Xuân Son ghi bàn trong trận thắng 2-1 của tuyển Việt Nam trước Yongin FC

Tiếp tục chương trình thi đấu giao hữu trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, chiều 8-7, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với Yongin FC, đội bóng đang thi đấu tại K.League và thắng với tỷ số 2-1.

Xuân Son nỗ lực dứt điểm trước sự kèm cặp của hai hậu vệ Yongin FC.

Tương tự trận đấu trước, hai Ban huấn luyện thống nhất thay người không giới hạn nhằm kiểm tra đội hình. HLV Kim Sang-sik sử dụng hai đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân và đánh giá khả năng vận hành ở nhiều phương án nhân sự.

Các cầu thủ Yongin FC sở hữu lực lượng có chất lượng với thể hình khá tốt, đặc biệt trên hàng công với dấu ấn của các cầu thủ Brazil như Gabriel Tigrão và tân binh Vitinho. Đội bóng Hàn Quốc nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt trong những phút đầu và tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đội tuyển Việt Nam.

Hai Long thi đấu nổi bật ở hiệp đầu, trong đó có bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Ở vào thời điểm bị ép sân, đội tuyển Việt Nam bất ngờ ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 9 do công của Hai Long. Được thi đấu ở hiệp 1, tiền đạo trẻ Việt Cường có cơ hội tốt để nhân đôi cách biệt ở phút 20 nhưng cú sút của chân sút này đã không thắng được thủ môn của Yongin FC.

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tiếp tục thay toàn bộ đội hình nhằm kiểm nghiệm thêm các phương án nhân sự. Hai đội duy trì thế trận cạnh tranh với tốc độ cao và nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Phút 75, Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K.League 1, vào ngày 13-7. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi trở về nước tiếp tục chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, lần lượt gặp các đội Timor Leste (24-7), Singapore (31-7), Indonesia (3-8) và Campuchia (7-8).

QUỐC CƯỜNG