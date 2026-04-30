Xe đạp TPHCM giành nhiều danh hiệu ở Cúp Truyền hình TPHCM 2026

Sau khi bị đối thủ trực tiếp An Giang lấn lướt trong 3 năm vừa qua, đội TPHCM đã lấy lại uy danh ở mùa giải năm nay khi các học trò của HLV Đỗ Thành Đạt gặt hái được 3 danh hiệu quan trọng ở cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 vừa kết thúc trưa nay tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM).

Đội TPHCM với chức vô địch đồng đội. Ảnh: Hoàng Hùng

Khởi tranh ngày 3-4 tại Phú Thọ, 16 đội đua mạnh trong cả nước đã thi đấu hành trình xuyên Việt với 24 chặng (khoảng 2.600 km) với nhiều diễn biến khá hấp dẫn. Sáng nay, các tay đua thi đấu chặng 25 từ Tây Ninh về TPHCM, cự ly thi đấu 133 km.

Không như những chặng đua trước, chặng cuối có đích đến trước Hội trường Thống Nhất mang ý nghĩa lịch sử của ngày 30-4 nên các đội rất muốn giành chiến thắng, đặc biệt Quân khu 7. Tuy có nhiều cuộc tấn công diễn ra nhưng vẫn không có tốp nào thoát đi thành công do đội TPHCM và Đồng Nai hợp sức chiến thuật hóa giải.

Đội TPHCM dàn quân bảo vệ thành quả. Ảnh: Hoàng Hùng

Trong 20 km cuối, một lần nữa tay đua năng nổ Christoph Janssen (Đồng Tháp) tiếp tục khuấy đảo đường đua khi tấn công kéo theo 3 tay đua khác. Lối chơi của Christoph Janssen suýt nữa làm Đồng Nai vỡ kế hoạch trong chiến thuật đưa về tranh nước rút. Cũng may trong 100 mét cuối, họ cũng đuổi bắt kịp nhóm của Christoph Janssen để Marchuk Dzianis thể hiện tài năng.

Không phụ lòng của đồng đội, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tung guồng chân mạnh mẽ đánh bại người đồng đội Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai), Đặng Văn Pháp (620 Châu Thới Vĩnh Long) về nhất chặng. Đây là chiến thắng lần thứ 7, Marchuk Dzianis xứng đáng giành chiếc Áo xanh chung cuộc của mùa giải năm nay.

Marchuk Dzianis giành chiến thắng thứ 7 đoạt Áo xanh. Ảnh Hoàng Hùng

Sau khi im hơi lặng tiếng trong những ngày đầu, ngoại binh Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) bắt đầu lên tiếng khi về nhất chặng 10 vượt 3 đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân, vươn lên mặc Áo vàng. Kể từ đó trở đi, ngoại binh người Belarus đã được tập thể các tay đua TPHCM bảo vệ khá cẩn thận, nhất là chặng về Đà Lạt có chinh phục đèo Khánh Lê và Giang Ly. Yarash Uladzislau đã hóa giải được các đợt tấn công của Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Lucio (Võ Đắc Đồng Nai)…, qua đó trở thành tay đua có thời gian tốt nhất giành chiếc Áo vàng chung cuộc. Một chiếc Áo vàng mà đội TPHCM đã chờ đợi 4 năm nay.

Yarash Uladzislau chính thức mặc Áo vàng chung cuộc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mặc dù Yarash Uladzislau là người mặc Áo vàng danh giá, nhưng tay đua Mugisha Moise (TPHCM Vinama) mới là người góp công lớn cho sự thành công của TPHCM. Từ một mũi tấn công chính cho TPHCM, nhưng sự cố té ngã tại đèo Hải Vân khiến Mugisha Moise không thể cạnh tranh vị trí cao ở bảng tổng sắp cá nhân. Từ đó tay đua người Rwanda trở thành người hùng thầm lặng, trợ thủ đắc lực giúp Yarash Uladzislau bảo vệ Áo vàng thành công.

Tuy nhiên, Mugisha Moise vẫn để lại dấu ấn với chiến thắng ở đỉnh đèo Khánh Lê và Giang Ly. Thành tích này giúp Mugisha Moise có được một danh hiệu cá nhân là chiếc Áo chấm đỏ - Vua leo núi. Ngoài ra, nhờ vào thành tích tốt đi đèo của Mugisha Moise, đội TPHCM Vinama giành luôn giải nhất đồng đội, xếp trên Công An TPHCM, Võ Đắc Đồng Nai, hoàn thành cú ăn ba.

Phạm Lê Xuân Lộc mặc Áo cam chung cuộc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau khi lập kỷ lục với 4 lần mặc chiếc Áo trắng (tay đua trẻ xuất sắc) chung cuộc Cúp Truyền hình TPHCM liên tiếp (2022-2025), tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) đã đổi màu lên khoác chiếc Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng và không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Bởi trình độ của Phạm Lê Xuân Lộc đang nhỉnh hơn một chút so với các tay đua còn lại trong nước.

Cuộc đua năm nay vẫn được xem là mùa giải khá thành công cho tập thể Đồng Nai và HLV Đặng Ngọc Tú. Ngoài chiếc Áo xanh chung cuộc của Marchuk Dzianis, Đồng Nai còn có thêm chiếc Áo trắng (tay đua trẻ xuất sắc) dành cho Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai).

Bên cạnh đó , BTC còn trao giải Tay đua ấn tượng cho Christoph Janssen (Đồng Tháp) và Giải phong cách cho đội Hà Nội.

Đồng hành cùng cuộc đua tại TPHCM, Tôn Đông Á trao hơn 1 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội gửi đến: Khoa Công nghệ vật liệu, Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TPHCM) 400 triệu đồng; Hội chữ thập đỏ TPHCM 200 triệu đồng; Bộ tư lệnh vùng 2 Hải quân 150 triệu đồng; Công an TPHCM 150 triệu đồng; Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương 120 triệu đồng.

BTC thực hiện các chương trình thiện nguyện. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh Nhật - Phó TGĐ Tôn Đông Á chia sẻ: “Ở cuộc đua năm nay bên cạnh các hoạt động thiện nguyện trong khuôn khổ giải đấu tại những địa phương đoàn đua đi qua, Tôn Đông Á còn triển khai chương trình Giao mầm nhân ái tại Phú Thọ, Huế, Gia Lai, Cần Thơ với tổng kinh phí hơn 2,5 tỉ đồng nhằm lan tỏa yêu thương và tinh thần sống đẹp. Các hoạt động có sự tham gia đồng hành của hơn 1.000 khách hàng của Tôn Đông Á trên toàn quốc”.

GIA MẪN