần đầu mặc chiếc áo đó trong trận đấu chính thức.

Liverpool vs Arsenal, Chủ Nhật 22g30

10. Malen có thể làm bùng nổ Villa đang sa lầy

Aston Villa tiếp Crystal Palace trong tâm trạng trái ngược. Palace đến Villa Park với tinh thần hưng phấn sau khi vượt qua Fredrikstad tại Na Uy để vào vòng chính thức Conference League, trong khi Villa đang sa lầy. Mùa giải của Villa mới qua hai trận nhưng hòa Newcastle không ấn tượng và thua Brentford đã dập tắt sự lạc quan. Đội hình của Unai Emery giảm cường độ, và HLV cần tìm công thức để xuyên phá hàng thủ cứng cỏi của Palace.

Emery hẳn muốn thử Donyell Malen, người gần như chỉ được dùng làm dự bị kể từ khi ký hợp đồng 20 triệu bảng từ Borussia Dortmund hồi tháng 1, với chỉ hai lần đá chính tại Premier League. Malen sẽ là cầu thủ chạy cánh tự nhiên hơn John McGinn, dù đội trưởng này cũng có thể chơi ở hai cánh. Evann Guessand, người tạo dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị trong trận ra mắt, là lựa chọn rõ ràng khác. Một màn trình diễn nhạt nhòa nữa là không thể chấp nhận, ngay cả ở giai đoạn đầu này.

Aston Villa vs Crystal Palace, Chủ Nhật 20g

HỒ VIỆT