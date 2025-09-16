Xếp hạng đội hình đắt giá nhất Champions League 2025-2026

Tuần này, vòng đấu đầu tiên của Champions League 2025-2026 sẽ diễn ra. Trước thềm các trận đấu, Transfermarkt đã công bố bảng xếp hạng các đội hình đắt giá nhất giải đấu.

Real Madrid là đội hình đắt giá nhất tại Champions League với tổng giá trị thị trường lên tới 1,2 tỷ bảng.

Với tổng giá trị thị trường lên tới 1,2 tỷ bảng, Real Madrid vẫn là đội hình đắt giá nhất tại Champions League, theo Transfermarkt. Dưới quyền HLV Xabi Alonso, Los Blancos tự hào sở hữu bốn cầu thủ có giá trị từ 100 triệu EUR (86 triệu bảng) trở lên: Federico Valverde (112 triệu bảng), Vinicius Junior (146 triệu bảng), Jude Bellingham (155 triệu bảng) và Kylian Mbappe (155 triệu bảng).

Giải Ngoại hạng Anh là giải đấu có nhiều đại diện nhất tại giải đấu mùa này, với sáu CLB lọt vào vòng loại. Trong số đó, năm CLB góp mặt trong tốp 10 đội hình có giá trị nhất: Arsenal (thứ 2, 1,143 tỷ bảng), Man.City (thứ 3, 1,058 tỷ bảng), Liverpool (thứ 4, 963,2 triệu bảng), Chelsea (thứ 6, 928,8 triệu bảng) và Tottenham Hotspur (thứ 9, 766,3 triệu bảng). Trong khi đó, Newcastle chỉ đứng ngoài tốp 10 ở vị trí thứ 11 (566,8 triệu bảng). Mặc dù có sức mạnh tài chính, các CLB Anh đã không thể lọt vào chung kết Champions League trong cả hai mùa giải gần nhất.

Khá bất ngờ khi đương kim vô địch PSG chỉ xếp thứ 7, với tổng giá trị thị trường 920,2 triệu bảng. Mặc dù xếp sau một số CLB Anh và Real Madrid về mặt định giá, PSG được dự đoán sẽ là ứng cử viên sáng giá trong hầu hết các trận đấu của họ. Hoàn thành tốp 10 có Barcelona (thứ 5, 954,6 triệu bảng), ​Bayern Munich (thứ 8, 778,4 triệu bảng) và Inter Milan (thứ 10, 608,7 triệu bảng)…

Hướng ngược lại trên bảng xếp hạng 36 đội tham dự vòng bảng phân hạng, phân cực giàu-nghèo rất rõ ràng khi có 8 đội mà tổng giá trị thị chưa vượt qua 100 triệu bảng. Thậm chí, các tân binh như Pafo FC chỉ ở mức 21,8 triệu bảng, hay giá trị Kairat Almaty chỉ vỏn vẹn 10,8 triệu bảng…

PHI SƠN