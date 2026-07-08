Timor Leste chọn Thái Lan làm sân nhà để tiếp đội tuyển Việt Nam

Theo thông báo vừa được LĐBĐ Timor Leste (FFTL) gởi đến LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ Việt Nam (VFF), đội tuyển Timor Leste sẽ sử dụng SVĐ Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà cho các trận đấu của đội tuyển Timor Leste tại Giải vô địch Đông Nam Á – ASEAN Championship 2026.

Timor Leste chưa thể thi đấu trên sân nhà ở ASEAN Cup. Ảnh: VFF

Như vậy, trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 vào ngày 24-7 gặp Timor Leste sẽ diễn ra tại Chonburi. Sở dĩ Timor Leste chọn sân trung lập làm sân nhà do sân vận động quốc gia của Timor Leste hiện chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức của giải đấu.

Những trận quốc tế gần đây đội tuyển nước này trong những năm gần đây thường đăng ký thi đấu các trận sân nhà tại Thái Lan, Malaysia và có năm chọn sân Hàng Đẫy. ASEAN Cup 2026 do cùng bảng với đội tuyển Việt Nam nên FFTL tiếp tục lựa chọn sân Chonburi làm địa điểm tổ chức các trận đấu trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân với Timor Leste tại Chonburi (Thái Lan)

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc). Chiều 8-7 sẽ thi đấu trận giao hữu thứ hai gặp Yongin FC (K.League 2). Đây là đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao hơn “xuân xanh” đầu tiên, giúp Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, rà soát các phương án chiến thuật và hoàn thiện đội hình hướng tới ASEAN Championship 2026.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng thông qua trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên vào ngày 18-7, trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026.

QUỐC CƯỜNG