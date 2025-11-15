World Cup 2026: Croatia giành vé, Hà Lan tiến gần hơn đến mục tiêu

Croatia đã giành được một suất tham dự World Cup năm sau với chiến thắng 3-1, chấm dứt giấc mơ của đội bóng nhỏ bé Quần đảo Faroe vào thứ Sáu, trong khi Hà Lan tiến gần hơn đến vòng chung kết sau trận hòa với Ba Lan.

Luka Modric cùng Croatia chính thức ghi tên mình ở World Cup 2026.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Croatia đã biết rằng việc tránh thất bại tại Rijeka sẽ đảm bảo suất tham dự, nhưng họ đã bị bất ngờ ở phút thứ 16 khi Geza David Turi ghi bàn bằng một cú sút bị đổi hướng. Tuy nhiên, á quân World Cup 2018 đã nhanh chóng trở lại, khi Josko Gvardiol gỡ hòa ở phút 23. Trở lại đội tuyển quốc gia sau 2 năm vắng bóng, Petar Musa đã đưa Croatia vượt lên dẫn trước 2-1 sau hiệp một nhờ đường kiến ​​tạo của Josip Stanisic.

Hoàn toàn làm chủ trận đấu, Croatia đã ghi thêm bàn thắng thứ ba khi Nikola Vlasic vô-lê từ đường chuyền chính xác của Ivan Perisic ở cột dọc xa. “Mục tiêu của chúng tôi đã đạt được trước một trận đấu ở vòng loại. Chúng tôi có thể tự hào nói rằng mình đã giành vé”, Gvardiol nói. “Chúng tôi sẽ đến Montenegro cho trận đấu cuối cùng một cách thoải mái nhưng với quyết tâm giành trọn 3 điểm, bởi mỗi trận đấu đều là sự chuẩn bị cho những gì đang chờ đợi chúng tôi vào mùa hè”.

Đây là trận đấu cuối cùng của Quần đảo Faroe tại Bảng L, và đội bóng này chắc chắn phải xếp sau đội nhì bảng CH Séc. Đội nhì bảng sẽ giành quyền vào vòng play-off World Cup do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. CH Séc vẫn sẽ chơi trận cuối với đội bong toàn thua Gibraltar, đội vừa thua 1-2 trước Montenegro.

Memphis Depay tiếp tục ghi bàn đưa Hà Lan tiến một bước dài đến việc giành suất ở Bảng G.

Đội tuyển Hà Lan của HLV Ronald Koeman đã lội ngược dòng tại Warsaw để hòa Ba Lan 1-1, khi bàn thắng trong hiệp 2 của Memphis Depay đã hủy bỏ bàn mở tỷ số của Jakub Kaminski, qua đó tiến một bước dài đến việc giành quyền vào thẳng vòng loại ở Bảng G. Chỉ còn một trận đấu nữa, Hà Lan đang dẫn đầu với 17 điểm, hơn 3 điểm so với Ba Lan và cũng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại (+19 so với +6). Hà Lan sẽ chơi trận đấu cuối cùng với Lithuania trên sân nhà vào thứ Hai, trong khi Ba Lan sẽ làm khách tại Malta.

“Tôi thất vọng nhiều hơn là vui mừng, nhưng mặt khác, chúng tôi đã tiến thêm một bước nữa đến vòng loại”, Koeman nói. “Không dễ để chơi với những đội bóng phòng ngự rất sâu. Chúng tôi phải kiên nhẫn, phải cố gắng tấn công theo nhiều cách khác nhau, nhưng chúng tôi đã không tạo ra đủ cơ hội tốt”.

Nick Woltemade (giữa) lập cú đúp giúp tuyển Đức thắng 2-0 đầy khó khăn trước Luxembourg.

Tuyển Đức và Slovakia đã kéo cuộc cạnh tranh ngôi đầu Bảng A đến vòng đấu cuối. Nick Woltemade lập cú đúp giúp tuyển Đức giành chiến thắng 2-0 đầy khó khăn trước Luxembourg. “Trong hiệp 2, tinh thần thi đấu đã tốt hơn đáng kể, và chúng tôi cũng ghi được 2 bàn thắng đẹp”, HLV Nagelsmann của Đức nói. “Chúng tôi đáng lẽ phải để thủng lưới nhưng đã không để thủng lưới, vì vậy chúng tôi có thể coi mình may mắn”.

Trong khi Slovakia đã ghi bàn thắng muộn nhờ công Tomas Bobcek để đánh bại Bắc Ireland với tỷ số 1-0 vào thứ Sáu. Như vậy Đức và Slovakia đang có cùng 12 điểm, và sẽ đối đầu nhau vào thứ Hai tại Leipzig trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, Slovakia ngoài bất lợi chơi trên sân khách, họ còn kém về hiệu số bàn thắng nên là đội cần phải thắng ở trận “chung kết” tại Đức.

VIỆT TÙNG