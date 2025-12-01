Xác định 16 đội dự VCK U17 châu Á 2026

Vòng loại VCK U19 châu Á 2026 đã khép lại vào ngày 30-11 và xác định 7 đội vượt qua vòng loại, cùng với 9 đội được vào thẳng sẽ hẹn gặp nhau ở VCK diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 5 năm sau.

U17 Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng loại với thành tích thật ấn tượng.

Bảy đội dẫn đầu 7 bảng vòng loại đồng thời giành vé vào vòng chung kết gồm: Trung Quốc (bảng A), Yemen (bảng B), Việt Nam (bảng C), Ấn Độ (bảng D), Australia (bảng E), Thái Lan (bảng F) và Myanmar (bảng G).

U17 Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng C sau 5 trận toàn thắng cùng hiệu số bàn thắng bại là 30/0 thật ấn tượng. Tương tự đoàn quân của HLV Roland, U17 Trung Quốc cũng thắng cả 5 trận để giành ngôi đầu bảng A và giữ trắng lưới với hiệu số 42/0.

Trước đó đã có 9 đội đoạt vé vào thẳng gồm: Saudi Arabia (chủ nhà); Indonesia, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan. Với thành tích này, U17 Việt Nam cũng trở thành đội tuyển thứ sáu của Việt Nam ghi danh vào VCK đấu trường châu lục, sau đội tuyển nữ Quốc gia, U23 Quốc gia, Futsal nam Quốc gia, U20 nữ Quốc gia.

Danh sách 16 đội góp mặt ở VCK U17 châu Á 2026.

VCK U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 24-5-2026, đồng thời được tính cho vòng loại U17 World Cup 2026 tại Qatar. 16 đội sẽ được chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng nghĩa với việc giành vé dự VCK U17 World Cup 2026.

Chia sẻ sau khi cùng U17 Việt Nam góp mặt ở VCK, HLV Roland cho biết: “Chúng tôi xứng đáng với những gì mà mình đã đạt được. Chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi rất mạnh. Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là từng trận, từng trận một. Lên kế hoạch, chỉ cho các cầu thủ thấy con đường và các em thực hiện nó. Tôi là một huấn luyện viên rất hạnh phúc. Nhiệm vụ của tôi là dạy dỗ, chỉ ra con đường cho các em. Và các em đã thực hiện một cách xuất sắc. Các em thật sự rất tuyệt vời. Tất cả các cầu thủ của tôi đều xứng đáng được chúc mừng”.

CAO TƯỜNG