Wang Manyu bảo vệ thành công danh hiệu China Smash

Giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 4-0 (11-2, 11-8, 11-3, 11-9) trước Hitomi Sato trong trận chung kết đơn nữ của giải bóng bàn quốc tế đẳng cấp WTT Series 2026 China Smash, tay vợt chủ nhà Trung Quốc Wang Manyu đã xuất sắc bảo vệ thành công danh hiệu của mình.

Wang Manyu vô địch China Smash 2026

Trận đấu đã khép lại chỉ sau vỏn vẹn 44 phút, mặc dù “quy tắc tăng tốc” bắt đầu được áp dụng ở nửa sau của ván đấu thứ 2, khi Wang Manyu dễ dàng vượt qua đối thủ từng là “cái gai trong mắt” của biết bao tay vợt tại giải đấu bóng bàn tuần này ở Bắc Kinh.

Với chiến thắng này, một trong những đại diện xuất sắc nhất của bóng bàn Trung Quốc đã chính thức "bỏ túi" danh hiệu WTT Grand Smash thứ 5 trong sự nghiệp, sau một trong những championship-point mãn nhãn và kinh điển nhất lịch sử hệ thống WTT Series.

“Chiến thắng 4-0 tốt hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Tôi nghĩ, điều tôi làm tốt nhất là giữ bình tĩnh và quyết đoán. Về mặt chiến thuật và kỹ thuật, tôi đã bám sát vào kế hoạch thi đấu mà các HLV và tôi đã vạch ra trước trận đấu”, Wang Manyu hào hứng cho biết.

Trước trận đấu chung kết đơn nữ China Smash 2026, Manyu và Sato mới chỉ gặp nhau 1 lần tại hệ giải WTT Series. Tay vợt người Nhật Bản đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Manyu cũng với tỷ số áp đảo là 3-0 mới hồi 3 tháng trước, tại giải United States Smash 2026.

Tuy nhiên, xét thành tích đối đầu trực tiếp quốc tế, Wang áp đảo khi thắng 6/6 trận từ 2014 đến 2020, và cô đã bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu WTT Series thứ 10 của mình với phong độ tương tự, khi đánh bại tay vợt hạng 13 thế giới Sato với điểm số 11-2.

Ở ván thứ 2, Sato thi đấu tốt hơn, cô kéo tay vợt số 2 thế giới vào những pha bóng dài hơn, một chiến thuật mà cô đã sử dụng chống lại Chen Xingtong ở bán kết, dẫn đến việc “quy tắc tăng tốc” được áp dụng. Phía bên kia bàn, Wang đáp trả bằng sự quyết liệt, buộc Sato lùi lại với những cú thuận tay mạnh mẽ.

Hai phong cách thi đấu tạo nên trận chung kết hấp dẫn, với một pha giằng co kéo dài qua tới 56 lần chạm vợt, đưa Sato hòa 5-5 ở ván 2. Nhưng sau đó, giống như trận bán kết, “quy tắc tăng tốc” được áp dụng ở điểm số 9-8. Manyu giành 2 điểm cuối cùng, dẫn trước 2-0.

Với lối chơi tấn công mạnh mẽ thể hiện rõ ràng, Manyu dễ dàng giành chiến thắng ở ván 3, và khiến khán giả tại Infinity Arena đứng dậy vỗ tay tán thưởng khi cô di chuyển bên này sang bên kia, trả lại cả những cú đánh tưởng chừng không thể để vượt qua luật 13 cú đánh.

Trong ván 4, Manyu dẫn 10-9 với tham vọng bảo vệ thành công danh hiệu. Cô giao bóng và tấn công liên tục, với 11 cú giật bóng cực mạnh, khiến quả bóng có cảm giác sắp vỡ tung. Sato bền bỉ trả đòn, nhưng cú trả bóng cuối cùng của tay vợt Nhật Bản chệch mép bàn vài centimet. Manyu lên ngôi!

“Ở cả nội dung đôi và đơn nữ, tôi cảm thấy mình đã duy trì được phong độ tốt kể từ ASIAD. Nhưng trên con đường đó, chắc chắn bạn sẽ gặp phải đủ loại khó khăn và thử thách. Tôi đã cố gắng giữ tinh thần lạc quan để vượt qua nó. Các HLV và những đồng đội luôn ở bên cạnh hỗ trợ tôi. Tôi nghĩ việc được thi đấu trong một môi trường tích cực và đầy rẫy khích lệ như vậy là rất quan trọng”, Wang Manyu chia sẻ sau chiến thắng.

Ở nội dung đơn nam, tân số 1 nam thế giới Sora Matsushima lên ngôi khi đánh bại đối thủ Lin Yun Ju của Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 4-3 (11-7, 11-9, 7-11, 8-11, 5-11, 11-7, 11-9).

Đ.Hg.