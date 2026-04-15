Xuất hiện ‘bảng tử thần’ ở giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026

Ba đội mạnh CLB TPHCM, Hà Nội I và Than Khoáng Sản Việt Nam (TKS Việt Nam) cùng bảng đấu tại Cúp Quốc gia 2026 để hình thành bảng đấu nặng ký khi hội tụ 3 đội có thực lực mạnh hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay.

CLB TPHCM đang là đương kim vô địch giải bóng đá nữ quốc gia lẫn Cúp Quốc gia hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi số 1 ở mùa giải năm nay.

Buổi lễ bốc thăm theo hình thức trực tuyến được LĐBĐ Việt Nam tổ chức vào sáng 15-4 với sự tham dự của đại diện 6 đội bóng sẽ tranh tài mùa giải năm nay. Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng đá nữ quốc gia, tiếp tục đóng vai trò là sân chơi thường niên nhằm duy trì nhịp độ thi đấu, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện cho các câu lạc bộ, cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá nữ Việt Nam.

Theo kế hoạch, Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13-5 đến 27-5-2026 tại Sân vận động Thái Nguyên. Đây là địa điểm đăng cai mới so với các mùa giải trước, đánh dấu sự quan tâm, đồng hành của địa phương đối với công tác phát triển bóng đá nữ.

Phát biểu tại lễ bốc thăm, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia, góp phần duy trì sân chơi thường xuyên, nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện để các đội bóng, các cầu thủ tiếp tục phát triển, khẳng định năng lực.

Đồng thời, bà gửi lời cảm ơn tới các đội bóng đã tích cực chuẩn bị tham dự giải; cảm ơn đơn vị đăng cai tỉnh Thái Nguyên cùng các cơ quan, ban ngành liên quan đã phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức; và trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông cùng người hâm mộ đã luôn đồng hành với bóng đá nữ Việt Nam.

Theo kết quả bốc thăm, 6 đội bóng tham dự được chia thành 2 bảng đấu:

Bảng A gồm Thái Nguyên T&T (đương kim á quân), Hà Nội II và Phong Phú Hà Nam.

Bảng B gồm TPHCM (đương kim vô địch), Hà Nội I và Than Khoáng Sản Việt Nam.

Đội TPHCM hiện đang là đương kim vô địch Cúp Quốc gia sau khi thắng Thái Nguyên T&T 1-0 trong trận chung kết năm 2025.

QUỐC CƯỜNG